이 대통령 지지율, 64%로 전주대비 3%p 하락

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.4.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 김정진 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 전주 대비 하락한 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.한국갤럽이 지난달 28∼30일 전국 만 18세 이상 유권자 1천2명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과, 응답자 64%가 '잘하고 있다'고 평가했다.이는 전주 대비 3%포인트(p) 하락한 수치다.'잘못하고 있다'는 응답은 26%로 직전 조사보다 1%p 올랐고, '의견 유보'는 10%로 집계됐다.직무수행 긍정 평가 이유로는 '외교'와 '경제·민생'이 각 17%로 가장 큰 비중을 차지했다.부정 평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금'이 15%로 가장 많았고 '경제·민생·고환율'(13%), '외교'(9%), '부동산 정책'(7%) 순이었다.한국갤럽은 "부정 평가 이유에서 복지 문제가 최상위로 부상하고 재정 관련 지적도 소폭 늘었다"며 지난달 27일 지급을 시작한 '고유가 피해지원금'이 지지율 하락세에 영향을 줬다고 분석했다.지역별로는 모든 지역에서 과반 지지율을 기록했다.광주·전라가 89%로 가장 높았으며 인천·경기(66%)와 서울(63%)이 뒤를 이었다.보수세가 강한 대구·경북과 부산·울산·경남에서도 각 56%를 기록했다.연령대별로는 20대(46%)를 제외한 모든 연령대에서 50%를 넘어섰다.50대(80%)와 40대(77%)가 가장 압도적인 지지율을 보였고 60대(63%), 30대(59%), 70대 이상(56%) 순으로 나타났다.이념 성향별로는 진보층 95%, 중도층 69%, 보수층 39%가 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 평가했다.정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 46%, 국민의힘이 21%를 각각 기록했다.민주당은 전주보다 2%p 떨어진 반면 국민의힘은 1%p 올랐다.한국갤럽은 이 같은 변동 폭을 두고 "오차범위 내 변동일 뿐 정당 지지 구도 전반의 변화로 보기는 이르다"고 해석했다.조국혁신당과 개혁신당은 각 2%, 진보당은 1%였다. 무당층은 27%로 집계됐다.6·3 지방선거 결과 기대감 관련 조사에서는 '여당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답이 46%, '야당 후보가 많이 당선돼야 한다'가 30%로 집계됐다.2주 전 이뤄진 직전 조사 대비 '여당 후보 다수 당선'은 1%p, '야당 후보 다수 당선'은 2%p 각각 올랐다. 양론 격차는 16%p로 소폭 좁혀졌다.중도층에서는 '여당 후보 다수 당선'에 대한 기대가 51%로 '야당 후보 다수 당선'(23%)의 2배를 넘는 것으로 나타났다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 39.2%, 응답률은 13.3%다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>