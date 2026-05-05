"관리사님, 남편에게 대신 말해주시면 안 될까요"

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"남편이 제 말은 잘 안 들어요. 관리사님이 대신 말 좀 해주시면 듣지 않을까요?"

큰사진보기 ▲쌓여가는 빨래아이 셋을 키우는 집에서 세탁은 일상이 아니라 끝나지 않는 노동에 가깝다. ⓒ Ai이미지 생성(챗gpt)) 관련사진보기

"건조기 하나만 있으면 숨통이 트일 것 같은데, 남편은 그게 굳이 필요하냐고만 하네요."

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"관리사님, 건조기가 정말 꼭 필요한 건가요?"

"없다고 안 되는 건 아닙니다. 하지만 아이가 셋인 이 집에서 건조기는 단순한 가전이 아니라, 산모님의 잠 시간을 조금이라도 벌어주는 도구가 될 것 같습니다."

"밤 수유는 누가 하세요?"

"저희는 육아는 무조건 같이 하기로 했어요. 같이 키우는 거니까요."

"산모님, 낮에는 제가 있으니 충분히 주무실 수 있잖아요. 평일 밤 만큼은 아빠가 온전히 쉴 수 있게 해주시는 건 어떨까요. 그래야 이 생활이 길게 유지될 수 있어요."

큰사진보기 ▲밤 수유밤수유를 준비하는 아빠의 손끝에 하루의 피로가 묻어 있다. ⓒ Ai 이미지 (챗gpt) 관련사진보기

"남편이 너무 좋아하더라고요. 고맙다고도요. 대신 주말에는 저를 책임지고 쉬게 해 준대요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.사람 사이의 적절한 거리를 고민하는 일상을 기록해보았습니다.

아기가 잠시 울음을 멈춘 틈에, 산모가 조심스럽게 말을 꺼냈다.부탁이라는 이름으로 건네진 말이었지만, 결코 가볍게 넘길 수 있는 이야기는 아니었다. 나는 쉽게 답하지 못했다. 산모와 아기 아빠, 그 견고한 부부 사이에 내가 감히 발을 들여도 되는 일일까. 작년 여름, 셋째 아기를 출산한 어느 가정에서 마주한 일이었다.다세대 주택의 세탁실에는 통돌이 세탁기가 있었다. 안을 들여다보니 덜 빠진 물기 때문인지 젖은 빨래들이 한 덩어리로 엉겨 붙어 있었다. 세탁실 한쪽에는 이미 빨랫감이 두 바구니나 넘치게 쌓여 있었다. 아이가 셋인 집에서 세탁기는 가전제품이 아니라 생존을 위한 필수품이었다. 하지만 빨래를 널 공간은 턱없이 부족해 보였다. 산모는 민망한 듯 웃으며 말했다.그 말은 결국 나의 입을 빌려 남편을 설득해달라는 간절한 요청이었다. 나는 한동안 말할 수가 없었다. 가계 운영이나 부부의 가치관이 충돌하는 지점까지 나서는 것은 월권처럼 느껴졌기 때문이다. 이틀 뒤, 퇴근한 아기 아빠가 조심스럽게 내게 물었다.나는 잠시 고심하다가 내 생각을 말했다.다음 날, 산모는 내가 출근하자마자 밝은 얼굴로 건조기를 주문했다는 소식을 전했다. 마음이 놓이면서도, 한편으로는 조심스러운 마음이 남았다. 나는 도움을 준 조력자일까, 아니면 타인의 사생활에 끼어든 사람일까.그날 이후로도 한동안 마음이 편치 않았다. 내가 넘지 말아야 할 선은 넘은 것은 아닐까. 그런데 며칠 뒤, 다른 산모의 집에서 또 다른 고민 앞에 서게 됐다.첫 아이를 낳은 산모 아영(가명)씨의 집이었다. 그 집의 남편은 헌신적이었다. 살림의 주도권은 남편에게 있었고, 물건이 어디에 있는지 산모보다 남편이 더 잘 알고 있었다. 처음에는 그 모습이 참 보기가 좋았고, 부럽게 느껴지기도 했다. 하지만 며칠이 지나자 그 이면에 가려진 고단함이 보이기 시작했다. 식탁 위 수유 기록 노트에는 밤새 적힌 삐뚤삐뚤한 글씨가 가득했는데, 모두 남편의 것이었다.내가 묻자 산모가 당연하다는 듯 대답했다.그 대답을 듣고 나는 더 묻지 않았다. 하지만 일찍 퇴근해 돌아온 남편의 얼굴은 며칠 사이 눈에 띄게 수척해져 있었다. 눈 밑에는 짙은 피로가 내려앉았고, 젖병을 씻는 손길에는 힘이 없었다.이번에는 아무도 나에게 부탁하지는 않았다. 하지만 나는 또 다시 그들 사이에 관여를 하고 있었다.내 제안에 산모는 잠시 망설였지만, 이내 고개를 끄덕였다. 아기가 없을 때는 몰랐는데 출산 후에는 부쩍 남편이 피곤해 하는 모습이 마음에 걸렸다고 했다. 그날 이후 남편은 다른 방에서 잠을 자기 시작했고, 산모는 웃으며 말했다.그 웃음을 보면서 나는 다행이라는 생각을 하면서도, 여전히 마음이 가볍지만은 않았다. 관리사인 나는 어디까지 개입해야 하며, 어디에서 멈춰야 할까. 메뉴얼대로라면 정해진 가사와 아기 케어만 하고 조용히 일을 마치면 그만이다. 하지만 내가 마주하는 곳은 공장이 아니라 사람의 마음이 흐르는 가정이었다. 돌봄은 단순히 젖병을 씻고 기저귀를 가는 일이 아니었다. 그것은 때로 위태롭게 흔들리는 초보 부모의 균형을 잡아주는 일이었고, 차마 꺼내지 못하는 속사정을 대신 전해주는 조심스러운 중재의 과정이기도 했다.나는 오늘도 타인의 집이라는 섬에 잠시 머문다. 그리고 매번 선택의 기로에 선다. 그럴 때마다 나의 저울은 어느 한쪽이 더 힘들어하지 않는 쪽으로, 누군가의 수고가 당연하게 여겨지지 않는 쪽으로 조용히 기운다.나의 개입이 누군가에게는 참견으로 보일지도 모른다. 하지만 사람이 사람을 돌보는 현장에서, 기계처럼 선만 긋고 외면하는 것이 과연 정답일까. 아니면 끝내 그들이 스스로 결론에 도달할 때까지 침묵을 지키고 있었어야 옳았을까. 오늘도 나는 그 적절한 선이 무엇일까를 생각하며 산모의 집으로 향한다.