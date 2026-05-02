한국노총 "되찾은 노동절, 노동 존중 사회로 가는 출발점"

큰사진보기 ▲한국노총 136주년 세계노동절 전국노동자대회이날 한국노총 조합원 3만여 명이 참석해 '노동입법 즉각 이행' 등을 촉구했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국노총 세계노동절 노동자대회한국노총 136주년 세계노동절 전국노동자대회에 더불어민주당 정원오 서울시장 후보, 추미애 경기도자사 후보가 참석해 눈길을 끌었다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김동명 한국노총 위원장김동명 한국노총 위원장이 대화사를 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲결의문 낭독한국노총 임원 및 산별위원장, 지역본부의장 등이 무대로 올라 결의를 다졌다. ⓒ 김철관 관련사진보기

한국노총이 136주년 세계노동절을 맞아 전국노동자대회를 열었다. 63년 만에 되찾은 노동절을 두고 "노동이 존중받는 사회로 나아가기 위한 출발점이 될 것"이라고 강조했다.한국노동조합총연맹(한국노총, 위원장 김동명)은 1일 오후 2시부터 서울 여의대로에서 '제136주년 세계노동절 전국노동자대회'를 개최했다. 대회 슬로건은 '되찾은 노동절, 더 큰 전진으로 주도하라. 한국노총'이었다.이날 노동자대회에는 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 추미애 경기도지사 후보가 참석했다. 이와 함께 한국노총 출신 민주당 김주영 의원을 비롯해 박홍배 의원, 박해철 의원, 이수진 의원, 이용선 의원, 전현희 의원, 이용우 의원, 백승아 의원과 사회민주당 한창민 의원 등도 자리해 연대를 과시했다.조합원 3만여 명이 참석한 가운데 열린 노동자대회에서 한국노총은 "노동의 가치를 바로 세우고, 노동자의 권리를 확장해야 한다"며 노동절의 의미를 강조했다.대회 참가자들은 '되찾은 노동절 다시 노동 중심', '노동 입법 즉각 이행' 등의 손팻말을 들었다.김동명 위원장은 대회사를 통해 "노동절이 법정 공휴일이 되었지만 많은 노동자는 오늘도 일터에 있다"며 "누군가는 생계를 위해서, 또 누군가는 여전히 쉬는 권리를 보장받지 못했기 때문이다. 우리가 되찾은 이 이름이 모든 노동자에게 온전히 돌아가기까지 한국노총이 해야 할 일이 남아 있다"고 강조했다.이어 "노동은 변화의 대상이 아니라, 변화의 주체가 되어야 한다"며 " 한국노총이 당당히 그 변화를 주도하겠다"고 피력했다.특히 "노동을 하면 인간답게 살 수 있는 사회, 노동을 통해 삶의 희망을 이어갈 수 있는 사회, 그 당연한 목표를 향해 우리 함께 나아가자"며 "노동이 존중받는 정의로운 시대를 한국노총이 반드시 기필코 열어내자"고 호소했다.이날 오전 청와대에서 열린 36주년 정부 노동절 기념식에서 김 위원장은 "노총은 '근로자의 날'이라는 명칭을 '노동절'로 바로잡기 위해 지속적으로 요구했고, 마침내 이재명 정부에서 이름도 제자리를 찾았다"며 "노동절은 '노동시간 단축과 노동권 보장을 위한 국제적 투쟁'의 상징"이라고 말했다.전국노동자대회에서 산별 대표로 투쟁사를 한 신동근 공무원연맹 위원장은 "공무원과 교사의 정치기본권이 회복되는 순간, 국가와 지방자치단체, 그리고 학교 현장의 민주주의는 비로소 제대로 작동하기 시작할 것"이라며 "공무원과 교사도 겁먹지 않고, 눈치 보지 않고, 당당하게 정치 이야기를 할 수 있도록 이제는 행동으로, 투쟁으로, 그 권리를 반드시 되찾아야 한다"고 강조했다.윤석구 금융노조 위원장은 "공공기관 지방이전은 실패한 정책임을 인정하고, 지금 당장 중단해야 한다. 공공기관 몇 개 옮기는 '보여주기식 행정'으로는 절대 지역을 살릴 수 없다"며 "노동자의 공간 주권을 침해하는 '강제 이전'이 아니라 노동자의 시간 주권을 되돌려주는 4.5일제가 진짜 지역을 살리는 길"이라고 피력했다.김준영 금속노련 위원장은 "하청 동지들의 교섭권이 온전히 보장될 때, 비로소 대한민국 모든 노동자의 노동3권이 완성된다는 굳건한 믿음으로 끝까지 싸우겠다"며 "6월 선거에서 내란 세력을 단호히 심판하고 민주주의를 회복하는 길 그것이 곧 우리 노동자의 일터를 지키고 우리의 목소리를 국가 정책에 반영시키는 지름길"이라고 밝혔다.김강민 금융노조 KEB하나은행지부 부위원장-추지영 교육연맹 조직홍보국장이 투쟁 결의문을 낭독했다.이를 통해 대회 참가자들은 "이름을 되찾은 노동절에 걸맞게 노동현장을 바꾸기 위한 더 큰 연대와 더 강한 투쟁에 나설 것"이라고 밝혔다.이들은 ▲모든 노동자의 권리가 온전히 보장되는 사회를 위한 노동기본권 강화와 차별 철폐 ▲장시간 노동과 과로를 끝내고 안전하게 일하며 인간답게 쉴 권리를 보장하기 위한 노동시간 단축, 산업안전 강화 및 산재 예방 대책 마련 ▲모두의 삶과 미래를 지키기 위한 65세 정년연장 법제화, 주 4.5일제 도입, 공적연금 강화, 정의로운 전환 실현, 전환형 고용안전망 구축 ▲노동이 존중받고 인간의 존엄이 지켜지는 사회를 만들기 위한 연대와 단결 등을 위해 총력 투쟁을 결의했다.노동자대회에서는 SK하이닉스 이천노조 율동패 '신화창조', '노래를 물들다' 등의 문화공연도 이어졌다.본대회에 앞서 열린 사전대회에서는 현장 발언이 진행됐다. 강석조 교사노조연맹 초등교사노조 위원장은 '교원의 정치기본권 보장과 교권 보호'를 강조했고, 신동진 금속노련 LS전선노조 위원장은 '사측의 노조 탄압과 부당노동행위에 맞선 생존권 사수 투쟁'을 밝혔다.또한 박근문 공공노련 한국마사회노조 위원장은 '정부의 일방적인 공공기관 이전에 반대한다'는 입장을 분명히 했다.