이 대통령의 6년 전 이 말 "불법사금융이 피해입을까봐?... 헛소리"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 기념사하고 있다. 청와대가 노동절 기념식을 개최한 것은 사상 처음이다. 2026.5.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"건설 일용직으로 일하시던 30대 H씨. 다리를 다쳐 더는 현장에 나갈 수 없게 되자, SNS 오픈채팅방에서 만난 불법사금융업자에게 단돈 20만 원을 빌리셨습니다. 하지만 상황이 쉽게 좋아지지 않았고 석 달 뒤에는 1,450만 원을 빌리고 2,800만 원을 갚고 있었습니다. 약정된 연이율이 4,149%에 달했습니다. 상환이 어려워지자, 사채업자들은 H씨가 대출 과정에서 건넸던 본인 사진과 가족·지인 연락처를 꺼내 들었습니다. '네 부모도, 친구도, 다 알게 해주겠다'고.

지난 8주 동안, H씨와 같은 분들 233명이 신용회복위원회의 문을 두드리셨습니다. 1인당 평균 대출원금 1,097만 원. 평균 상환액 1,620만 원. 평균 연이율 1,417%. 일용직, 자영업자, 무직. 가장 흔들리는 자리에 서 계셨던 우리 이웃들이었습니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 대부업법 시행으로 불법 사금융 변제 의무가 면제된 것을 두고 환영의 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 3일 오전 엑스(X. 구 트위터)에 “법정 허용치를 초과하는 불법 대부는 무효”라며 “즉 갚지 않아도 무방하다”라고 썼다. ⓒ 이재명 대통령 X 갈무리 관련사진보기

이재명 대통령이 대부업법 시행으로 불법 사금융 변제 의무가 면제된 것을 두고 환영의 뜻을 밝혔다.이 대통령은 3일 오전 엑스(X. 구 트위터)에 "법정 허용치를 초과하는 불법 대부는 무효"라며 "즉, 갚지 않아도 무방하다"라고 썼다. 이 대통령은 이억원 금융위원장이 지난 28일 올린 "국무회의에서 대부업법 시행령 개정안이 의결됐다"며 개정안의 의미를 설명한 글을 공유하며 이 같이 밝혔다. 대부업법 시행령 개정안은 오는 6일 공포될 예정이다.이 위원장은 당시 "연 60%를 넘는 대부계약은 원금도, 이자도 모두 무효"라며 "법은 이미 피해자 편에 서 있다"고 강조했다.이 위원장은 "대부업법 시행령 개정안으로, 불법 사금융 피해 신고의 문턱을 낮췄다"라며 "피해자분들이 쉽게 신고서를 작성하실 수 있도록 신고서 서식을 구체화하고 가능한 선택형 항목을 늘렸다"라고 설명했다. 이어 "불법 전화번호의 차단속도를 높였다"라며 "신용회복위원회도 불법 대부광고와 불법추심에 이용된 전화번호의 이용 중지를 과학기술정보통신부에 요청할 수 있다. 상담 자리에서 확인하고 바로 그 자리에서 차단 요청할 수 있게 된다"고 밝혔다. 그러면서 이 위원장은 다음과 같은 사례를 공유했다.이 위원장은 "정부가 곁에서 함께 하겠다"라며 "불법사금융 피해를 당하셨거나 주변에 짐작 가는 분이 계시다면 주저하지 마십시오, 신용회복위원회 1600-5500, 금융감독원 1332"라고 적극적 신고를 당부했다.이 대통령은 그간 불법 대출 무효를 위해 정부와 국회가 나서야 한다고 강조해왔다. 지난 2020년 10월 18일 이 대통령(당시 경기도지사)은 자신의 SNS에 '불법대출 무효와 대부이자 인하, 기본대출 시행에 정부·국회 나서야'라는 제목의 글을 올리며 "불법사금융 피해 입을까봐 서민대출이자 못낮춘다는 건 헛소리"라고 강하게 비판했다.또한 당시 글을 통해 "지난 6월 정부는 '불법' 사금융 이자한도를 24%에서 6%로 낮췄다. 그러나 이는 미등록 대부업에 한정되고 등록 대부업자는 여전히 24% 이자를 받는다"고 지적했다. 이어 "초과이자를 받는 불법대출을 해도 '걸리면' '초과이자만 무효'이고 법정최고이자는 그대로 받을 수 있고 어떤 처벌도 제재도 없다"라며 "불법을 저지르는 것이 이익이고 제재도 없으니 법을 지킬 이유가 없고 지키는 자만 손해이니 사실상 불법을 조장하는 꼴"이라고 짚었다.국회의원이 된 후에는 이른바 '불법 사채 무효법'을 발의했다. 더불어민주당 의원이던 2022년 7월, '이자제한법'과 '대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률' 개정안을 발의했다. 당시 연 20%이던 최고이자율을 넘게 돈을 빌려줄 시 이자 계약 전부를 무효화하고, 연 40% 넘는 금리로 돈을 빌려주면 계약을 아예 무효화하는 것이 법안의 주요 골자였다.법 발의에 대해 이 대통령은 당시 "빚 부담으로 소중한 생명을 포기하는 사례도 잇따르고 있어 대책 마련이 시급한 상황"이라며 "불법 대부행위를 저질러도 처벌이 약하다 보니 근절되지 않는다는 지적이 있다"고 밝혔다. 다만 해당 법안은 21대 국회 임기 만료로 폐기됐다.취임 후 이 대통령은 불법 사금융 폐해에 대한 대책 마련을 주문했다. 지난해 8월 수석·보좌관회의에서 "금융 취약계층은 과도한 부채와 불법 사금융 상환 부담과 수신 압박이 자살의 직·간접적 원인인"이라며 "불법추심으로 빚이 대물림돼 삶의 의지가 꺾이면 안 되는 만큼 사람을 살리는 금융정책을 강구하라"고 지시한 바 있다.