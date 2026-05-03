동북아역사재단, 조선 후기 여지도 공개… 독도 '우산도' 표기 눈길

큰사진보기 ▲동북아역사재단 독도체험관이 공개한 '여지도' 중 강원도 지도. ⓒ 동북아역사재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲강원도 지도 안 울릉도 동쪽 섬 명칭이 '우산도'로 표기되어 있는데 울릉도의 1/6 크기로 그려져 있다. ⓒ 동북아역사재단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲해동전도에도 독도가 울릉도의 동남쪽에, 울릉도의 1/3 크기로 그려져 있다, ⓒ 동북아역사재단 관련사진보기

동북아역사재단이 1일부터 서울 영등포구에 위치한 독도체험관에서 조선 후기 제작된 여지도(輿地圖) 가운데 강원도 지도를 공개했다.여지도는 19세기 중반 여러 지역 지도를 묶어 만든 지도책이라고 보면 되는데, 팔도지도 8매와 한반도 지도 1매, 서구식 세계지도 1매, 중국 중심 동양식 세계지도 1매, 일본 및 류큐지도 1매, 만주지도 1매 등 총 13장으로 구성돼 있다.이 지도는 조미수호통상조약(1882년) 체결 직후 조선에 부임했던 미국 외교관 조지 클레이턴 포크가 조선에서 수집한 자료로 알려져 있으며 현재 미국 위스콘신주립대 밀워키 캠퍼스 내 미국지리학회 도서관에 소장돼 있다.이 강원도 관심을 끄는 이유는 지도 안 울릉도 동쪽 섬 명칭이 우산도로 표기되어 있기 때문. 우산도는 독도를 뜻하는데 울릉도의 1/6 크기로 그려져 있고 한자와 함께 한국어 발음에 가까운 Usando라는 로마자 표기와 함께 병기돼 있다.동북아역사재단은 지난 3월에도 미국 스미소니언 협회가 소장한 해동전도를 공개한 바 있다. 이 지도 또한 조미수호통상조약 체결 직후 조선에 온 미국 해군장교 버나두 중위가 서울에 머물고 있던 프랑스 선교사 블랑 주교 소유 지도를 모사한 것으로 알려져 있다.해동전도에도 독도가 울릉도의 동남쪽에, 울릉도의 1/3 크기로 그려져 있다. 또 울진과 울릉도 사이에 수로도 표시돼 19세기 조선 정부가 울릉도와 독도 일대를 관리하기 위해 정기적인 순찰활동을 실시한 것을 알 수 있다. 이는 독도가 조선의 영토임을 미국 학계와 대중에 알리는 계기가 되었다는 점에서 의미가 있다.실제로 독도 표기를 둘러싼 논쟁은 오랜 기간 이어져 왔다. 일본 정부는 17세기 이후 자국 어업 활동을 근거로 독도 영유권을 주장해 왔으나 우리 정부는 대표적으로 1900년 대한제국 칙령 제41호를 통해 울릉도를 울도군으로 승격시키며 관할 구역에 석도(독도)를 포함시켜 공식 행정권을 명시한 점과 독도가 우리 영토로 명확히 표기된 신증동국여지승람의 팔도총도 등 고지도들을 들어 이를 반박해 왔다.독도체험관측은 "여지도에서 주목할 점은 독도의 위치와 표현이다. 독도가 울릉도 동쪽에 그려져 있는 것은 18세기 중반 이후 확립된 지도 전통을 반영한 것"이라며 "독도가 Usando(U와 o위에 - 표시가 있음)라고 적혀 있는 것은 김대건 신부의 조선전도에 나타난 Ousan표기와 달리 포크가 사용한 로마자 표기에 따른 것"이라고 설명했다. 당시 프랑스 선교사들이 고안한 표기법에 따른 것으로 보인다.현재 독도는 한국의 실효적 지배가 이어지고 있다. 독도에는 한국의 경비 인력이 상주하고 있으며 행정적으로도 경상북도 울릉군에 속해 관리되고 있다. 이러한 실효적 지배는 영토 주권을 판단하는 중요한 요소 중 하나다.