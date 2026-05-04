박신양 전시에서 '가위 바위 보' 하자는 광대의 정체

큰사진보기 ▲박신양의 전시쑈 ⓒ 지유경 관련사진보기

"어떤 방식으로든 표현할 수 있는 자유를 갖는다는 건 내가 누구인지를 알아갈 수 있는 권리를 갖는다는 것과 같은 뜻일 것이다." - 전시회 글귀

큰사진보기 ▲정령에게 받은 꽃정령들과 가위바위보를 한 후 꽃을 받았다. ⓒ 지유경 관련사진보기

"고립감은 내 안을 좀 더 깊게 들여다보기에 아주 적당하다. 좀 더 깊이 생각할 기회를 만들어준 고립감을 지속하기 위해서 이제는 애써서 고립된 상태를 유지하는 방법을 찾는다." - 전시회 글귀

큰사진보기 ▲뛰노는 정령들정령들은 다양한 몸짓으로 관객들과 소통하며 전시회를 배회한다. ⓒ 지유경 관련사진보기

"내게 가장 분명해진 질문은 나는 누구인가 이며 스스로 그 질문을 철저하게 끌어안는 방법 이외에는 다른 선택지가 있을 수 없다는 것을 정확하게 이해하고 있다." - 전시회 글귀

큰사진보기 ▲다양한 당나귀 그림들가지각색의 색채로 표현된 당나귀 그림들이 벽에 걸려 있다. ⓒ 지유경 관련사진보기

"낭만성이 매력적인 이유는 현실의 갑갑함을 뚫고 갈 수 있는 이상이 있기 때문이다." -김동훈 철학자

큰사진보기 ▲사과 그림 앞에 누워 있는 정령들뛰놀고 지친 정령들이 사과 그림 앞에서 잠시 누워 있다. ⓒ 지유경 관련사진보기

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"우리가 세상을 안전하게 살아가기 위해서는 내 안의 갈망을 억제하는 자기기만이 필수적인 시대가 되었다. 영원한 삶에 대한 지독한 집착으로 인해 우리의 감정은 점점 더 황폐해져 간다. 자신을 똑바로 볼 수 있는 작가, 그런 화가가 바라본 대상을 표현한 결과 속에서 우리는 그의 감정과 생각을 읽어낼 수 있게 된다. 진실한 감정을 포기한다면, 우리는 정작 가장 중요한 인간다움을 포기하게 될 것이다. 인간적이기 위해서라도 우리는 모두 예술가가 되어야 한다." - 박신양

우리는 보통 '관찰자'의 시선에서 예술을 감상한다. 하지만, '박신양의 전시쑈 <제4의 벽>'은 달랐다. 작가의 예술 세계에 들어선 순간부터 우리는 '관찰자'가 아닌, '참여자'가 된다. 마치 작가가 없는 작업실에 놀러 와, 작가의 숨결, 생각을 들여다보는 듯했다. 지난 4월 27일, 서울 광화문 세종문화회관 전시장을 찾았다. 전시는 오는 10일까지 진행될 예정이다.전시장에 들어서면 '광대' 분장을 한 배우들이 환영의 인사로 '가위, 바위, 보'를 요청한다. 세 번의 '가위, 바위, 보'가 끝이 나면 색 테이프로 만든 '꽃 한 봉우리'도 선물 받는다. 처음에는 당황스러운 감정이 앞서 쑥스러웠지만, 점점 익숙해졌다. 작품 세계에서는 이들을 '정령'이라고 부른다.정령들은 마치 전시장을 뛰노는 듯했다. 누워 있는 정령을 깨우기도 하고, 텀블링하는 이도 있었다. 또 한 정령은 관객들에게 스스럼없이 다가가 사진을 함께 찍기도 했다. 정령들과 어우러져 작품을 함께 보고, 느낄 수 있기에 현실 세계와 작품 세계의 벽은 철저히 허물어졌다고 할 수 있다.뛰노는 정령은 예술가 박신양이라는 존재의 일부분으로 볼 수 있는데, 작가는 이 정령들을 자신이 '광대'로 살아왔던 시간의 형상이라고 표현한다. 정령들은 때론 고요하게, 때론 장난스럽게 관객과 소통한다. 전시회에 혼자 왔지만, 혼자 있는 게 아닌 느낌이 들었다.작가가 없는 작업실을 정처 없이 돌아다니며 그림을 보고, 벽에 써진 글을 읽어 내려가다 보면, 그림에 투영된 작가의 감정을 고스란히 느낄 수 있다. 그렇게 보고, 걷다 보면 "나는 누구인가?"라는 질문에 사로잡힌다.그림을 보았을 때, 작가 스스로가 자신이 누구인지 얼마나 많이 되물었을지 어렴풋이 짐작 되기 때문이다. 우리는 살다 보면 자기 자신에 대해 사유할 시간이 그렇게 많지 않다. 고요하면서도 독특한 전시회에서의 경험이 나에 대해 사유할 수 있도록 기회의 장을 열어주었다는 점에서 큰 의미로 다가왔다.작업실에서 유독 많이 보이는 그림이 있다. 당나귀, 그리고 얼굴들이다. 예술가 박신양은 인터뷰에서 '당나귀의 우직함을 닮고 싶다'고 말한 적이 있다. 작가는 과거의 자신, 그리고 무엇인가 되고 싶은 자신, 특정 감정을 느끼는 자신의 모습을 떠올리며 당나귀를 그렸을 것이다. 이처럼 관객이 작가의 존재가 투영된 당나귀 그림을 바라보는 행위는, 작가와 관객의 소통으로 볼 수 있다.당나귀 작품 뿐 아니라, 작가가 그리워하는 친구의 얼굴을 그린 작품, 그리고 사과 그림이 있다. 예술가 박신양은 힘든 시기를 보낼 때 두봉 주교를 찾아갔고, 두봉 주교께서 작가 자신에게 건네준 사과를 그림으로 남겼다. 이렇듯, 그의 작품에는 이야기가 있고, '낭만'이 존재한다.어쩌면 우리가 예술 작품을 찾는 이유는 '낭만'을 발견하기 위해서일지도 모른다. 그만큼 현실에서 낭만적인 무언가를 마주하기는 쉽지 않기 때문이다. 경쟁 사회 속에서 치열하게 살아가다 보면, 어느 순간 나는 낭만을 잃어버린 사람이 되어 있다. 하지만 작가의 작업실에서 그의 숨결과 감정을 느끼며 사유 하는 동안, 나는 다시 낭만을 되찾을 수 있었다. 상상과 현실의 벽이 허물어진 세계에서, 어떻게 진심으로 소통하는지 느낄 수 있었다.박신양의 전시쑈가 쏘아 올린 메시지처럼, 우리 삶에 존재하는 '제4의 벽'을 허물고 서로의 온기를 마주해야 할 때이지 않을까 싶다. 현실과 상상의 벽이 허물어질 때, 우리는 '낭만적인 무언가'를 느낄 수 있고, 삶의 진정성도 찾을 수 있다. 현실과 예술의 경계가 흐트러진 순간에 비로소 진짜 '나' 자신과 '세상'과 마주할 용기를 얻게 된다.