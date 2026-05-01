이용률 99.9% 'K-급식', 무너지는 조리사들

큰사진보기 ▲시사회 현수막4월 28일 산재사망노동자 추모의 날. 국회 의원회관 입구에 다큐멘터리 <한 사람의 일이 아닌>시사회 현수막이 걸렸다. 주최는 고민정 국회의원, 강경숙 국회의원, 전국교육공무직본부. ⓒ 한진우 관련사진보기

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"일이요? 일이 좋아서. 이 나이에도 충분히 할 수 있다 그래서, 너무 좋았죠."

"장화만 신으면 미치광이처럼 일해요."

큰사진보기 ▲마스크 뒤의 얼굴들상영 전 인사말이 끝난 뒤 실제 폐암 산재 피해를 입은 급식 노동자 두 명이 단상에 올라 인사했다. 긴 말 대신 짧은 고개 숙임으로 자리를 대신했다. ⓒ 한진우 관련사진보기

영상 속 정수기 위에 조리사들의 이름이 적힌 종이컵이 줄지어 놓여 있었다. 하지만 그 종이컵에 손을 뻗는 사람은 없었다. 그들은 뜨겁고 무거운 무쇠솥과 반찬통을 수십 번 들고 왕복하고 있었기 때문에 물 마실 틈도 없었던 것이다.4월 28일, 산재사망노동자추모의 날. 국회의원회관 제1소회의실에서 학교 급식 노동자들의 폐암 산재를 다룬 다큐멘터리 <한 사람의 일이 아닌> 시사회가 열렸다. 세계가 주목하는 K-급식을 매일 만들어내는 사람들의 이야기였다. 하루 517만 명의 밥을 짓는 사람들이 왜 폐암에 걸리는지, 다큐멘터리가 조용히 답하고 있었다.야채를 못 먹던 아이들이 야채를 먹기 시작했다. 엄마 밥보다 급식이 더 건강하다는 말이 나오는 시대다. 대한민국 학교급식은 초중고 대부분 학교에서 실시되는 보편적 복지이자 또 다른 교육이 됐다. 교육부가 올해 3월 발간한 '데이터로 읽는 우리 교육'에 따르면, 전국 1만2047개교에서 하루 약 517만 명이 급식을 이용하고 있으며 이용률은 99.9%에 달한다.그 한 끼를 책임지는 조리원 한 명이 감당하는 식수 인원은 약 130명. 공공기관 식당(60명대)의 두 배가 넘는다. 고온다습한 주방에서 찌고 튀기고 삶고 볶으며 수백 명분의 밥을 실수없이 만들어야 하는 일. 요리가 끝나도 끝이 아니다. 고온의 끓는 물에 식기를 씻고 닦고 제자리에 두는 것까지 마쳐야 비로소 하루 일이 끝난다. 무엇보다 부족한 인력 때문에 두 사람이 해야 할 일을 한 사람이 하는 게 비일비재하다.다큐멘터리 제목 <한 사람의 일이 아닌>에는 최소 세 겹의 의미가 겹쳐 있다.첫 번째 결. 개인의 불운이 아니라 구조의 문제다. 폐암에 걸린 급식 노동자를 두고 사회는 오랫동안 '그 사람이 운이 나빴던 것'으로 봐왔다. 하지만 2021년 이후 산재 승인을 받은 급식 노동자가 175명을 넘는다. 한 명의 비극이 반복되면 그건 더 이상 개인의 일이 아니다.두 번째 결. 한 사람이 감당하기엔 너무 많은 일이다. 조리원 한 명이 하루 130명분의 밥을 짓는다. 두 사람이 해야 할 일을 한 사람이 한다. 물 한 모금 마실 틈도 없이. 