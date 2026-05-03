정진석 때문? 박덕흠도... "억장이 무너진다. 억장이"

큰사진보기 ▲목 축이는 국민의힘 박덕흠 공관위원장국민의힘 공천관리위원장인 박덕흠 의원이 2일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 공관위 첫 회의에서 목을 축이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 3일 자신의 페이스북에 올린 글. ⓒ 박덕흠 페이스북 관련사진보기

박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 "국민과 당원들의 생각에 역행하는 행위는 지도부가 생각조차 하지 않을 것"이라며 "억장이 무너진다"고 전했다.박 위원장은 3일 페이스북에 "국민의힘 공천을 두고, 함께 공동의 목표를 위해 싸워야 하는 지금, 내부에서 여러 말이 나오고 있다"며 "서로 생각이 다를지라도 조금 시간을 갖고 설득하고 이해시키고 보듬으면서 해결하는 것이 정당 정치 아니겠냐"고 강조했다.이같은 글은 최근 충남 공주·부여·청양 보궐선거 출마를 선언한 정진석 전 대통령 비서실장의 공천 신청을 놓고 당 안팎에서 불거진 논란에 대한 자신의 입장을 밝힌 것으로 풀이된다.2일 김태흠 충남지사는 국민의 힘에 고(告)한다는 입장문을 통해 "작금에 진행되고 있는 정진석 전 비서실장의 공천 과정을 지켜보면서 억장이 무너지는 심정을 감출 길 없다"며 "자숙과 반성 없이 국민적 양심에 반하는 행위를 한다면 떠날 수밖에 없다"고 탈당 가능성까지 밝힌 바 있다.박 위원장 또한 이날 글에서 두 차례나 "억장이 무너진다"고 했다.그는 "일어나지도 않은 일을 두고 이야기하니 억장이 무너진다"면서 "혹시라도 공천 결과가 국민과 우리 당 기대와 다르면 그때 이야기를 하시라"고 했다. 이어 "미리 예단하여 왈가왈부하니 억장이 무너진다"면서 "그러면 결국 당과 국민만 혼란에 빠지게 되고 선거에 악영향을 끼칠 수 있다"고 우려했다.그리고 박 위원장은 "국민의힘 지도부는 공정과 상식을 갖고 있다"며 "지금은 후보 개개인의 계산과 감정은 잠시 내려놓고 하나로 뭉쳐야 할 때다. 그것이 우리가 사랑하고 아껴온 보수 정당을 지키는 방법이자, 선거에서 승리하는 방법"이라고 강조했다.한편 2일 오후 5시에 열릴 예정이었던 국민의힘 비공개회의는 취소된 바 있다. 앞서 정 전 비서실장의 복당 신청 논의가 진행될 것으로 알려졌지만 회의 취소 이유는 아직 전해지지 않고 있다.