"우리 땅은 고철 항공모함 아냐"... 광주서 주한미군 철수 촉구

큰사진보기 ▲단체 사진 ⓒ 이승훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲구본기 회원(왼쪽)과 문용주 사무국장 ⓒ 이승훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲조성진 회원(왼쪽)과 신은섭 정책국장 ⓒ 이승훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲"주권 모독, 내정간섭 미국을 규탄한다!" ⓒ 이승훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲상징의식 ⓒ 이승훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲피켓을 들고 구호를 외치는 참가자들 ⓒ 이승훈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 자주시보에도 실립니다.

지난 1일 오후 4시, 광주 송정동 공군기지 인근에서 '주권모독 전쟁화근 주한미군기지 철수 촛불문화제'가 열렸다.참가자들은 미국의 대사관 임대료 체납 문제와 전시작전통제권 전환 지연 등에 대한 문제를 제기하는 노래 '니들이 뭔데'를 부르며 행사를 시작했다. 참가자들은 노래의 신나는 선율에 맞춰 흥겹게 피켓을 흔들었다.구본기 촛불행동 회원은 "브런슨 주한미군 사령관이 우리 땅을 '권역 지속지원 거점'으로 만들겠다고 한다. 본질은 명확하다. 우리 땅을 미국의 전쟁 물자를 집중시키는 '거대한 화약고', '병참기지'로 쓰겠다는 것이다. 그들에게 이 땅은 그저 침몰하지 않는 고철 덩어리 항공모함일 뿐이다"라고 주장했다.그는 이어 "미국이 동아시아에서 전쟁을 하지 않을 거라는 보장이 없다. 전쟁이 나면 그럼 우리 국민은 다 죽는다"라며 "이 땅은 우리 주권자의 땅이다. 미국에 '이제 그만 방 빼라'라고 말할 수 있어야 한다"고 말했다.문용주 장성동학촛불행동 사무국장은 "우리나라는 자주국방을 말하기에 충분한 경제력, 군사력을 갖춘 나라이다. 그런데도 우리는 여전히 미군의 주둔을 당연한 것처럼 받아들이고 있다"며 "우리는 국민의 혈세로 매년 막대한 비용을 지불한다. 이 돈으로 무너져가는 지방을 살리고, 어르신들의 삶을 지키고, 농어촌과 지역경제를 다시 일으켜야 한다"라고 주장했다.조성진 광주전남청년촛불행동 회원은 일본의 방위력 강화 움직임과 동아시아 군사 동향을 언급하며 이에 대한 우려와 대응 필요성을 제기했다. 그는 한미일 군사 협력 구조와 관련한 최근 논의들을 거론하며 "촛불 광장으로 총집결해 우리의 주권과 이 땅의 평화를 지켜내자"고 외쳤다.신은섭 국민주권당 광주광역시당 정책국장은 미국의 외교·안보 정책 변화와 국내 정치 상황과의 연관성에 대한 해석을 제시하며, 관련 정치권의 입장에 대해 비판적 견해를 밝혔다.신은섭 국민주권당 광주광역시당 정책국장은 국민의힘이 지난 4월 24일 정동영 장관에 대한 해임건의안을 제출한 것을 두고 "정 장관의 '구성 핵시설' 발언을 문제 삼아 미국이 정보 공유를 제한하자 이에 편승해 정치공세를 펴는 것"이라고 비판했다.행사 중간에는 참가자들이 피켓을 들고 각자의 문구와 상징물을 소개하는 순서도 진행됐다. 피켓에는 이재명 대통령이 "외국군 없으면 방위가 어렵다는 불안은 왜 갖나"라고 발언하는 장면과 함께 "전쟁 화근 주한미군기지 철수하라"는 구호가 담겼다. 또한 주한미군과 브런슨을 제시어로 한 4행시·3행시 등이 적힌 피켓도 소개됐다.이날 행사는 5·18민족통일학교 광주전남지부, 광주전남대학생진보연합, 광주전남자주연합(준), 광주전남촛불행동, 국민주권당 광주광역시당, 김양무정신계승사업회, 민중민주당 광주광역시당, 박승희정신계승사업회, 장성동학촛불행동이 공동 주최했다.