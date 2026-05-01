사회대전충청 26.05.01 12:09ㅣ최종 업데이트 26.05.01 12:09 [포토] 성심당 70주년 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 임재근(seocheon) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 1956년 대전역 앞 노점 찐빵집으로 출발해 올해로 70주년을 맞은 성심당이 <오래된 진심>이라는 제목의 기념 전시를 개최하며 전시 개막을 하루 앞둔 4월 30일, 성심당문화원에서 70주년을 기념하는 전시 오픈식을 열고 전시의 시작을 알렸다. AD 이날 오픈식에는 성심당 70주년을 기념하기 위해 특별 제작된 70kg짜리 딸기시루 케이크가 자리해 눈길을 끌었다. 큰사진보기 ▲성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근 관련사진보기 큰사진보기 ▲성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근 관련사진보기 큰사진보기 ▲성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근 관련사진보기 큰사진보기 ▲성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근 관련사진보기 큰사진보기 ▲성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근 관련사진보기 큰사진보기 ▲성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근 관련사진보기 큰사진보기 ▲성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근 관련사진보기 큰사진보기 ▲성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근 관련사진보기 큰사진보기 ▲성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근 관련사진보기 큰사진보기 ▲성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근 관련사진보기 #성심당#성심당창업70주년#오래된진심#70KG딸기시루 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원글 임재근 (seocheon) 내방 아이콘구독하기 평화통일교육문화센터 교육연구소장(북한학 박사)입니다. 이 기자의 최신기사"모든 이가 좋게 여기는 일을..." 성심당 70년, 빵으로 품은 사랑 갤러리 오마이포토 파란 점퍼 선물받은 하정우 1/6 이전 다음 이전 다음 4.27 판문점선언 8주년 청문회 나온 '대북 송금' 사건 핵심 인물 김성태 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견 김건희 형량 4년으로 늘어나자 욕설 쏟아낸 지지자들 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.