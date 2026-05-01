"아차사고 경험 노동자 62.4%"... 부산지하철 안전 '빨간불'

큰사진보기 ▲4월 30일 부산시의회 대회의실에서 열린 '부산지하철 안전인력 충원·공공성 강화전략' 토론회 ⓒ 임병도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산지하철에서 발생한 안전사고 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲4월 30일 부산시의회 대회의실에서 열린 '부산지하철 안전인력 충원·공공성 강화전략' 토론회. 우측 맨끝이 오문제 부산지하철노동조합 위원장 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

'버티기식' 인력 운용으로 인해 부산지하철의 안전이 심각한 위협을 받고 있다는 대규모 실태조사 결과가 나왔습니다. 현장에서 일하는 노동자 절반 이상이 현재의 인력 배치로는 제대로 된 안전 확보가 불가능하다고 호소했으며, 지하철을 이용하는 시민 대다수 역시 현장의 인력 공백이 곧바로 안전 문제로 직결된다고 인식하는 것으로 확인됐습니다.무리한 비용 절감 중심의 운영 패러다임을 벗어나 현장 중심의 대규모 안전 인력 충원이 시급하다는 지적이 제기됩니다.부산지하철노동조합은 4월 30일 오후 부산광역시의회 대회의실에서 '부산지하철 안전인력 충원·공공성 강화전략 토론회'를 열고 이 같은 내용이 담긴 연구용역 중간보고 결과를 발표했습니다.지역노동사회연구소와 공동으로 진행한 이번 연구는 정량조사와 정성조사를 결합한 방식입니다. 여론조사 전문기관을 통해 시민 1000명과 현장 노동자 1742명을 대상으로 설문조사를 실시하고, 36차례의 초점집단인터뷰(FGI)를 거쳐 신뢰성을 높였습니다.조사 결과에 따르면 부산 시민의 82.1%는 "현장 인력 여건이 안전 준비도와 직결된다"고 응답했습니다. 시민들은 지하철 운행의 신뢰성 자체에는 높은 만족도(88.8%)를 보였지만, 최근 1개월 내 무질서 등으로 인해 불편을 겪었다는 응답 역시 82.1%에 달했습니다. 이는 현장 안전과 질서 유지에 공백이 있음을 체감하고 있다는 뜻입니다. 비상 상황 발생 시 인력이 부족하다고 느끼는 비율은 47.3%로 나타났으며, 업무를 외부에 위탁할 경우 책임 소재가 불분명해질 것이라는 우려도 79.4%에 달했습니다.현장에서 근무하는 노동자들의 위기감은 더욱 심각했습니다. 설문에 참여한 노동자의 52.0%가 "현재의 인력 배치로는 안전 확보와 업무를 수행하기에 부족하다"고 답했습니다. 긴급상황 발생 시 대응에 한계를 느낀다는 응답은 54.5%였습니다. 특히 전체의 59.2%가 건강 이상과 번아웃 위기에 처해 있다고 답해, 인력 부족이 노동자의 건강 악화와 현장의 안전 대응력 약화로 연쇄 작용을 일으키는 것으로 분석됐습니다.문영만 부경대 교수는 "부산지하철의 인력 부족은 아차사고로 이어지고 있다"며 "무려 62.4%가 아차사고를 경험했다고 응답했다"고 밝혔습니다. 이어 "인력이 부족하다고 응답한 노동자일수록 아차사고 경험 비율도 더 높았다"고 덧붙였습니다.아차사고는 최근 1년간 실제 사고로 이어지지는 않았지만, 안전사고로 직결될 뻔한 위험한 경험을 의미합니다.이숙견 한국노동안전보건연구소 부산지역위원장의 조사에 따르면, 최근 3년(2023~2025년) 사이 전동차가 궤도를 이탈하는 등의 탈선 사고가 있었습니다. 또한 역에 진입하던 열차가 접이식 사다리와 충돌하거나 급전 장애가 발생하는 등 크고 작은 사고가 끊이지 않았습니다. 이로 인해 적게는 4분, 많게는 274분이나 운행이 지연되는 사태가 발생했습니다. 이 위원장은 "드러난 사고 외에도 더 많은 사고가 발생했을 것이다"라며 위험성을 강하게 경고했습니다.문 교수는 "최소한의 소방법과 안전법을 지키기 위해 부산지하철에 꼭 필요한 인력을 계산해 보니, 654명 정도는 당장 채용해야 하는 것으로 나타났다"고 강조했습니다.이러한 진단을 바탕으로 연구진은 부산지하철의 운영 패러다임을 '비용 절감'에서 '안전운행 중심'과 '공공성 확보'로 전환해야 한다며 세 가지 핵심 전략을 제안했습니다.첫째는 현장 안전 인력의 대규모 확충입니다. 법령과 매뉴얼이 요구하는 안전 업무를 정상적으로 수행하기 위해서는 그에 걸맞은 충분한 인원이 우선적으로 투입되어야 한다는 지적입니다. 둘째는 외주 의존도를 낮추고 숙련도와 책임감을 축적할 수 있는 '안정적인 공공 정규직 충원'입니다. 셋째는 안전과 공공성을 동시에 책임질 수 있는 '직접 운영 체계의 강화'입니다.이날 토론회에서 연구를 총괄한 문영만 지역노동사회연구소장(부경대 교수)은 "부산 시민이 안심하고 도시철도를 이용할 수 있도록 부족한 인력을 시급히 충원할 필요가 있다"며 "부산도시철도 안전인력 부족은 부산시민의 안전은 물론 도시철도 노동자들의 건강 악화와 안전사고 위험 증가로 이어지고 있다"고 지적했습니다.오문제 부산지하철노동조합 위원장 역시 현장의 열악한 상황을 강하게 비판했습니다. 오 위원장은 "법을 지키고 싶어도 인력이 없다"면서 "처벌을 위한 법이 아니라 안전과 서비스를 만족시킬 수 있도록 법을 개정해야 한다"고 말했습니다.또한 "부산지하철의 안전은 현장 노동자가 버티는 것으로 유지될 수 없다"며 "충분한 인력 확보가 안전의 출발점이라는 점을 이번 연구가 명확히 보여줬다"고 강조했습니다. 이어 오 위원장은 "2026년 단체교섭과 6월 지방선거에서 부산시장 후보와의 정책협약을 통해 안전인력 확충을 핵심 의제로 적극 추진하겠다"고 밝혔습니다.