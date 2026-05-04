전주정원산업박람회에서 행잉바스켓을 주목해주세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲다양한 액자플랜터를 만들면서 식물재료뿐만 아니라 심는 화분도 작품 분위기를 크게 좌우한다는 걸 다시한번 깨달았다 ⓒ 유신준 관련사진보기

큰사진보기 ▲모아심기는 질서있는 어울림이다. 다른 것을 옆에 두면 서로 돋보이는 이종결합의 시너지다. ⓒ 유신준 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 본인블로그 일본정원이야기 (https://blog.naver.com/lazybee1)에도 실립니다.