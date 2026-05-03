[사진] 홍성역사인물축제 둘째 날, '일부 프로그램 우천 취소'

큰사진보기 ▲홍성역사인물축제 둘째 날 행사가 우천으로 일부 취소됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍성역사인물축제 둘째 날 행사가 우천으로 일부 취소됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성역사인물축제 둘째 날 행사가 우천으로 일부 취소됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성역사인물축제 둘째 날 행사가 우천으로 일부 취소되면서 관계자들이 안내하고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲개막식이 있던 지난 2일은 많은 어린이가 홍주읍성을 방문해 즐거운 시간을 보내기도 했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲개막식이 있던 지난 2일은 많은 어린이가 홍주읍성을 방문해 즐거운 시간을 보내기도 했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

제104회 어린이날과 함께 지난 2일부터 열리고 있는 홍성역 사인물 축제 둘째 날 행사가 우천으로 일부 취소됐다.축제를 주관하는 홍주문화관광재단은 3일 안내를 통해 우천으로 인한 일부 행사 취소를 공지했다.홍주문화관광재단에 따르면 축제 마지막 날 예정이었던 결성 농요 공연과 홍성댄스킹 등 야외에서 진행 예정인 주요 프로그램이 취소됐다.또한, 어린이들을 위한 워터슬라이드, 에어바운스, 역사 인물 도장 찍기 미션 등은 미운영된다. 다만, 체험 부스는 정상 운영되지만 내리는 비로 어려움이 예상된다.하지만, 3일 하루 두 차례 예정된 마술쇼와 버블쇼는 장소를 변경해 홍주읍성 내 홍주성역사관에서 진행된다.홍성군도 SNS를 통해 이같은 내용을 홍보했으며 축제 현장에서도 방송을 통해 안내하고 있다.그러면서, 일부 프로그램 취소 사실을 모르고 행사장을 찾은 어린이들과 가족 단위 방문객은 내리는 비를 원망했다.홍성역사인물축제는 어린이날을 앞두고 홍성군 어린이 큰잔치와 함께 열리면서 개막식이 있던 지난 2일, 많은 어린이가 홍주읍성을 방문해 즐거운 시간을 보내기도 했다.오전 11시 기준 홍성 지역은 가랑비가 내리면서 기온은 전날보다 5도 낮은 13도, 습도 93%, 미세먼지는 '좋음' 상태다.한편, 기상청은 주말인 3일, 전국 대부분 지역에 비가 내리겠으나, 오후에 소강상태를 보이는 곳이 많겠다고 예보했다. 하지만, 밤에 중부지방부터 다시 비가 내리는 지역이 확대될 것으로 전망했다.