사라지는 수학여행, 누구의 책임 아닌 구조 문제

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 교육희망네트워크 상임대표, 교육대개혁국민운동본부 공동운영위원장입니다.

일부 학교들에서 수학여행이 사라지고 있다. 한때는 학생 시절 가장 또렷한 기억으로 남던 그 시간이, 이제는 '위험'과 '책임'이라는 단어 속에서 점점 자취를 감추고 있다. 최근 이재명 대통령이 "구더기 무서워 장독을 없애면 안 된다"고 말하며 이 문제를 다시 공론의 장으로 끌어올렸다. 이를 두고 일부 교원단체는 즉각 반발하며 대통령과 교육당국을 강하게 비판했다. 그러나 그 반응을 지켜보며, 교육시민단체의 한 사람으로서 깊은 아쉬움을 느꼈다. 정작 중요한 질문이 빠져 있기 때문이다.우리는 지금 누구를 중심에 두고 이 문제를 바라보고 있는가. 교사를 탓하는가, 아니면 구조를 묻는가. 먼저 분명히 해야 할 점이 있다. 현장의 교사들이 느끼는 부담과 두려움은 결코 가볍지 않다. 안전사고에 대한 법적 책임, 과도한 민원, 비현실적인 매뉴얼까지... 이 모든 요소가 교사들을 위축시키고 있다는 사실은 충분히 공감할 수 있다.하지만 대통령의 발언 어디에도 교사를 무시하거나 희생을 강요하는 메시지는 보이지 않는다. 오히려 "학생들에게 필요한 교육적 기회를 지켜야 한다"는 문제의식이 핵심이다. 지금 필요한 것은 누가 더 힘든가를 따지는 것이 아니라, 왜 이런 구조가 만들어졌는지를 함께 묻는 일이다.얼마 전 학교운영위원회에 참석했을 때였다. 수학여행 이야기가 나오자 한 선생님이 조용히, 그러나 단호하게 말했다. 그는 다시 수학여행을 가야한다면 교사를 그만두겠다는 취지로 말했다. 순간 귀를 의심했다. 그 선생님은 누구보다 아이들을 위해 헌신하는 분이었기 때문이다. 그런 분조차 수학여행을 '감당할 수 없는 일'로 받아들이고 있다는 사실이, 솔직히 아찔했다. 하지만 이건 개인의 문제가 아니다. 이미 현장 전체가 그만큼 몰려 있다는 신호다.며칠 뒤, 한 존경하는 교사의 글을 읽었다. 고등학생들과 수학여행을 다녀온 이야기였다. "이번 수학여행은 담배와 술과의 전쟁이었다." 몰래 술을 반입하고, 틈만 나면 담배를 피우는 학생들. 그리고 돌아와서는 학칙에 따라 대규모 징계를 해야 하는 현실. 결론은 단순했다."이런 상황에서 무슨 수학여행인가. 다시는 생각하고 싶다지 않다."그 글을 읽으며 고개를 끄덕이면서도, 한편으로는 이런 질문이 떠올랐다. 정말 지금 아이들만의 문제일까. 사실은, 예전에도 그랬다. 우리는 자꾸 "요즘 아이들"을 말한다. 하지만 솔직해지자. 예전에도 있었다. 몰래 술을 들고 오던 학생들, 교사 눈을 피해 담배를 피우던 아이들, 야간에 숙소를 이탈하던 일들... 형태는 조금 달라졌을지 몰라도, 본질은 크게 다르지 않았다. 그럼에도 우리는 수학여행을 갔다. 문제를 겪으면서도, 그 안에서 배우고 성장하는 시간을 만들어냈다. 그렇다면 지금은 왜 '불가능한 일'이 되었을까차이는 '아이들'이 아니라 그 상황을 감당하는 구조에 있다. 예전에는 문제 상황이 발생해도 교육적 지도와 훈계로 마무리될 여지가 있었다. 하지만 지금은 다르다. 모든 상황이 곧바로 '사고'와 '책임'으로 연결되고 사후 처리는 민원과 법적 문제로 이어지며 교사의 판단 여지는 점점 줄어들고 있다. 교사는 교육자가 아니라 관리자이자 법적 책임자가 되어버렸다. 이 구조 속에서 수학여행은 더 이상 교육활동이 아니라 '위험한 업무'가 된다.많은 이들이 수학여행 축소의 원인을 '법'에서 찾는다. 물론 중요한 요인이다. 그러나 그것이 전부는 아니다. 과도하게 세분화된 안전 매뉴얼 책임은 교사에게 집중되고 권한은 제한된 구조, 교육부의 늦은 대응과 현장과의 단절,일부 학부모의 과잉 민원 문화 등 이 모든 것이 얽혀 있는 구조적 문제다. 그럼에도 우리는 너무 쉽게 '법 때문'이라는 단일 원인으로 설명하려 한다. 이 질문을 바꾸지 않는 한, 어떤 대책도 근본 해결이 될 수 없다.이 논쟁에서 가장 조용한 존재가 있다. 바로 학생들이다. 수학여행은 단순한 행사가 아니다. 교실 밖에서 관계를 배우고, 세상을 경험하며 스스로를 확장하는 교육의 장이다. 우리는 지금 교사의 부담을 줄이기 위해, 행정의 책임을 피하기 위해, 아이들의 경험을 조금씩 지워가고 있는 것은 아닌가.교사들의 고충은 분명하다. 그리고 충분히 이해할 수 있다. 그러나 여기서 멈추며 이렇게 말할 수는 없다. "힘드니 하지 말자." 그렇게 말하는 순간 우리는 너무 쉽게 중요한 것을 포기하게 된다. 아이들에게 필요한 경험과 성장의 기회를 스스로 지워버리는 선택이기 때문이다.그래서 질문을 바꿔야 한다. "왜 이렇게 힘든가"에서 멈추지 말고, "그럼 어떻게 하면 가능하게 만들 것인가"를 물어야 한다. 교사 혼자 책임지지 않도록 구조를 바꿀 수는 없는가, 생활지도를 징계 중심이 아니라 교육적으로 풀 수는 없는가, 학생들의 현실을 반영한 운영 방식은 없는가, 학부모와 학교, 국가가 책임을 나누는 시스템은 만들 수 없는가... 이 질문이 시작되어야 한다.비난이 아니라, 공동의 책임을 말해야 한다 지금 필요한 것은 서로를 향한 비난이 아니다. 교원단체는 정부를 비난하고, 정부는 현장과 거리 있는 대책을 말하며 학부모와 교사는 서로를 신뢰하지 못하는 구조. 이 상태에서는 어떤 정책도 작동하기 어렵다. 오히려 우리는 솔직해져야 한다. 이 문제를 지금까지 방치해 온 책임은 특정 집단이 아니라 우리 모두에게 있다. 특히 교육부는 더 이상 늦어서는 안 된다. 지금까지 선제적으로 대응하지 못한 책임을 분명히 인식해야 한다.이번 논쟁이 단순한 갈등으로 끝나지 않기를 바란다. 오히려 늦었지만 중요한 전환의 계기가 되어야 한다. 법을 고치고, 제도를 보완하고, 책임 구조를 다시 설계하는 일, 모처럼 대통령의 발언으로 시작 되었으니 변죽만 울리지 말고 근본을 해결하는 일의 출발이 되기를 바란다.다시 묻는다 수학여행을 둘러싼 이 논쟁은 결국 우리에게 묻고 있다. 우리는 아이들에게 어떤 교육을 남길 것인가. 이 질문 앞에서만큼은 어느 누구도 자신의 입장에만 머물러 있어서는 안 된다.