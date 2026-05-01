국힘 강릉시의원 경선 두고 "밀실 야합" vs "공정 경선" 공방

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국민의힘 강릉시 기초의원 경선에서 '윤창호법' 시행 이후 음주운전 처벌 전력이 있는 후보가 공천을 받자, 경선에서 탈락한 현직 시의원이 이를 '대국민 사기극'으로 규정하며 반발하고 나섰다. 반면 강원도당 관계자는 "허위 주장"이라고 일축했다.6·3 지방선거 국민의힘 강릉시의원 선거 '바' 선거구 경선에 참여했던 김영식 현 시의원은 지난달 29일 자신의 SNS와 언론에 보낸 문자를 통해 "밀실에서 죽어버린 강릉의 보수, 그 추악한 민낯을 고발합니다"라는 제목의 입장문을 발표했다.김 의원은 이번 경선을 '당원과 시민을 농락한 대국민 사기극'으로 규정하며 "A후보는 2023년 음주운전 범죄로 벌금 1000만 원의 처벌을 받은 경력이 있다"며 "당규상 윤창호법 시행 이후 음주운전 전력은 예외 없는 원천 컷오프 대상임에도 해당 후보가 경선에 참여해 공천까지 확정됐다"고 비판했다.이어 김 의원은 경선 과정 중 강원도당 공관위 고위관계자로부터 '강릉시 당협에서 찍어준 대로 공천할 수밖에 없는 구조다'라는 말을 직접 들었다면서, 당협과 도당의 사전 내정 의혹을 제기했다. 이와 관련 그는 "당헌에 명시된 상향식 공천 원칙이 짓밟혔으며, 여론조사는 당협이 밀실에서 내정한 후보를 합리화하기 위한 들러리에 불과했다"고 주장했다.취재를 종합한 결과, 김 의원과 대화를 한 도당 고위관계자는 이철규 도당위원장인 것으로 파악됐다. 이에 대해 이철규 위원장은 <오마이뉴스>와 한 전화 통화에서 해당 의혹을 "허위 주장"이라고 일축했다. 그는 A후보의 음주운전 전력과 관련해 "음주운전은 당연히 잘못된 것"이라면서도 "(그러나)음주운전자를 모두 배제한다면 여야를 막론하고 현실적인 어려움이 있다"고 말했다.그는 김 의원과 대화를 나눈 사실은 인정하면서도 맥락이 다르다고 해명했다. 이 위원장은 "(김 의원이) 찾아와 공천을 언급하기에, 당협의 의견이 반영되니 지역에서 열심히 활동하라고 조언한 것"이라며 "경선을 요구해 공정하게 치렀고, 표 차이가 크게 났으면 결과에 승복해야 한다"고 말했다 이어 '당협에서 찍어준 대로 공천한다'는 김 의원의 주장에 대해서는 "당협에서 정해준 사람이 없었기 때문에 (단수 공천이 아닌) 경선을 한 것 아니냐"며 사전 내정 의혹을 전면 부인했다.한편 이번 임기를 끝으로 정계 은퇴를 선언한 김 의원은 폭로 배경에 대해 "자리에 연연해 결과를 뒤집으려는 것이 아니며, 정치적 이익을 위한 것도 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "상식이 무너진 현실에 절망감을 느끼며, 시민들께서 권력을 사유화한 당협 카르텔의 실체를 심판해 주시기를 바랄 뿐"이라고 덧붙였다.