헤그세스 국방장관, 전쟁권한법 우회 주장에 여야 의원들 반발

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이란 전쟁 발발 뒤 처음으로 미 의회에 출석한 피트 헤그세스 미 국방부 장관이 "전쟁 지속을 위해 의회 승인을 준수할 이유가 없다"고 주장했다.지난 4월 29일(현지시간) 미국 상원 군사위원회 청문회에 출석한 헤그세스 장관은 이같이 말하며 "우리는 현재 휴전 상태에 있으며, 우리가 이해하기로는 휴전 시 60일 시계는 일시 중지되거나 멈춘다"고 말했다.헤그세스 장관이 언급한 '60일 시계'는 전쟁권한법을 뜻한다. 전쟁권한법에 따르면 60일은 대통령이 군대 철수를 시작하거나, 군사 작전 지속을 위해 의회의 승인을 구하거나, 30일 연장을 요청해야 하는 중대한 법적 기한이다.트럼프 행정부는 2월 28일 전쟁을 발발했고 3월 2일 이를 의회에 통보했기에 5월 1일이 의회 승인 없이 전쟁을 지속할 수 있는 마지막 날이었다. 헤그세스 장관의 주장은 전쟁 도중 이란 지도부와 휴전 협정에 돌입했기 때문에 이 60일 기한은 갱신되어야 한다는 입장인 셈이다.하지만 의원들은 헤그세스 장관의 주장에 동의하지 않았다. 민주당 소속 팀 케인 상원의원은 "장관의 주장은 행정부에 매우 중요한 법적 질문을 던지게 될 것"이라며 "우리는 심각한 헌법적 우려를 가지고 있다"고 말했다.민주당 의원들뿐만 아니라 존 커티스, 톰 틸리스 등 일부 공화당 상원의원들도 60일 시점 이후 의회 승인 없는 이란 군사 작전 지속은 지지하지 않겠다는 입장을 밝혔다.법률 전문가들은 헤그세스 장관의 주장이 틀렸다고 단언했다. 조지 W. 부시 행정부 시절 국가안보회의(NSC) 법률 고문을 지낸 존 B. 벨린저 3세는 <뉴욕타임스>에 "미 군함이 호르무즈 해협을 봉쇄하고 이란 선박에 발포하는 상황에서 교전이 진행 중이지 않다고 말하는 것은 법적 억지"라며 "미군에게는 여전히 명백하고 현존하는 무력 충돌의 위험이 있다"고 말했다.오바마 행정부 시절 국무부 법률 고문을 지낸 해럴드 홍주 고 예일대 법대 교수 또한 대통령의 의회 우회를 제한하기 위해 제정된 법에 '멈출 수 있는 시계'라는 개념 자체를 반대했다. 고 교수는 "전쟁권한법에는 일시 정지 버튼이 없다"고 단언했다.한편 헤그세스 장관은 민주당 의원들을 향해 적대적인 인식을 숨기지 않으며 설전을 벌였다. 그는 모두발언에서부터 "현재 우리가 직면한 가장 큰 적은 의회 민주당 의원들과 일부 공화당의원들의 무책임한 반대론과 패배주의적 언사"라고 적개감을 드러냈다.게리 피터스 민주당 상원의원이 호르무즈 해협을 미국이 완전히 통제하기 전까지는 전쟁을 끝낼 수 없을 것이라고 주장하며 이란과의 전쟁이 언제 끝날 것임을 묻자 헤그세스 장관은 "우리가 이 노력을 시작한 지 두 달밖에 되지 않았음을 상기시키고 싶다"며 "많은 민주당 의원은 내가 지적했듯이 패배를 선언하고 싶어 한다"라고 답변을 피한 채 민주당 의원들을 비난하고 나섰다.또한 엘리사 슬롯킨 민주당 상원의원이 "우리가 잘하고 있다고 미국 국민에게 말할 수는 있겠지만, 호르무즈 해협이 열릴 때까지는 그런 말을 진지하게 할 수 없을 것 같다"고 지적하자 헤그세스 장관은 "이 나라 국민의 판단력을 흐리는 것은 당신 같은 패배주의적 민주당원들이다. 그렇지 않았다면 국민은 이란의 핵무기 보유를 막는 것을 전폭적으로 지지했을 것"이라며 미국민의 전쟁 반대 여론을 민주당의 선동 때문이라고 주장했다.