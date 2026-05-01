공공연대노조 "원청교섭 길 막은 해석지침 폐기하라"

큰사진보기 ▲공공연대노동조합이 5월 1일 청와대사랑채 앞에서 '노조법 무력화하는 해석지침 폐기와 공공부문 비정규직 대책 비판 기자회견'을 개최하였다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이봉근 공공연대노조 정책실장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

공공연대노동조합이 노동절 제정이후 63년만에 공휴일로 지정된 5월 1일 노동절을 맞아 청와대사랑채 앞에서 기자회견을 열고, 고용노동부 해석지침이 개정 노조법을 무력화하고 있다며 즉각 폐기를 촉구했다. 정부의 공공부문 비정규직 처우개선 대책도 간접고용·민간위탁 노동자를 배제한 반쪽짜리라고 비판했다.지난 3월 10일 개정 노조법이 시행된 이후 공공부문 비정규직 노동자들은 원청인 중앙행정기관·지자체·공공기관에 원청교섭을 잇따라 요구했다.이와 관련 이영훈 공공연대노조 위원장은 "원청교섭이 시행된 지 두 달여 되어가지만 정부가 교섭에 나선 사례는 0건"이라며 "행정해석을 이유로 나서지 않고 있다"고 밝혔다.노조는 그 원인으로 고용노동부의 해석지침을 지목했다. 해석지침은 '법률과 예산으로 정해진 근로조건은 교섭의 직접 대상이 된다고 보기 어렵다'고 명시했다. 공공연대노조는 이 조항이 공공기관이 교섭 거부의 근거를 제공하고 있다고 주장했다.권병관 서울본부 체육회지부장은 생활체육지도자의 처지를 직접 증언했다. 그는 "우리의 근로조건에 지배적 결정력을 가진 누구와도 교섭할 수 있다고 개정 노조법은 말하고 있지만, 지금은 누구와도 교섭할 수 없는 상황"이라고 토로했다. 권 지부장은 고용노동부 해석지침 해당 내용(21쪽) 즉각 삭제와 중앙부처·지자체의 원청사용자성 인정을 강력히 요구했다.홍수영 공공연대노조 서울본부장은 지난 4월 20일 경남 진주 CU 물류센터 앞에서 화물연대 조합원이 파업 중 대체차량에 치여 숨진 사건을 규탄했다.홍 본부장은 "화물연대가 원청인 CU BGF리테일에 7차례 교섭을 요구했으나 원청이 응하지 않았고, 사측은 오히려 대체차량 투입으로 파업을 무력화하는 과정에서 일어난 참사"라고 밝혔다.노동절을 앞두고 화물연대와 BGF로지스가 잠정합의에 이른 것은 다행이나, "노동자의 목숨을 걸어야 하는 일인가 하는 근원적 질문은 여전히 해결해야 할 과제"라고 지적했다.이봉근 공공연대노조 정책실장은 정부가 최근 발표한 '공공부문 비정규직 처우개선 대책'을 정면으로 비판했다. 그는 "이번 대책은 직접고용 기간제 노동자의 처우개선에 관한 부분만 담겨 있을 뿐, 정규직화 내용도 부실하며 간접고용·민간위탁 돌봄·사회서비스 노동자에 대한 대책은 전혀 없다"고 지적했다. 특히 기간제 사용기간 2년 연장 방침에 대해서는 "기간제법의 개악"이라며 "절대 받아들일 수 없다"고 강하게 규탄하였다.이 실장은 공무직·자회사 노동자에 대해서도 "최저임금에 불과한 기본급, 근속·경력 인정 없는 임금체계 속에 무늬만 정규직"이라며 실질적 처우개선을 촉구했다.공공연대노조는 기자회견문을 통해 ▲원청교섭을 가로막는 개정 노조법 해석지침 폐기 ▲실질적 비정규직 정규직화 대책 마련 ▲공무직·자회사 노동자의 근속·경력 보장 임금체계 적용 등을 정부에 요구했다.