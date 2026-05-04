작은 섬의 실험, 공정여행과 생태 사이

대전환경운동연합과 청주충북환경운동연합, 전북환경운동연합은 백로 집단번식지 문제 해결을 위한 공동 행보를 이어가고 있습니다. 도심 속 백로 번식지는 악취와 소음, 배설물 민원으로 '쫓아내야 한다'는 극단적인 목소리로 이어지곤 합니다. 그러나 백로는 갑자기 나타난 침입자가 아닙니다. 세 단체는 사람과 백로가 함께 살아갈 수 있는 실질적인 방안을 모색하고 있습니다.



한국에서 번식하는 백로는 중국과 베트남을 지나며 아시아 생태계의 실핏줄을 연결합니다. 백로를 온전히 이해하기 위해 지난 4월 18일부터 23일까지 베트남 현장을 찾았습니다. 베트남에서 백로가 머무는 습지와 그 곁에서 살아가는 사람들을 직접 만나 현장의 기록을 하나씩 써 내려가려 합니다. 자연이 인간에게 건네는 따끔하면서도 소중한 가르침에 귀를 기울여 주시기 바랍니다. 이 프로젝트는 환경재단이 주최하고, 현대자동차와 사랑의열매가 지원하며, 세 환경운동연합이 공동 주관합니다.

