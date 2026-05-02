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정치

26.05.02 10:42최종 업데이트 26.05.02 10:42

국힘 경기지사 후보에 양향자... 추미애와 격돌

국힘 16개 시·도 지사 공천 마무리

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국민의힘 경기도지사 후보 토론회 참석한 양향자 후보 국민의힘 6ㆍ3 지방선거 국민의힘 경기도지사 후보 경선에 출마한 양향자 후보가 지난 4월 26일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 토론회에 참석해 시작을 기다리고 있다.
국민의힘 경기도지사 후보 토론회 참석한 양향자 후보국민의힘 6ㆍ3 지방선거 국민의힘 경기도지사 후보 경선에 출마한 양향자 후보가 지난 4월 26일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 토론회에 참석해 시작을 기다리고 있다. ⓒ 연합뉴스

(서울=연합뉴스) 김연정 노선웅 기자 = 국민의힘 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 양향자 최고위원이 2일 선출됐다.

중앙당 공천관리위원회는 전날까지 이틀간 당원 투표(50%)와 일반 국민 여론조사(50%)를 실시한 결과 양 최고위원이 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 의원을 꺾고 최종 후보로 결정됐다고 밝혔다.

양 최고위원은 삼성전자 최초의 고졸 출신 여성 임원이라는 기록을 세워 이른바 '고졸 신화'로 이름을 알린 인사다.

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그는 문재인 전 대통령이 더불어민주당 대표였던 2016년 여성 인재로 영입돼 정치에 입문한 민주당 출신의 원외 인사다.

양 후보는 이번 경기도지사 선거에서 더불어민주당 추미애 후보와 맞붙게 된다.

보수 야당에서는 개혁신당의 조응천 전 의원도 후보로 뛰고 있다.

이 때문에 향후 국민의힘과 개혁신당간 후보 단일화 여부가 주목받을 가능성이 있다.

양 후보는 지난달 28일 경선 토론회 뒤 기자들과 만나 단일화 문제에 대해 "여당 독주를 막고자 하는 세력은 어떤 세력이라도 함께해야 한다"고 말했다.

다만 개혁신당과 조 후보는 일단 단일화 논의에 선을 긋고 있다.

국민의힘은 이날 경기지사 후보 확정으로 16개 시·도 지사 선거의 공천을 마무리했다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

#양향자#지방선거#경기도지사후보

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