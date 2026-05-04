"우리 동네 노래가 들린다" 자월도에 다시 이어진 특별한 인연

사진을 취미로 하고 있으며 주로 담는 사진은 여행사진입니다. 하지만, 여행뿐만이 아니라 봉사활동, 직장인 공연 활동, 사회인 야구단 등등 사람과 사람 사이의 다양한 사진과 이야기를 담는걸 좋아합니다.

이 기자의 최신기사 20여 년 정성이 빚은 철쭉 군락, 오래 기억될 장면입니다