큰사진보기 ▲차를 소개하는 하중도 주민과 참가자 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲마카다미 열매등 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민이 마련한 저녁 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲반세오 요리를 체험하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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니호아마을에서 공존의 가능성을 확인한 뒤, 다음으로 찾은 곳은 옴짬팜(Farm Ông Trầm)과 인근 하중도였다. 짬침 국립공원과 Cave Pagoda, 그리고 니호아마을이 생태와 공존을 중심으로 이야기를 던졌다면, 이곳은 조금 다른 방식의 질문을 던지는 장소였다. 이곳의 핵심은 '공정여행'으로 보였다.작은 하중도에는 30여 가구가 모여 살고 있었고, 방문객들은 이 마을의 삶을 체험하는 방식으로 프로그램에 참여한다. 짧은 시간 동안 여러 가구를 순환하며 다양한 생활을 경험하는 구조를 가지고 있었다. 약 40여 년 전 터를 잡아 살아가는 메콩강 하류의 작은 하중도의 섬주민의 일상을 경험하는 체험은 이색적인 경험이었다.첫 번째 집에서는 자몽과 차를 내어주었고, 두 번째 집에서는 족욕 체험이 이어졌다. 세 번째 집에서는 유자청과 꿀을 넣은 차를 마셨고, 모기를 쫓기 위해 피운 연기가 공간을 채우고 있었다. 다시 배를 타고 이동한 뒤에는 반쎄오라는 요리를 직접 만들어보는 체험이 이어졌다.마을의 저녁은 더 인상적이었다. 마카다미아 껍질과 같은 자연 재료로 만든 등을 들고 이동하는 체험은 이곳에서만 느낄 수 있는 장면이었다. 인공적인 조명이 아닌 자연의 수확물로 불을 밝히는 경험은 단순한 체험을 넘어 감각적인 기억으로 남았다. 어두운 탓에 즉석에서 별자리를 공부하기도 했다. 충북환경운동연합 황선출 팀장이 어두운 밤을 배경으로 다양한 별자리를 이야기 했다. 빛이 없는 베트남이기에 가능한 일이다. 마지막으로 들른 집에서는 어묵과 차, 말린 과일을 나누며 마을의 생산품을 일부 구매한 뒤 일정을 마무리했다.체험을 마치고 나면 이곳은 잘 구성된 체험형 관광 프로그램처럼 보인다. 실제로 지역 주민들의 소득을 만들어내고, 마을을 유지하는 데 일정 부분 기여하고 있는 것도 사실인 것을 보인다. 하지만 조금 더 들여다보면 이 구조는 아직 완전한 '공정'의 형태라고 보기는 어려웠다. 옴짬팜은 외부 자본이 운영하는 공간이고, 하중도의 주민들은 그 안에서 체험 콘텐츠를 제공하는 구조였다. 수익이 지역으로 환원되는 구조를 지향하고는 있지만, 주도권과 운영 방식 측면에서는 여전히 한계가 존재 하는 것이다. 거기에 지역의 환경에 대한 고려가 빠진것 역시 사실이었다. 백로의 생태적 환경이 훼손된 것 역시 사실이다.완성된 공정여행이라기보다, 이제 막 시작된 초기 모델에 가까워 보였다. 그럼에도 이 시도 자체는 의미가 있었다. 뷔(Vy) 박사는 이곳을 안내한 이유를 분명히 설명했다. 사람과 자연의 공존을 직접적으로 보여주는 장소는 아니지만, 작은 섬이 스스로 살아남기 위해 선택한 방식, 그리고 그 과정에서 만들어지는 변화의 가능성을 보여주고 싶었다는 것이다.실제로 메콩델타 지역은 빠르게 변하고 있다. 자연 서식지가 줄어들면서 백로를 비롯한 새들은 더 이상 넓은 습지에만 머물 수 없게 되었고, 과수원과 농경지, 그리고 인구 밀집 지역 주변의 작은 공간으로 밀려나고 있다. 그 과정에서 사냥과 화학 오염 같은 위협에 지속적으로 노출되고 있다.일부 농장주들은 백로를 지키고 싶어 하지만, 생계 앞에서는 쉽게 선택할 수 없는 현실도 존재한다. 수입 감소를 감수하며 새를 보호하는 사람도 있지만, 그렇지 못한 경우가 더 많다. 이곳에서 공정여행은 단순한 관광이 아니라, 그런 현실 속에서 등장한 하나의 대안처럼 보였다.사람들의 삶을 기반으로 한 관광은 소득을 만들어내고, 동시에 자연과 야생동물에 대한 인식을 바꾸는 계기가 될 수 있기 때문이다. 방문객들은 단순히 풍경을 소비하는 것이 아니라, 그곳에서 살아가는 사람들의 선택과 고민을 함께 경험하게 된다. 하지만 이 구조 안에 '생태'는 얼마나 들어와 있는가? 현재의 프로그램은 문화와 생활 체험에 집중되어 있다. 자연은 배경으로 존재하지만, 보호의 대상이나 핵심 주제로 다뤄지지는 않는다.공정여행이 단순한 체험을 넘어 지속가능한 모델이 되기 위해서는, 생태와 문화가 함께 연결될 필요가 있다. 예를 들어 백로를 비롯한 새들의 이동과 서식, 그리고 인간과의 관계를 이야기하는 프로그램이 결합된다면, 이곳은 전혀 다른 의미를 갖게 될 수 있다. 관광은 단순한 소비가 아니라, 인식을 바꾸는 도구가 될 수 있기 때문이다.니호아마을에서 보았던 것처럼, 작은 선택 하나가 생태를 지키는 시작이 될 수 있다. 그리고 옴짬팜과 하중도의 공정여행 역시, 그 방향으로 확장될 가능성을 충분히 가지고 있다. 백로 보전은 특정 지역 하나에서 해결될 수 있는 문제가 아니라는 점이다. 번식지, 이동 경로, 월동지가 모두 연결된 하나의 흐름 안에서 이해해야 한다.결국 필요한 것은 연결이다. 지역과 지역, 사람과 사람, 그리고 생태와 삶을 이어주는 방식. 문화 체험과 자연 보전이 따로 존재하는 것이 아니라, 하나의 이야기로 엮일 때 비로소 지속가능한 공존이 가능해진다. 옴짬팜과 작은 하중도는 아직 완성된 답을 보여주는 곳은 아니었다. 하지만 분명한 것은 있었다. 이곳 역시, 그 답을 찾아가는 과정 위에 서 있다는 점이다. 그리고 그 과정에 생태가 더해진다면, 이 작은 섬은 전혀 다른 의미의 공간으로 바뀔 수도 있을 것이다.