김태흠, 조작기소 특검법에 "삼권분립 무너뜨리는 선언"

큰사진보기 ▲김태흠 충남도지사가 2일 자신의 페이스북을 통해 더불어민주당이 발의한 ‘조작기소 특검법안’을 ‘반헌법적 폭거’로 규정했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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김태흠 충남도지사가 더불어민주당이 발의한 '조작기소 특검법안'을 '반헌법적 폭거'로 규정했다.김 지사는 2일 자신의 페이스북을 통해 "민주당발 폭주 기관차가 기어이 탈선했다"며 "이번 특검법의 본질은 이재명 대통령에게 면죄부를 주려는 시도다. 의회 권력을 남용해 대통령의 사법 리스크를 강제로 제거하려는 속셈이 드러났다"고 주장했다.특히 김 지사는 "대통령이 임명하는 특검이 대통령 자신의 사건을 공소 취소할 권한을 갖는다는 것은 상식 밖의 일"이라고 비판했다.이는 삼권분립의 원칙을 무너뜨리고 독재 국가로 나아가겠다는 선언과 다름없고, 국민이 부여한 입법권을 대통령 리스크 제거를 위해 행사하는 것은 국민에 대한 도전이라는 것이다.김 지사는 끝으로 "법은 권력자의 방패나 죄를 덮는 도구가 아니다"며 "권력 남용은 반드시 부메랑이 되어 돌아올 것"이라고 경고했다.최근 김 지사는 여야를 가리지 않고 쓴소릴 내뱉고 있다. 언론보도에 따르면 정진석 전 대통령 비서실장의 충남 공주·부여·청양 보궐선거 공천과 관련해서도 소속 정당인 국민의힘을 향해 "단수 공천 시 탈당하고 무소속으로 출마하겠다"는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.김 지사는 임기 중에도 중앙 정치 현안에 대해 적극적으로 메시지를 전달해 왔다. 이번 이재명 대통령과 정진석 전 비서실장을 겨냥한 발언도 그 누구보다 강도가 높다.