노동절 아침 5시 30분, 출근하는 남편 뒷모습이 안쓰러웠다

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"당신은 언제나 노동절에 쉴까요?"

"그러게. 나는 노동절과는 인연이 없나 보다."

큰사진보기 ▲남편의 작업복남편의 일상을 함께 하는 작업복 ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲대통령의 노동절 경축사청와대에서 열린 노동절 행사에서 감사 인사를 하는 대통령 ⓒ mbc 관련사진보기

큰사진보기 ▲노동절 축하 공연종합예술단 '봄날'의 축하 공연 ⓒ mbc 관련사진보기

"오빠 무슨 일 있어요?"

"아니, 일하다 손가락을 다쳐서 휴가 받았어."

"여보, 오늘도 수고 많았어요."

"당신도 애쓰셨어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치에도 실립니다.

눈을 뜨니 오전 5시 30분이다. 6시면 출근하는 남편은 나보다 먼저 일어나 출근 준비하느라 바쁘다. 아침은 회사 가서 도시락을 먹겠다니, 가볍게 꿀 한 숟가락을 건넸다. 남편은 오늘도 잘 지내고 저녁에 보자며 가방을 챙겨 들고 집을 나선다.남편은 34년째 철강 회사 노동자로 일하고 있지만, 노동절에 쉬는 모습을 본 적이 거의 없다. 회사는 명절을 제외하고 일년 내내 하루도 쉬지 않고 공장을 가동하기 때문에, 현장 노동자는 노동절에도 평상시처럼 일을 한다. 작년까지는 근로자의 날이었기에 사무실 근로자만 쉬는 거라고 너스레를 떨었다. 올해는 명칭이 노동절로 바뀌었지만 달라진 건 없다.해마다 노동절이면 출근하는 남편의 뒷모습이 왠지 더 안쓰럽기도 하고 못마땅하기도 하다. 속으로는 투덜거리면서도 나는 양손을 활짝 펴고 잘 다녀오라며 크게 손을 흔들어주었다.남편이 출근하고 나서 나는 요가와 명상을 하면서 하루를 시작했다. 나는 32년 차 주부다. 나는 1년 365일 하루도 쉬지 않고 가족의 식사를 챙기고 빨래와 청소를 하며 집안 대소사를 맡아왔다. 30년 넘게 비슷한 일을 하다 보니, 이젠 일찍 일을 끝내고 취미 활동도 즐길 수 있다. 그렇지만 나는 여전히 쉬는 날이 없다. 직업란에 주부라고 적는 나는 노동자인가.아침을 챙겨 먹고 나서 아들은 기숙사에 있는 동아리 후배들을 만난다며 집을 나섰다. 나는 설거지를 마치고 텔레비전을 틀었다. 화면에서는 63년 만에 처음으로 노동절 기념식이 진행되고 있었다. 소년공이었던 대통령이 노동자와 기업이 함께 손잡고 서로를 존중하며 함께 잘 사는 나라를 만들자고 말했다. 이어 노동자와 시민들로 구성된 종합예술단 '봄날'이 더 이상 다치지 말고, 아프지 말고 새로운 세상에서 잘 살아가자는 내용으로 힘차게 노래를 불렀다.나는 대통령의 축사와 봄날의 합창을 들으며 울컥했다. '남편이 함께 봤다면 얼마나 좋았을까. 눈가가 촉촉해지지는 않았을까.'34년 전 남자 친구였던 그가 처음 회사에 들어가 고생하던 때가 떠올랐다. 회사에 들어간 지 몇 달 지나지 않은 어느 날이었다. 회사에 있어야 할 시간에 전화가 왔다. 나는 무슨 일인가 싶어 전화를 받았다.나는 너무 놀라 입술이 파들파들 떨렸지만, 남편은 하루 쉬게 되었다며 달뜬 목소리였다. 그 시절 남편은 3조 3교대로 일하며 한 달에 한 번 휴가도 제대로 내지 못하고 일하곤 했다. 그래서 다친 손가락에 붕대를 감으면서도 하루를 온전히 쉴 수 있다는 사실이 무척 기뻤다고 했다.기념식이 끝나고 나는 식구들을 위해 찬거리를 사러 나갔다. 아파트 1층 현관을 나서는데 오늘따라 경비 아저씨가 반갑게 인사를 했다. 나도 마주 보고 인사했다. 버스 정류장을 지나는데 버스 기사가 문을 닫고 출발하는 모습이 보였다. 길 건너 채소 가게 점원은 오늘도 환하게 웃으며 손님을 맞고 있었다.누군가는 노동절을 즐기며 쉬어 가지만, 또 다른 누군가는 여전히 자신의 자리를 지키며 일하고 있다. 늘 보던 모습인데도 오늘은 유난히 고맙게 느껴졌다. 남들은 다 쉬는데 남편과 나는 쉬지 못한다고 투덜거렸던 내 모습이 부끄럽기도 했다.어느새 나는 30년 넘게 노동자의 아내로 살고 있다. 나는 공부밖에 모르던 집안에서 자라 노동의 가치와 의미를 전혀 알지 못했다. 아이들이 어렸을 땐 작업복 입은 아빠의 모습을 보여주는 것이 창피했던 적도 있었다.하지만 한여름 불볕더위에도, 한겨울 매서운 추위에도 묵묵히 우리 가족을 위해 성심껏 일하는 남편의 모습에 감사하게 되었다. 남편 덕분에 노동의 의미를 배웠고, 내가 주부이자 노동자라는 사실도 깨달았다.남편이 퇴근하고 내가 차려 놓은 식탁을 보며 말했다.어찌 보면 별 의미 없는 인사말일 수도 있지만, 우리는 날마다 서로에게 수고했다고 말한다. 나는 이 한마디가 서로의 노동을 존중하고 또 서로의 하루를 인정하는 의미를 담고 있다고 생각한다. 대통령이 말하는 모두의 노동이 평등하게 존중받는 세상은 어쩌면 우리 집 식탁에서부터 시작될 수도 있겠다는 생각이 들었다.