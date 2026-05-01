추미애 선대위 합류한 김현정 의원…반도체 전략 맡는다

큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 경기도지사 후보 선거대책위원회 ‘추추선대위’가 김현정 국회의원(평택시병, 민주)을 대변인 겸 후보 직속 반도체전략위원장으로 선임했다. ⓒ 김현정 의원실 관련사진보기

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추미애 더불어민주당 경기도지사 후보 선거대책위원회 '추추선대위'가 김현정 국회의원(평택시병, 민주)을 대변인 겸 후보 직속 반도체전략위원장으로 선임했다.김현정 의원은 4월 30일 자신의 SNS를 통해 "도민의 삶을 바꾸고 경기도의 새로운 도약을 이끌 추미애 후보의 압도적 당선을 위해 최선을 다하겠다"며 선임 소식을 전했다.그간 민주당 원내대변인으로 활동해 온 김 의원은 추추선대위에 합류해 추미애 후보의 정책과 메시지가 경기도민의 일상과 미래 비전으로 이어질 수 있도록 메시지 전략과 현장 소통에 힘을 보탤 예정이다.또한, 김 의원은 후보 직속 반도체전략위원장으로서 경기도 반도체 산업 경쟁력 강화에도 앞장선다. 경기도는 평택, 용인, 이천 등 대한민국 반도체 산업의 핵심 거점이 밀집한 지역이다. 특히 김 의원의 지역구인 평택은 세계 최대 수준의 삼성전자 반도체 캠퍼스를 보유한 반도체 중심도시다.김 의원은 "경기도는 1300만 명이 넘는 국민이 살아가는 삶의 터전이자, 대한민국 미래산업의 심장"이라며 "대한민국 반도체 중심도시 평택에서의 경험을 바탕으로 경기도가 글로벌 반도체 중심지로 더 크게 도약할 수 있도록 추미애 후보와 함께 구체적인 전략을 만들어가겠다"고 강조했다.이어 "도민의 삶을 바꾸는 선거, 경기도의 미래를 여는 선거에 김현정이 추미애와 함께하겠다"며 "반드시 승리해 더 나은 경기를 만들어 가겠다"고 밝혔다.