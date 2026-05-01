"5·24 조치는 자해적 정책, 단절된 민족 혈맥 다시 이어야"

큰사진보기 ▲기자회견5·24조치 즉각 해제를 촉구하는 긴급기자회견을 갖는 '남북평화를 위한 시민행동' 관계자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲도천수긴급기자회견에서 발언하는 도천수 남북평화회의 상임대표 ⓒ 고창남 관련사진보기

"5·24조치의 해제는 단순한 규제 완화가 아니다. 그것은 단절된 민족의 혈맥을 다시 잇고, 전쟁의 위험을 줄이며, 한반도 평화의 새로운 국면을 여는 역사적 결단이다."이재명 정부 들어서도 남북 관계가 꽉 막힌 교착 상태에 머물러 있는 가운데, 한반도 평화의 걸림돌로 지목되어 온 ‘5·24 조치’를 즉각 철회하라는 시민사회의 목소리가 터져 나왔다.4월 30일 오후 2시, 평화통일 및 남북경제교류 협력 단체 34개가 모인 「남북평화를 위한 시민행동(이하 시민행동, 상임대표 도천수)」은 서울 세종로 정부종합청사 앞에서 긴급기자회견을 열고, ‘5·24 조치 즉각 전면 해제를 촉구하는 성명’을 발표했다.이날 회견에는 평화통일을 염원하는 시민사회 인사들과 관계자들이 참석해 정부의 전향적인 태도 변화를 요구하는 목소리를 높였다.시민행동은 이날 기자회견에서 2010년 이명박 정부가 천안함 사건을 계기로 단행한 5·24 조치가 벌써 16년째 남북의 혈맥을 가로막고 있다고 강하게 비판했다. 2010년 천안함 사건 이후 시행된 이 조치는 남북 교역 중단, 방북 불허, 대북 신규 투자 금지 등을 주요 골자로 하고 있다.이들은 기자회견문을 통해 "5·24 조치는 한반도 평화를 증진하기는커녕 대결과 불신을 구조화한 대표적인 실패 정책"이라며, "정치·군사적 갈등을 이유로 민족 내부의 교류를 봉쇄한 결과 경제협력은 중단되고 민간 접촉마저 금지되어 평화체제 구축의 토대를 스스로 무너뜨린 자해적 정책이 되었다"고 성토했다.장신환 남북평화회의 집행위원장의 사회로 진행된 이날 회견에서 전문가들은 5·24 조치의 법적 허구성도 조목조목 짚었다. 이장희 평화통일시민연대 상임대표는 "5·24 조치는 국무회의 심의를 거친 대통령령이 아닌 단순한 행정명령에 불과하다"며 "다시 대통령 행정명령으로 공식 해제를 선언함으로써 선제적인 남북 화해 및 신뢰 구축의 물꼬를 터야 한다"고 강조했다.도천수 남북평화회의 상임대표 또한 "5·24 조치는 법적 근거가 미약함에도 지난 16년간 남북의 모든 혈맥을 끊어놓았다"면서 "이미 개성공단과 금강산 관광 중단 등으로 형해화된 조치를 붙들고 있는 것은 남북 발전에도 아무런 도움이 되지 않는다"고 비판했다.이어 도 대표는 "막혀있는 남북관계를 풀기 위해 5·24 조치 해제는 대한민국이 자주적으로 취할 수 있는 유일한 방책"이라며 "이를 통해 유엔(UN)과 미국의 제재와 관계없이 민간 및 경제 교류가 재개될 수 있는 길을 열어야 한다"고 덧붙였다.시민행동 측은 조치 시행 이후 입은 경제적 손실도 막대하다고 주장했다. 남북 경협 기업들이 도산 위기에 처하고 소통 채널마저 사라지면서 한반도의 긴장 지수만 높아졌다는 분석이다.기자회견 참석자들은 이재명 정부의 전향적인 결단을 거듭 촉구했다. ‘4·27 판문점 선언’과 ‘9·19 평화공동선언’을 통해 남북 정상이 평화의 길을 약속했음에도 불구하고, 여전히 5·24 조치라는 과거의 굴레에 묶여 한 발자국도 나아가지 못하고 있다는 지적이다.시민행동은 "이재명 대통령이 남북관계에서 바늘구멍이라도 뚫으려면 먼저 5·24 조치를 즉각적으로 해제하는 역사적 결단이 필요하다"고 한목소리를 냈다. 과거의 틀에 갇힌 소극적 관리가 아니라 미래를 향한 담대한 전환만이 유일한 방책이라는 주장이다.이들은 기자회견에서 "지금 필요한 것은 과거의 틀에 갇힌 소극적 관리가 아니라, 미래를 향한 담대한 전환이다. 이재명 정부가 지금 시점에서 5·24조치를 해제하는 것이 남북관계의 바늘구멍을 뚫어 나갈 수 있는 유일한 방책이다."고 주장하면서 다음과 같이 5개항을 요구했다.- 정부는 역사적 오류로 판명된 5·24조치를 조건 없이 즉각 전면 해제하라.- 남북 간 모든 민간 교류와 경제협력 사업을 즉각 복원하고, 금강산 관광·개성공단 등 중단된 협력의 재개를 위한 실질적 조치를 취하라.- 인도적 지원을 정치·군사 문제와 분리하여 전면 허용하고, 이산가족 상봉과 같은 인도적 과제를 최우선적으로 해결하라.- 대북정책을 전면 전환하고, 상호 존중과 공존의 원칙에 기반한 새로운 남북관계 로드맵을 제시하라.- 한반도 평화체제 구축을 위한 당사자 주도의 대화와 협상을 즉각 재개하라.한편 이날 기자회견 장에는 강민조 전국민주화운동유가족협의회 회장, 김성곤 (사)평화 이사장(전 국회의원), 임상우 전 서강대 부총장· 민청학련동지회 공동대표, 이래경 국민주권회의 상임대표, 박홍섭 4월혁명회 회장, 나홍균 시민의시대 고문, 이대로 한말글협회 회장, 김영일 효원물산주식회사 회장, 채은숙 목사, 한상석 평화민족통일원탁회의 사무총장, 김동진 남북풍력사업단 대표, 이해남 자문위원, 이명호 남북교류지원협회 사업본부 과장 등 주요 인사들이 대거 참석해 5·24 조치 해제를 향한 시민사회의 단일한 의지를 보여주었다.시민행동 측은 향후 5.24 조치 해제 요구 관련내용을 주제로 하여 심포지엄 등을 개최하고 이후 지속적으로 확대 기자회견 등을 통하여 정부측에 정책방향 전환을 강력히 촉구해 나갈 예정이다.광화문 정부청사 앞에 모인 이들은 "단절의 벽을 허무는 것이 평화의 시작"이라며, 정부가 과거의 낡은 규제를 넘어 남북 화해의 시대로 나아가는 담대한 결단을 내릴 때까지 행동을 멈추지 않겠다고 예고했다.