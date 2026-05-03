김태흠, 국힘 정진석 공천시 "당 떠날 수도"

큰사진보기 ▲김태흠충남지사 ⓒ 충남도 관련사진보기

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정진석 전 대통령실 비서실장이 충남 공주부여청양 보궐 선거에 출마할 뜻을 밝힌 가운데, 김태흠 충남지사가 '국민의힘 탈당' 가능성까지 언급하며 반대 입장을 밝혔다.김태흠 충남지사는 2일 '국민의힘에 고한다'라는 입장문을 통해 "작금에 진행되고 있는 정진석 전 비서실장의 공천 과정을 지켜보면서 억장이 무너지는 심정을 감출 길 없다"라며 "지난 12.3 계엄 이후 1년 6개월의 비참하고 암울했던 우리의 현 주소를 잊었단 말인가"라고 토로했다.그러면서 "이제는 우리가 짊어졌던 멍에와 사슬을 벗어 던지고 끊어내야만 한다. 국민의힘 지도부는 보편성과 상식선에서 판단하고, 국민의 목소리에 귀를 기울여야 한다. 저 김태흠은 국민의힘을 사랑한다. 지난날의 과오마저도 함께 짊어지고 갈 것"이라고 덧붙였다.이어 김 지사는 "그러나 자숙과 반성 없이 국민적 양심에 반하는 행위를 한다면 떠날 수밖에 없다"며 "부디 불행한 사태가 생기지 않기를 바란다"라고 밝혔다.<연합뉴스>에 따르면 김 지사는 정 전 실장의 공천이 현실화 할 경우 탈당할 의향이 있느냐고 묻는 질문에 "이런 정당에 어떻게 있을 수 있겠나"라고 답하기도 했다.한편 정진석 전 실장은 지난 달 30일 자신의 페이스북에 "지금의 비상상황에서 당과 보수의 재건을 위한 제 마지막 책무를 외면할 수 없었다"라며 "고심 끝에 출마를 결심했다"라고 밝혔다. 충남지사 출마로 사퇴한 박수현(더불어민주당) 국회의원의 지역구인 공주부여청양에 출마할 뜻을 공식화한 것이다.