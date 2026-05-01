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26.05.01 12:09최종 업데이트 26.05.01 12:09

[포토] 성심당 70주년 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루

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1956년 대전역 앞 노점 찐빵집으로 출발해 올해로 70주년을 맞은 성심당이 <오래된 진심>이라는 제목의 기념 전시를 개최하며 전시 개막을 하루 앞둔 4월 30일, 성심당문화원에서 70주년을 기념하는 전시 오픈식을 열고 전시의 시작을 알렸다.

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이날 오픈식에는 성심당 70주년을 기념하기 위해 특별 제작된 70kg짜리 딸기시루 케이크가 자리해 눈길을 끌었다.

성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루
성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근

성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루
성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근

성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루
성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근

성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루
성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근

성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루
성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근

성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루
성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근

성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루
성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근

성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루
성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근

성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루
성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근

성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루
성심당 70주년(1956~2026)을 맞아 특별 제작된 70kg 딸기시루 ⓒ 임재근




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임재근 (seocheon) 내방

평화통일교육문화센터 교육연구소장(북한학 박사)입니다.

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