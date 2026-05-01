'소년공 출신' 이 대통령의 노동 찬사와 '세 가지 약속'

▲김영훈 고용노동부 장관과 손경식 한국경영자총협회장이 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 대화하고 있다. 오른쪽은 김동명 한국노총 위원장, 양경수 민주노총 위원장. 청와대가 노동절 기념식을 개최한 것은 사상 처음이며, 양대 노총이 노동절 행사를 함께하는 것도 이번이 처음이다. 2026.5.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기