제23회 정남진 장흥 키조개축제 화려한 개막

큰사진보기 ▲키조개 축제를 알리는 식전공연. ⓒ 김정업 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲키조개축제 삼합구이사진. ⓒ 김정업 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲키조기축제 행사장먹거리장소 ⓒ 김정업 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲키조개행사장체험장부스 및 먹거리장소 ⓒ 김정업 기자 관련사진보기

전남 장흥군의 대표 봄철 미식 축제인 '제23회 정남진 장흥 키조개축제'가 1일 화려한 막을 올렸다. 가정의 달 황금연휴 첫날을 맞아 행사장은 전국 각지에서 찾아온 수많은 관광객으로 인산인해를 이루며 대성황을 이뤘다.장흥군에 따르면 이날 안양면 수문항 일원에서 열린 개막식을 시작으로 5일간의 공식 일정에 돌입한다. '청정해역 갯벌의 맛, 장흥 키조개'를 주제로 열리는 이번 축제는 방문객들에게 오감 만족의 즐거움을 선사할 예정이다.축제의 백미는 단연 제철을 맞은 키조개 요리다. 4∼5월에 수확하는 장흥 키조개는 타우린, 칼슘, 아연 및 필수 미네랄이 풍부해 춘곤증을 이겨내는 봄철 대표 보양식으로 꼽힌다.행사장에서는 키조개 회, 구이, 탕수육, 죽 등 남녀노소의 입맛을 사로잡을 다양한 요리를 만날 수 있다. 특히 장흥의 특산물인 한우, 표고버섯과 함께 구워 먹는 '장흥삼합'은 미식가들의 발길을 사로잡으며 큰 인기를 끌고 있다.다양한 체험과 문화 행사도 마련됐다. 관광객들은 직접 참여할 수 있는 키조개 까기 및 썰기 체험을 비롯해 키조개 가요제, 지역 예술인 및 초청 가수 공연 등을 즐길 수 있으며, 입장료는 무료다.장흥군 관계자는 "가정의 달 5월을 맞아 온 가족이 함께 축제장을 찾아주셔서 감사드린다"며 "청정 장흥의 아름다운 바다와 함께 제철 키조개의 참맛을 느끼고 잊지 못할 봄날의 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.장흥군은 이번 축제를 통해 청정 해역 갯벌 생태산업특구에서 생산되는 키조개의 우수성을 널리 알리고, 앞으로도 지역 경제 활성화를 위한 다채로운 관광 콘텐츠를 지속해 발굴할 계획이다.