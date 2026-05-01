추미애, 핵심 공약 직접 챙긴다...선대위 후보 직속 특별위 공개

큰사진보기 ▲더불어민주당 경기도당은 1일 추미애 후보가 핵심 공약을 직접 챙기기 위해 구성한 ‘추추선대위’ 후보 직속 특별위원회를 공개했다. ⓒ 추미애 후보 sns갈무리 관련사진보기

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더불어민주당 경기도당은 1일 추미애 후보가 핵심 공약을 직접 챙기기 위해 구성한 '추추선대위' 후보 직속 특별위원회를 공개했다.이번 특별위원회는 경기도의 미래 경쟁력과 도민 삶의 질에 영향을 미치는 주요 의제를 후보가 직접 점검하고, 이를 실행 가능한 공약으로 구체화하기 위한 정책 추진기구다.위원회는 반도체 산업, AI 대전환, 경기북부 균형발전과 평화경제, 도시·교통·교육·생활 인프라, 문화예술, 에너지 전환, 민생경제, 사회적 약자 지원, 규제혁신, 재난안전, 건강복지, 자치분권, 국제교류 등 경기도정 전반의 핵심 분야를 중심으로 구성됐다.민주당 경기도당은 이와 함께 선거대책위원회 '추추선대위'의 최종 구성을 마치고, 경기도 국회의원 전원이 참여하는 '원팀' 체제를 공식화했다고 밝혔다.반도체전략위원회는 이상식, 김현정 의원이 공동위원장을 맡고, 부경호 한국에너지공대 교수가 민간위원장을 맡는다. 위원회는 초광역 반도체 클러스터 조성과 소재·부품·장비 산업 육성, 산업단지 기반 인프라 확충 등을 다룬다.AI대전환위원회는 차지호, 김용만 의원이 위원장을 맡고, 정용찬 전 KISDI 본부장이 민간위원장을 맡는다. 경기도를 'AI 경제수도'로 도약시키기 위한 산업·행정·의료·교육 분야 전환 전략을 수립할 계획이다.평화경제위원회는 윤후덕, 이재강 의원이 위원장을 맡고, 강은호 전 방위사업청장과 김유은 한양대 명예교수가 민간위원장을 맡는다. 접경지역 특성을 반영한 평화경제 기반 조성과 군사규제 완화, 북부권 인프라 확충 방안을 논의한다.도시교통생활위원회는 이소영, 손명수 의원이 위원장을 맡고, 윤재은 국민대 명예교수와 기효성 한아도시연구소 공동대표가 민간위원장을 맡는다. 교통·주거·교육·생활SOC 등 도민 일상과 직결된 과제를 다룬다.문화예술체육위원회는 임오경, 김준혁 의원이 위원장을 맡고, 김현환 전 문화체육관광부 차관이 민간위원장을 맡는다.에너지대전환위원회는 박정, 박해철 의원이 위원장을 맡고, 남재철 전 기상청장과 박재환 중앙대 특임교수가 민간위원장을 맡는다. 기후위기 대응과 재생에너지 확대 전략을 추진한다.민생경제위원회는 민병덕 의원이 위원장을 맡고, 윤동열 건국대 교수, 노대명 전 한국사회보장정보원장, 윤면식 전 한국은행 부총재가 민간위원장을 맡는다.사회적약자동행위원회는 서미화 의원이 위원장을 맡고, 양성일 전 보건복지부 차관이 민간위원장을 맡는다.규제혁신위원회는 김병주 의원이 위원장을 맡고, 구인혁 숙명여대 교수가 민간위원장을 맡는다.재난안전위원회는 권칠승, 김성회 의원이 공동위원장을 맡고, 홍기현 전 경기남부경찰청장이 민간위원장을 맡는다.건강복지위원회는 서영석, 이수진 의원이 위원장을 맡고, 정현선 연세대 교수가 민간위원장을 맡는다.자치분권위원회는 이상식 의원이, 국제교류위원회는 홍기원 의원이 각각 위원장을 맡고, 곽상욱 전 오산시장과 김한정 전 국회의원이 민간위원장을 맡는다.추미애 후보는 "후보직속 특별위원회는 제가 직접 챙기는 경기도 미래전략의 컨트롤타워"라며 "전문성을 갖춘 국회의원들과 민간 전문가들이 함께 경기도의 미래 경쟁력을 키우고, 도민이 체감할 수 있는 실질적 성과로 만들겠다"고 밝혔다.이어 "경기도의 수많은 현안들은 협력할 수 있는 정치력과 추진력이 있어야 풀 수 있다"며 "더불어민주당 확실한 원팀의 힘으로 도민의 삶을 바꾸는 성과를 만들어내겠다"고 말했다.