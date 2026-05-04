인간과 인공지능의 두 번째 대결이 임박했다

교육학 박사, 국립공주대학교 연구교수, 경희사이버대 후마니타스학과 강사. 선과 악의 단순한 이분법에서 벗어나 복잡하게 분화되고 있는 경계를 탐구하는 경계연구자이자, 사회 현상의 본질을 넘어 그 이면에 주목하고 싶은 양시론자(兩是論者)...

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