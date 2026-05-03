"63년의 수도, 그러나 시작이었다"… 공주 공산성의 재해석

큰사진보기 ▲서정석 공주대 교수가 2일 공주 공산성에서 열린 ‘공산성 달밤이야기 & 콘서트’에서 ‘공산성, 백제 왕궁이 있던 곳’을 주제로 특강을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲서정석 공주대 교수가 2일 공산성 금서루 느티나무 아래에서 특강을 진행하고 있는 가운데, 시민들이 강연에 몰입해 경청하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서정석 공주대 교수가 특강에서 웅진시대 백제 왕궁 위치를 정방뜰, 공산성 남쪽 기슭, 공산성 내부 등 세 가지 후보지로 설명하는 PPT 화면. ⓒ 서준석 관련사진보기

"공산성 북쪽에서 남쪽 왕도를 내려다보는 구조는 우연이 아니다. 이는 백제가 새로운 도읍 체계를 의도적으로 설계했음을 보여준다."

"공주 웅진기는 63년에 불과하지만, 한성과 사비를 잇는 새로운 문화의 출발점이었다. 공산성은 위기 속에서 숨을 고르고 다시 도약하는 공간이었다."

큰사진보기 ▲서정석 공주대 교수의 특강이 열린 공산성 금서루 느티나무 아래에서 한 시민이 강연 내용을 메모하며 경청하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲국악 앙상블 ‘제민내’(최선주·김경미·엄혜진·이예지)가 2일 공산성 금서루 인근 무대에서 ‘아름다운 나라’, ‘배띄워라’ 등을 선보이며 관람객들의 호응을 이끌고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲안정심 시낭송가가 2일 공산성 금서루 인근 무대에서 유병학 시인의 ‘금강을 보며’를 낭송하며 관람객들에게 깊은 여운을 전했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲공산성 금서루가 2일 밤 ‘공산성 달밤이야기 & 콘서트’ 행사가 끝난 뒤 조명에 비춰지며 고즈넉한 야경을 연출하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

공주시 공산성에서 열린 세계유산 활용 프로그램 '공산성 달밤이야기 & 콘서트'가 2일 오후 성곽 일원에서 진행됐다. 국가유산청과 충남도·공주시가 공동 주최하고 (사)한국국가유산안전연구소가 주관한 이날 행사는 성곽 답사와 공연, 명사 특강을 결합한 야간 문화유산 프로그램으로, 현장을 찾은 시민과 관광객들의 발길을 끌었다.이날 행사는 오후 6시 30분 공산성 금서루에서 진남루, 쌍수정으로 이어지는 성곽 걷기로 시작됐다. 문화관광해설사의 안내 속에 백제의 흔적을 따라 걷는 체험 뒤, 성벽 느티나무 무대에서는 국악과 시낭송 공연이 이어지며 분위기를 달궜다.이날 프로그램의 핵심은 서정석 공주대 교수의 명사 특강이었다. '공산성, 백제 왕궁이 있던 곳'을 주제로 한 강연에서 그는 공산성의 성격에 대해 기존과는 다른 해석을 제시했다.그는 "공산성을 방어용 산성으로 보는 인식은 잘못됐다"라며 "이곳은 백제 왕이 실제로 거주하던 왕성일 가능성이 높다"라고 강조했다.서 교수의 논지는 명확했다. 공산성 내부에서 대량으로 확인되는 기와편이 핵심 근거다. 삼국시대 기와는 왕궁·사찰·관청 등 극히 제한된 공간에서만 사용됐다는 점에서, 이는 군사시설이 아닌 왕궁 존재 가능성을 시사한다는 설명이다.또 그는 웅진 도읍 구조를 설명하며 공산성의 위상을 재정리했다. 공산성·무령왕릉·대통사로 이어지는 '왕성-왕릉-사찰'의 3요소가 한 축을 이루며, 이는 고대 도읍의 전형적 구조라는 것이다.특히 "남북 약 2km, 동서 400~500m 범위의 좁은 공간 안에 왕도 핵심이 집중돼 있다"라며 "그 중심이 바로 공산성"이라고 설명했다.왕궁 위치를 둘러싼 학계 논쟁도 언급했다. 정방뜰, 성 남쪽 평지 등 여러 후보지가 제기돼 왔지만, 서 교수는 "해당 지역에서는 결정적 유물이 확인되지 않았다"라며 선을 그었다. 반면 공산성 내부는 "발에 차일 정도로 기와가 많다"라고 했다.그는 또 동아시아 도읍 구조론을 근거로 들었다. 왕이 북쪽에 위치해 남쪽을 바라보며 통치하는 '북궁형 구조'가 중국에서 확립된 뒤 확산됐으며, 웅진기 공주가 이를 처음 구현한 사례라는 설명이다.공산성 축조 시기와 성격에 대해서도 기존 인식을 수정했다. 일반적으로 알려진 '백제 토성-조선 석성' 구조와 달리, 이미 조선 초기 기록에서도 석성으로 확인된다는 점을 들어 "고려 이전에 석성화가 진행됐을 가능성이 크다"라고 분석했다.다만 그는 "축조 시기와 성격은 여전히 명확히 규명되지 않았다"라며 "지속적인 발굴 조사와 연구가 필요하다"고 강조했다. 실제 현재도 공산성 일대에서는 단계적 발굴이 진행 중이다.강연 말미에서 그는 공산성의 역사적 의미를 '전환의 공간'으로 정리했다.현장을 찾은 시민들은 야간 성곽 풍경과 함께 이어진 강연에 귀를 기울이며, 익숙했던 공산성을 새로운 시선으로 바라보는 계기가 됐다고 입을 모았다.한편 '공산성 달밤이야기 & 콘서트'는 오는 7월까지 매주 이어진다. 역사학자와 예술가, 박물관장 등이 참여해 공산성 등 국가유산을 다양한 관점에서 조명할 예정이다.