'소년공 출신' 이 대통령의 노동 찬사와 '세 가지 약속'

이재명 대통령이 "일터의 안전만큼은 결코 타협하지 않겠다"고 다짐했다. "모든 노동자가 노동 기본권을 누릴 수 있도록 하겠다"고 약속했다. 또한 "노동과 기업이 함께 가는 상생의 길을 열겠다"고 밝혔다.
63년 만에 이름을 되찾은 '노동절'을 맞은 1일, 사상 처음으로 청와대에서 열린 노동절 기념식. 노동계를 대표하는 한국노동조합총연맹(한국노총)·전국민주노동조합총연맹(민주노총)과 함께한 행사에서 밝힌 소년공 출신 대통령의 약속이었다(관련기사 : '소년공 출신' 이 대통령, 사상 처음으로 청와대서 노동절 기념식 연다 https://omn.kr/2i0f7
).
"저는 소년 '노동자'였고 지금도 그 이름이 자랑스럽다"
"존경하는 국민 여러분, 세상을 움직이는 자랑스러운 이름, 노동자 여러분"이라는 호명으로 시작된 이 대통령의 기념사는 땀 흘려 삶을 일구고 세상을 움직이는 노동에 대한 찬사로 먼저 채워졌다.
이 대통령은 "이 자리를 빌려 생산의 주체이자 경제 성장의 핵심 동력이며 대한민국 발전의 주역이신 이 땅의 모든 노동자 여러분께 존경과 감사의 마음을 전한다"고 밝혔다. 이어 "노동은 단지 생계를 위한 수단이 아니다"며 "노동은 한 사람의 일상을 지탱하며 가족의 오늘을 지키고 우리 공동체를 내일로 나아가게 하는 힘"이라고 했다.
특히 "저 역시 어린 시절 공장에서 소년공으로 일했다"며 "고단하지 않았다면 거짓말일 것이다. 그러나 노동하며 흘린 땀방울로 가족을 지킬 수 있었던 것은 제게 큰 위로이자 지금의 저를 있게 한 힘이었다"고 짚었다.
그러면서 "저는 소년 '노동자'였고 지금도 그 이름이 자랑스럽다"며 "그래서 '근로자의 날'이 아니라 '노동절'이라는 제 이름을 찾은 오늘이 더욱 각별하게 다가온다"고 밝혔다.
"노동자의 미래 없는 성장은 진짜 성장이라 할 수 없다"
이 대통령은 "누구나 안전하게 일하며 나의 노동이 존중받기를 바라는 마음은 시대가 달라져도 변하지 않을 것"이라며 "소년공 출신 대한민국 대통령으로서 막중한 사명감으로 노동자 여러분의 목소리에 화답하겠다"고 다짐했다.
이 대통령은 먼저 "인공지능(AI)은 산업의 판을 뒤흔들며 일하는 방식을 바꾸고 있다. 기후 위기 역시 국가경쟁력의 기준을 재편하고 있다"며 "그러나 생산성 향상만을 위해 노동자에게 일방적 희생을 강요해서는 안 된다"고 했다.
이어 "국민 대다수인 노동자의 미래가 없는 성장은 진짜 성장이라고 할 수 없다"며 "정부는, 대전환의 과정에서 일하는 국민 한 분 한 분이 더 안전하고, 더 공정하며, 더 당당하게 자신의 삶을 꾸려 나갈 수 있도록 각별히 살피겠다"고 밝혔다.
구체적인 약속도 내놨다. 이 대통령은 우선 "일터의 안전만큼은 결코 타협하지 않겠다. 노동자가 죽음을 무릅쓰지 않아도 되는 나라를 반드시 만들겠다"라며 "안전을 지키는 것은 비용이나 선택이 아닌 국가와 기업이 반드시 지켜야 할 기본적인 책무라는 점을 분명히 하겠다"고 했다.
"모든 노동자가 노동 기본권을 누릴 수 있도록 하겠다"며 "고용형태와 일하는 방식이 다르다는 이유로 권리의 크기가 달라져서는 안 된다"고 했다. 정규직과 비정규직, 원청과 하청, 플랫폼 노동자와 프리랜서까지 '일하는 사람'이라며 누구나 공정한 대우를 받고 보호의 사각지대가 생기지 않도록 정부가 역할 하겠다는 약속이었다.
이 대통령은 마지막으로 '노사 상생의 길'을 열겠다고 다짐했다. 이 대통령은 "노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 충분히 양립할 수 있다"라며 "노동 존중은 단지 배려나 시혜의 문제가 아니다. 노동이 빠진 성장은 반쪽에 불과하고 지속 가능하지 않다. 그렇기에 노동이 있는 성장이야말로 곧 미래가 있는 성장"이라고 강조했다.
"노사 모두 상생의 밑그림 그리기 시작, 오늘 노동절의 가장 큰 의미 중 하나"
이 대통령은 이날 노동절을 시작으로 노·사·정 간 사회적 대화를 촉진시키자고도 했다.
이와 관련 이 대통령은 "지금 이 자리에 노동계와 경영계가 함께 하는 것 자체가 존중과 상생을 위한 그간의 노력을 보여주고 있다"라며 "서로의 생각이 늘 같을 수는 없지만 차이를 이유로 등을 돌려서는 안 된다"고 짚었다.
이어 "모두가 함께 상생의 밑그림을 그려나가기 시작했다는 것, 그것이 오늘 노동절의 가장 큰 의미 중 하나일 것"이라며 "오늘의 대화는 앞으로도 계속 되어야 한다. 이 자리에서 나눈 이야기를 일터의 변화로, 국민의 삶을 바꾸는 정책으로 이어가겠다"고 밝혔다.
아울러 "하루 일과가 끝나면 안전하게 가족의 품으로 돌아올 수 있는 나라, 노동이 존중받고 노동자가 대접받으며 땀 흘려 일하는 모든 사람이 빛나는 대한민국을 국민과 함께, 노동자와 함께 반드시 만들겠다"라고 다짐했다.