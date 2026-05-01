34년 만의 노동절, 교사로서의 생경한 휴식이 준 깨달음

큰사진보기 ▲분필과 목장갑이 만나는 '보루'너희가 낀 목장갑은 펜보다 결코 가볍지 않으며, 너희의 노동은 이 나라를 지탱하는 가장 정직한 에너지다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

매년 5월 1일이면 교문 앞에서 멈칫거리곤 했다. 출근길, 텅 빈 버스 정류장 앞에서 나는 늘 어색했다. 세상의 수많은 손이 멈춰 설 때 교사들은 '노동자'가 아니라는 이유로 여전히 분필을 잡아야 했기 때문이다. 그동안 '스승'이라는 화려한 수식어는 교사에게서 '노동자'라는 정직한 이름을 빼앗는 감옥이기도 했다. 34년 만에 맞이한 이 생경한 휴일은, 관념의 껍데기를 벗고 실체적인 시민으로 돌아온 첫 번째 하루다.누군가는 비아냥거린다. "교사가 무슨 노동자냐"고. 스스로를 노동자라 부르기를 주저하며 '스승'이라는 이름 뒤에 숨는 이들도 있을 터다. 하지만 나는 오늘, 내가 가르치는 아이들의 거친 손을 생각하며 확신한다. 우리는 모두 세상을 굴리는 노동의 수레바퀴 속에 함께 서 있다. 고등학교를 졸업하자마자 스무 살의 노동자가 되어 세금을 내고, 그 세금으로 또래 친구들의 대학 생활을 경제적으로 떠받치는 이들이 바로 우리 제자들이기 때문이다.지한구 선생의 '공고 선생, 지한구'를 읽으며 나는 자꾸만 목이 메었다. 그는 스스로를 '가난한 페인트공의 아들'이라 고백하며, 자신의 성공이 실은 '운'에서 시작되었음을 인정한다. 나 역시 초등학교조차 다닐 수 없었던 가난한 부모 밑에서 자라 운 좋게 평교사 출신 첫 공모교장이라는 자리에 앉아 있지만, 책 속 광훈이의 이야기를 읽을 때는 숨이 막혔다. 열여덟 살 광훈이가 취업률 압박에 밀려 나간 공장에서 손가락 네 개를 잃었을 때, 학교는 아이의 인생보다 '취업 포기자'가 늘어날까 봐 걱정했다는 대목에선 참담함을 느꼈다.나 또한 취업처의 열악함을 알면서도 아이들을 밀어 넣었던 부채감을 안고 산다. 그것은 단순히 한 교사의 선택이 아니라, 취업률이라는 숫자 뒤에 숨어 아이들의 손가락과 인생을 담보 잡았던 우리 교육 시스템의 비겁함이었다. 지한구는 묻는다. 취업을 위해 3년간 공구와 씨름한 아이들의 종착역이 고작 '치킨 박스 접기'여야 하느냐고. 그 물음이 나를 찌른다.하지만 동시에 나는 이 학교에서 다른 풍경도 보았다. 칠판 글씨조차 읽지 못해 나머지 공부를 해야 했던 명호가 칭찬 스티커에 환하게 웃고, 꼴찌를 위한 장학금에 생의 의지를 다지는 풍경을 보며 나는 내가 왜 34년을 이곳에 머물렀는지 다시금 깨달았다. 지한구의 말처럼, 누군가는 하찮게 여기는 이 학교가 어떤 이에게는 인생의 '마지막 보루'이기 때문이다.그래서 나는 우리 학교에 '실패연구소'를 세우고 '난리법석 대토론회'를 열었고, '한번도 장학금 받지 못한 아이에게 오마이뉴스 기사 원고료로 학교장 장학금'을 주었다. 광훈이 같은 아이들이 다시는 말 못 할 상처를 혼자 안고 가지 않도록, 실패를 두려워하지 않는 문화를 만들고 싶었기 때문이다.아이들에게 가르치고 싶었던 것은 정교한 기술만이 아니었다. 기술의 오류를 수정하는 '디버깅'처럼, 우리 인생의 실패도 성장의 데이터가 될 수 있음을 말해주고 싶었다. 지한구 선생이 "못난 나무가 선산을 지킨다"고 했듯이, 졸업 후 우리 곁의 이웃이 되어 머리를 다듬어주고 인터넷을 고쳐주는 그 아이들이야말로 세상을 지탱하는 진짜 '장인'들이다.오늘의 이 생경한 휴식은 나에게 묻는다. "당신은 아이들에게 어떤 세상을 약속할 것인가?" 연휴가 끝나고 학교에 가면 너희에게 말해주고 싶다. 너희가 낀 목장갑은 펜보다 결코 가볍지 않으며, 너희의 노동은 이 나라를 지탱하는 가장 정직한 에너지라고. 노동절의 이 휴식이 너희의 미래에는 당연한 일상이 되기를 소망한다.