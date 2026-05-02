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26.05.02 13:52최종 업데이트 26.05.02 13:52

[사진] 역사가 이렇게 재미있다고? 홍성역사인물축제 어린이들 환호

어린이날 큰잔치와 함께 열려…놀면서 역사 이해, 가족 방문객 만족도 높아

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2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다.
2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다. ⓒ 신영근

충남 홍성군 대표 축제 중 하나인 '홍성역사인물축제'가 개막했다. 2일, 홍성 홍주읍성에서 개최된 '홍성역사인물축제'는 홍성을 대표하는 역사 인물인 최영 장군과 성삼문을 주제로 한 에듀테인먼트 축제다.

에듀테인먼트 축제는 체험·공연·전시 등 학습과 놀이가 결합한 참여형 축제로, 아이들이 놀면서 자연스럽게 역사 인물을 이해할 수 있도록 한 것이다.

그래서일까. 어린이날을 3일 앞두고 열린 '홍성역사인물축제'는 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개최되면서 역사 체험 등을 한자리에서 즐길 수 있는 축제로 진행됐다.

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축제 첫날인 2일 오전 10시, 개막식과 제104회 어린이날 기념식을 시작으로 '홍성역사인물축제'가 문을 열어젖혔다.

앞서, 개막식 식전공연으로 내포어린이합창단과 어린이들로 구성된 응원 공연이 이어지면서 행사장에 참석한 시민들에게 큰 호응을 이끌어냈다.

올해 축제는 최영 장군 탄생 710주년과 훈민정음 반포 580주년을 기념해, 행사장인 홍주읍성을 찾은 어린이들이 놀이와 체험을 통해 역사 인물을 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있도록 구성됐다.

홍주문화관광재단에 따르면 이번 축제는 총 4개 분야 78종의 다양한 프로그램이 마련됐다. 체험 프로그램은 성삼문을 주제로 한 ▲ 사육신 서약 팔찌 만들기 ▲ 선비 갓 만들기 ▲ 집현전 붓글씨 체험 등 전통문화 체험 등이 운영됐다.

또한, 체험형 연극 '세종과 성삼문' 등이 공연돼 어린이들이 자연스럽게 역사에 흥미를 느낄 수 있도록 했다.

특히, 어린이날을 맞아 청운대학교 공연기획경영학과와 연극예술학과 학생들은 성삼문, 박팽년, 그리고 단종의 이야기를 담은 뮤지컬 '낙월옥량'과 어린이들을 위한 판타지 모험극 '최영 장군과 욕심 대마왕'을 공연했다.

이어 ▲ 활쏘기 ▲ 검법 체험 ▲ 성벽 쌓기 등 최영 장군과 관련해 몸으로 즐기는 프로그램이 진행되면서 단순 관람을 넘어 어린이들과 어른들이 직접 참여하는 구성으로 꾸며졌다.

역사 인물 AI 전시관과 홍주성 역사관에서는 홍성 출신 인물을 주제로 한 전시가 진행돼 관람객들이 역사적 의미를 더욱 입체적으로 이해할 수 있도록 했다.

특히, 개막일인 이날 약 300명이 참여하는 대규모 거리 행진 '최영, 성삼문 충절 퍼레이드'가 진행돼 홍주읍성을 찾은 방문객들에게 눈길을 끌며 큰 박수를 받았다.

퍼레이드는 홍주읍성 홍주아문을 출발해 조양문과 명동상가 일원을 순회하며 다양한 퍼포먼스가 펼쳐졌다.

이외에도 어린이들을 위해 물총놀이와 음악을 결합한 '워터밤존'을 비롯해 에어바운스, 워터 슬라이드 등 다양한 야외 놀이시설과 DJ 공연 등 놀이형 콘텐츠를 지난해보다 많이 운영했다.

그러면서 다소 구름이 잔뜩 낀 흐린 날씨에도 축제장을 찾은 어린이 등 가족 단위 방문객의 만족도가 높아 보였다.

한편, '홍성역사인물축제'와 '어린이날 큰잔치'는 2일부터 3일까지 2일간, 홍주읍성에서 개최된다.

2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다.
2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다. ⓒ 신영근

2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다.
2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다. ⓒ 신영근

2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다.
2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다. ⓒ 신영근

2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다.
2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다. ⓒ 신영근

2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다.
2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다. ⓒ 신영근

2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다.
2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다. ⓒ 신영근

2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다.
2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다. ⓒ 신영근

2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다.
2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다. ⓒ 신영근

2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다.
2일, 홍성군 대표축제인 홍성역사인물축제가 홍성군 어린이날 큰잔치와 함께 개막했다. ⓒ 신영근

#홍성역사인물축제

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