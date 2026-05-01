부천에 남은 일제 식민지배의 흔적

큰사진보기 ▲1970년 부천 소사의 종이지도1970년 역곡역 위 <경기도농촌진흥원>이 있었던 곳이 바로 일제강점기때 <경기도농사시험장>이 있었던 곳이다. 서울 청량리에 있었던 경기도농사시험장은 1937년 이전을 시작하여 1938년 3월에 이전이 완료되었다. 원잠종제조소도 함께 확인할 수 있다. ⓒ 국토지리정보원(1970지형도) 관련사진보기

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<소사>

일적 천금의 호우의 전주곡 아래 제16회 권농기념일을 마지한 부천군에서는 14일(1943년 6월 14일) 오후2시 소사읍 구지리 2구 신찬답에서 옥가다(岡田)군수(제10대 부천군수 김홍식 岡田弘政)와 이도(伊藤)내무과장 닥게시로(竹城)권업과장 이하 전 직원 모도무라(元村)읍장 각 관공서원 군민유지 소사국남국민학교 아동 등 수백명 참렬로 국민의례를 마친 다음 음식순에 의하야 인처시관이 풍년기원제를 엄숙히 집행하고 이어서 신찬답에 들어가 한포기 한포기 땀의 봉사를 하였다(사진은 소사신찬답에서 모내는광경)

각지의 농민데이

관민총동원으로 이앙

[소래] 전시하에 농촌생산력 확충을 목표로 지난 11일부터 전 조선 일제히 시행하는 농업보국주간에 호응하여 소래면에서도 각 기관 총동원으로 여러가지 행사를 실시하고 있는 중인데 주간제 5일인 14일은 농민기념일이므로 특히 이날을 한층 더 의의잇게 기념하기 위하여 오전10시부터 대야리 앞 농장에서 금정(金井) 면장이하 관민 수십명이 모여 모를 내고 동 오후2시 오찬회가 잇은 다음 무사 폐회하엿다고한다(1940년 6월 18일 조선일보)

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

1942년 6월 14일 아침, 서울 광화문 부근 경기도청 앞에 200여명의 사람들이 모였다. 이 자리에는 고 야스히코(高安彦) 경기도지사를 비롯해 산본의일랑(山本義一郞) 내무부장, 평송창근(平松昌根) 참여관 등의 경기도 고위직 인사와 경기도농회 직원들이 포함되었다. 친일파의 거두 이토치코(伊東致昊)로 창씨개명한 윤치호도 있었다. 인사들의 면면을 보면 조선총독부 차원의 큰 행사라는 것을 알 수 있다. 이날은 농민기념일로 부천 소사(素砂)에 있는 신찬답으로 모내기를 하기 위해 모였다.이들은 오전10시에 여러대의 버스로 나누어 타고 경기도 농사시험장이 있는 소사읍 벌응절리로 이동하였다. 신찬답에 도착한 이들은 11시 행사를 알리는 도지사의 인사, 궁성요배, 묵도, 황국신민사제창 등을 한 후 모심기를 시작하였다. 철저하게 일본식의 의례를 한 후 모심기를 한 것이다. 모내기를 마친 후에는 도지사의 훈시로 행사를 마무리하였으며, 더불어 농사시험장 옆에 있는 원잠종제조소를 견학하였다.신찬답은 일본신사에 바칠 쌀을 생산하기 위해 만든 논으로 모내기 행사는 매년 6월 14일에 진행되었다. 조선총독부는 이날을 농민기념일로 지정하여 전국적으로 행사를 진행하였다. 농민기념일은 표면적으로 풍년을 기원하는 행사였지만 내면적으로는 조선사람들에게 일본의 문화와 의식을 심는 것이었으며, 동시에 농업 생산량을 늘리는 것이었다.그렇다면 그 당시 부천군에서는 어떠한 신찬답이 있었을까? 조선총독부가 임명한 직급에 따라 신천답이 있었다. 경기도, 부천군, 각 면으로 나누어 살펴볼 수 있다.경기도 신찬답은 경기도 농사시험장 안에 있었다. 이러한 관계로 처음에는 서울 청량리에 있었다. 1937년 청량리가 서울로 편입되면서 이전 논의가 시작되었으며 다른 지역들과의 경쟁을 뿌리치고 소사읍 벌응절리가 최적지로 선정됨에 따라 1938년 3월 부천으로 이전하였다. 1938년부터 해방이 될때까지 매년 6월 14일 신찬답 모내기 행사가 진행되었다. 경기도 농사시험장에 설치된 신찬답에서 생산된 벼는 도정을 거쳐 조선신궁, 경성신사 인천신사 등에 봉납되었다.이 당시 경기도 농사시험장은 현재의 역곡역과 온수역 사이 북쪽에 위치하고 있었다. 그리고 해방 후에는 1949년 경기도농사기술원으로 개칭되었으며, 1957년 경기도농사원으로 개편되었다. 그리고 1962년에는 경기도농촌진원으로 개편되었다.경기도 농사시험장은 경기도지사가 신찬답 모내기와 벼베기를 주관하였다. 그렇다면 부천군수가 주관하는 신찬답이 따로 있었을 것이라고 예상할 수 있다. 이를 알려주는 기사가 1943년 6월 17일 매일신보에 실려있다.제10대 부천군수였던 김홍식이 구지리에 있었던 신찬답에서 수백명의 민관이 참여한 가운데 모내기를 했다는 내용이다. 구지리는 현재의 송내동으로 송내역 남부지역을 의미한다. 여기에서 생산된 쌀은 소사역 남부에 위치했던 소사신사(素砂神社)에 바쳐졌을 것이다.현재의 시흥시 신천리는 일제강점기에는 부천군 소래면에 속한 행정구역이었다. 부천역 남부에서 출발하여 하우고개만 넘으면 도달할 수 있는 곳으로 소사읍과도 지리적으로도 매우 가까운 지역이다. 1940년에 금정 면장이 주관하여 농민기념일을 행사를 진행하였다.부천은 197-80년대 산업화와 공업화를 거치며 전 지역이 도시화되었다. 이로인해 옛모습을 찾기 어렵다. 하지만 도시의 외형은 바뀌었지만 오랜 세월 품고 있었던 역사는 계속 간직하고 있다. 역곡역 북부에는 일제강점기 경기도 농사시험장과 원잠종제조소 그리고 신찬답이 있었고, 부천역 남부에 위치한 심곡도서관은 소사신사가 있었다. 그리고 구지리인 송내동에는 부천군수가 관리했던 신찬답이 있었다.신찬답을 통해 일본 종교의 본산인 신사에 쌀을 바치는 행위는 조선사람을 일본인화하는 것을 의미하며 이는 내선일체(內鮮一體)를 완성하는 것이었다. 또한 농민기념일이라 기념하며 농업 생산량을 늘리는 것은 식량을 수탈하기 위한 방편이었다. 신찬답을 통해 식민지배와 경제수탈이라는 가슴아픈 역사를 확인할 수 있다. 이러한 역사가 잊혀지지않고 시민들에게 많이 알려지기를 바라본다.