제목은 동시에 이 노동의 무게를 가리킨다.세 번째 결. 우리 모두의 일이다. 매일 그 밥을 먹는 아이들이 있고, 그 아이들을 둔 부모가 있고, 그 학교가 있는 사회가 있다. 제목의 빈자리를 채워야 하는 건 결국 우리다.다큐멘터리는 한 여성의 목소리로 시작된다. 이명옥 조리실무사, 13년 경력.그가 말을 잇는 사이 기침이 나왔다. 영상 속 그는 두꺼운 패딩을 껴입고 있었다. 김이 서린 창 너머를 오래 응시했다. 9mm짜리 종양이 발견됐고, 6개월 만에 암이 됐다.그가 일했던 급식실은 이런 곳이었다. 그의 말은 과장이 아니었다. 적은 인원으로 매일 수백 명의 밥을 실수 없이 만들어야 하는 일. 두 사람이 해야 할 몫을 한 사람이 치르는 일. 그것이 그가 너무 좋아했던 일의 실체였다.그의 소망은 거창하지 않았다. 안 아프게 졸업하기. 은퇴라는 말 대신 졸업이라는 말을 쓴 것이 마음에 걸렸다. 그 평범한 소망조차 그에게는 이루어지지 않았다.상영이 시작되기 전, 인사말이 끝나고 단상에 두 사람이 올랐다. 실제로 폐암 진단을 받은 급식 노동자들이었다. 마스크를 쓴 채였다. 짧게 인사했다. 긴 말이 필요하지 않았다. 다큐멘터리가 시작되기도 전에, 그들이 서 있다는 것 자체가 이미 이 자리의 무게를 말해주고 있었다.이날 시사회장을 채운 약 150명 가운데 상당수는 급식 노동자이거나 그들과 가까운 사람들이었다. 영상이 중반을 넘어설 무렵, 어둠 속 어딘가에서 조용히 훌쩍이는 소리가 들렸다. 한 명이 아니었다. 그들에게 이 영상은 단순한 고발이 아닌 자신의 이야기였고 동료의 이야기였다. 어쩌면 아직 오지 않은 자신의 미래일 수도 있다. 스크린 위의 조리복이 낯설지 않았을 그 자리에서, 훌쩍임은 오래 이어졌다.학교급식법 개정안은 지난 1월 29일 국회를 통과했다. 학교급식 조리종사자를 법률에 명확히 규정하고, 노동자 1인당 적정 급식 인원 기준을 국가가 정하도록 하는 내용이다. 이 법안을 대표 발의한 사람이 이날 시사회 주최자인 고민정 국회의원이다.고민정 의원은 지난 4월, 17년간 급식 일을 하다 폐암으로 세상을 떠난 고 서재숙 님의 부군을 직접 찾아가기도 했다. 자신의 인스타그램에 '죽음의 일터로 만들지 말자'는 말을 남겼다. 그 문장이 이번 시사회로 이어진 것이다.하지만 전국교육공무직본부 정인용 본부장은 이날 "법이 통과됐지만 배치 기준을 개선해 현장에 적용되기까지는 더 많은 투쟁과 시간이 필요하다"고 말했다. 법이 도착하는 속도와 현실이 바뀌는 속도는 다르다. 그 간극 위에, 오늘도 누군가는 장화를 신는다.전국교육공무직본부는 국회 시사회 이후 17개 광역시도별로 다큐 상영회도 추진할 예정이다. 첫 번째 상영회는 5월 13일 전남에서 열린다. 교육부는 현재 학교급식법 개정에 따른 시행령 제정을 검토 중이다.시사회가 끝난 뒤 객석은 천천히 비워졌다. 초록 조끼를 입은 사람들이 삼삼오오 나갔다. 누군가는 손에 피켓을 들고 있었다. 누군가는 마스크를 고쳐 쓰고 있었다. 그들이 내일 돌아갈 곳에는 뜨거운 주방이 있고, 무거운 솥이 있고, 이름이 적힌 종이컵이 있다. 내일은 그 종이컵에 손을 뻗을 수 있기를 바라본다.