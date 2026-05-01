카자흐스탄 현지서 한국어 교사 자격증 취득 길 열렸다

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 카자흐스탄 SDU 대학교에서 한국어를 가르치고 있습니다.

카자흐스탄 현지에서 한국어 교사 자격증을 취득할 수 있는 길이 열렸다. 카자흐스탄 SDU 대학교는 2026년 '한국어와 문학' 학과를 신설해 9월부터 신입생 모집을 시작한다고 밝혔다. 자격증은 한국 대학과의 공동학위 과정을 통해 취득할 수 있다.그동안 카자흐스탄 한국어 교육은 구조적인 한계를 안고 있었다. 정식 자격증을 갖춘 교사가 아닌 비전문 인력이 교육을 담당하는 경우가 많아서 학습자의 언어 오류가 고착되는 이른바 '화석화' 현상과 교육 품질 저하 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.이러한 상황 속에서 카자흐스탄 내 언어 교육 지형에도 많은 변화가 나타나고 있다. 최근 대학 정규과정에서 한국어 전공자는 감소하는 반면 중국어 전공자는 빠르게 증가하고 있다.중국 정부와 대사관의 적극적인 지원 아래 대학뿐만 아니라 초중고 방과후 학교에서도 중국어 학습 수요가 크게 확대되고 있다. 장학금을 통한 중국 유학 기회와 취업 연계성이 주요 요인으로 작용하고 있다. 실제로 HSK(중국어능력시험) 응시자는 전년에 비하여 15-20% 증가하였다.경제적 배경도 뚜렷하다. 2026년 4월 현지 언론 KURSIB에 따르면, 카자흐스탄 내 외국 기업 수는 약 10% 증가하는 가운데, 그 중 중국 기업은 58.8%의 높은 증가율을 기록했다. 현재 약 8700개 이상의 중국 기업이 진출해 있다고 한다. 양국 국경 지역에는 '호르고스 국제 국경협력센터'가 운영되며, 경제뿐만 아니라 금용×관광의 중심지로 떠오르고 있다.이 같은 환경 속에서도 SDU 대학교는 꾸준하게 한국어 교육을 유지해오고 있다. 현재 한국어는 이중언어학과와 통번역 학과 학생들이 전공을 하고 있으며, 오프라인 341명, 온라인 69명 등 총 410명으로 카자흐스탄 내 최대 규모다. 이는 한국 교육부에서 세운 한국교육원 2025년 수료자 691명과 비교해도 주목할 만한 수치다.SDU 대학교의 교육대학은 한국어 교사 양성 체계 구축을 위해 한국대학과 협력하며 교육과정을 지속적으로 개편해왔다. 그 결과 2024년 국립국어원에서 해당 교육과정이 법적으로 인정 가능하다는 판단을 받았고, 이후 카자흐스탄 교육 기준에 맞춰 커리큘럼을 보완하였다. 2026년 카자흐스탄 과학고등교육부의 최종 허가를 받아 '한국어와 문학' 전공이 공식 개설되었다.이 과정에 입학한 학생들은 한국 대학과의 공동학위를 취득하게 되며, 졸업 시 한국 문화체육관광부가 발급하는 '한국어 교사 2급' 자격증 취득이 가능하다. 다만 외국인 자격 취득 조건에 따라 TOPIK 6급은 별도로 요구된다.이번 SDU 대학교의 시도는 해외 한국어 교육의 새로운 전환점이 될 것으로 보인다. 현지에서 정식 교사 자격증 취득이 가능해짐에 따라 비전문 인력 중심의 교육 구조를 개선하고 교육의 질을 높일 수 있는 기반이 마련되었기 때문이다. 세계 한국어 교육에서 이번 사례가 새로운 모델을 마련하였다고 볼 수 있다.