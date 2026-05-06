'아이가 왜 멈췄을까' 함께 관찰하는 교사들, 충남 미래교육이 바꾼 교실

충남교육청은 혁신교육의 성과를 이어 학생 주도적 성장을 돕는 ‘충남미래교육 2030’을 추진 중입니다. <오마이뉴스>는 충남도교육청과 함께 충남미래교육 핵심 5대 전환 과제가 학교 현장에서 어떻게 구현되고 있는지, 정책이 바꾼 아이들의 생생한 변화를 연재합니다.

큰사진보기 ▲삽교읍 삽교중학교에서 만난 김윤숙 교장. 김 교장은 평교사부터 관리자에 이르기까지 혁신학교와 미래교육 정책을 현장에서 꾸준히 실천해 온 교육전문가다 ⓒ 심규상 관련사진보기

"미래교육이요? 어느 날 하늘에서 뚝 떨어진 게 아닙니다. 지난 10년간 우리가 교실에서 아이들과 부대끼며 쌓아온 '혁신학교'라는 단단한 토양 위에서 피어난 꽃이죠."

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"현장체험학습 때 입을 단체복을 아이들이 직접 디자인하게 했어요. 예산 특산물인 사과와 하트를 넣은 시안을 전교생 공모전으로 뽑았죠. 자신들이 기획한 결과물이 눈앞에 실현되는 걸 보면서 아이들은 '진짜 주인'이 되는 경험을 합니다. 학생회에서 제안한 작은 공약들을 학교 예산에 반영하면서, 자신의 목소리가 학교를 실제로 바꿀 수 있다는 효능감을 느끼게 되죠. 이런 경험은 교육공동체 간 신뢰를 더 단단하게 만들고, 아이들이 민주적 의사결정의 가치를 삶 속에서 체득하도록 돕습니다."

큰사진보기 ▲예산군 삽교읍 삽교중학교 교정 ⓒ 심규상 관련사진보기

"수업을 대하는 태도 자체가 바뀐 거죠. 수학 시간에 곱셈의 원리를 놓친 아이가 과학 시간에는 어떤 논리적 벽에 부딪히는지를 함께 관찰하며, 배움이 멈춘 정확한 지점을 찾으려 노력하게 됩니다. 한 아이가 겪는 배움의 정체가 단순한 지식의 부재 때문인지 살펴보는 일은 이제 교사 한 사람의 몫이 아니라 우리 모두의 숙제가 됐습니다. 많은 학생들이 '할 수 없어서' 학습을 멈추는 것이 아니라, '해도 달라지지 않을 것 같아서' 멈춘다면, 그 멈춤은 학교와 정책이 다시 손을 내밀어야 한다는 신호입니다. 이것이 학생맞춤통합지원 시스템입니다."

"도서관을 예로 들면, 더 이상 책만 읽는 정적인 공간이 아닙니다. 휴식과 정보기술 교육이 공존하는 복합적 배움의 장소로 바뀌고 있어요. 학생들의 흥미와 자율성을 반영한 댄스실, 밴드실 같은 자율 동아리 공간도 중요한 교육 공간입니다. 학생들은 이런 공간 안에서 학교를 단지 규칙을 따라야 하는 장소가 아니라, 자신의 삶과 문화가 스며드는 공간으로 경험하게 됩니다."

큰사진보기 ▲예산군 삽교읍 삽교중학교 교정 ⓒ 심규상 관련사진보기

"AI 플랫폼은 학생의 오답 패턴을 분석해 90% 이상 이해한 부분은 건너뛰고, 부족한 50%의 개념을 보완할 수 있는 유사 문제를 즉각 생성해 줍니다. 이는 교사 한 명이 30명의 학생에게 동시에 제공하기 어려웠던 1대1 맞춤형 지원 효과를 냅니다. 또 학생의 결과뿐 아니라 과정까지 기록합니다. 학생 스스로 자신의 학습 데이터가 쌓여가는 모습을 보며 배움의 즐거움을 깨닫게 되죠."

"부족함을 낙인찍는 것이 아니라, '다시 배울 수 있다'는 손을 내미는 것이어야 합니다. 한 번쯤 경험해 봤겠지만, <해리포터>를 책으로 읽을 때는 머릿속에 무한한 마법의 세계가 펼쳐지죠. 반면 영화로 접하는 순간 우리의 상상력은 스크린 속 장면에 갇히기도 합니다. 이처럼 디지털은 정보를 즉각적이고 선명하게 보여주는 강력한 힘이 있지만, 역설적으로 아이들이 스스로 질문하고 고민하며 채워야 할 '생각의 틈'을 닫아버릴 수도 있어요. 그래서 디지털 기술 그 자체가 교육의 목적이 되어서는 안 됩니다. 아이들의 깊은 아날로그적 사색을 돕고 확장하는 수단이 되어야 합니다."

"플로깅은 단순히 쓰레기를 줍는 일이 아닙니다. 내가 살아가는 마을과 공동체의 터전을 돌보는 일이자, 기후위기 시대에 책임 있게 행동하는 생태 시민으로 성장하는 과정이죠. 학생들은 책으로만 환경 문제를 배우는 것이 아니라, 자신이 살아가는 공간 속에서 직접 몸을 움직이며 공동체와 생태의 관계를 배웁니다."

"현재는 지역별, 마을별 편차가 있어요. 이런 편차를 줄이려면 무엇보다 지자체가 의지를 갖고 전담 인력을 양성·배치해 학교와 마을을 촘촘히 잇는 행정 체계를 먼저 만들어야 합니다."

큰사진보기 ▲충남미래교육 2030 추진 과제의 또 다른 축인 생태 전환도 삽교중학교에서 뚜렷하게 실천되고 있다. 사진은 삽교중 교정에 마련된 텃밭 ⓒ 심규상 관련사진보기

"충남미래교육의 현재 위치요? 저는 안착과 질적 심화의 반환점에 서 있다고 생각합니다. 기기 보급과 교실 환경 개선의 물리적 토대는 높은 수준에 도달했고, 가르침에서 배움으로 시선이 이동하면서 교사의 교수법보다 아이의 배움 궤적을 관찰하는 성찰적 문화가 자리 잡고 있죠. 또 학생 주권과 자치의 일상화를 통해 삶의 효능감도 작동하고 있습니다. 그러나 여전히 현실의 벽과 교육 본질의 회복 사이를 어떻게 조율할 것인가는 숙제로 남아 있습니다."

"미래교육은 화려한 디지털 기기나 AI 시스템을 향해 달려가는 것이 아닙니다. 그 기술을 활용해 아이 한 명 한 명의 고유한 빛깔을 찾아내고, 누구도 소멸하지 않도록 보듬는 것입니다. 또 수업 시간에 배운 지식이 교과서 속에 갇히지 않고, 자신이 발 딛고 선 마을의 문제를 해결하고 타인의 아픔에 공감하는 힘이 될 때 교육은 완성됩니다. 학교라는 높은 담장이 허물어지고, 지역사회 전체가 아이를 함께 키우는 '거대한 배움의 생태계'가 되는 것이죠."

"교육청 소속 행정지원센터를 권역별로 대폭 강화하고, 학급당 학생 수를 획기적으로 줄여 교사가 모든 아이와 눈을 맞추고 수업에 집중할 수 있는 여건을 만들어주셨으면 합니다. 학교별 맞춤형 예산, 즉 총액교부금을 확대하고, 교권 보호와 학생 인권이 충돌하는 지점에서 학교장을 외로운 판단자로 남겨두지 않도록 교육청 차원의 강력한 법률적·심리적 보호 시스템도 마련해 주셨으면 합니다."

디지털 대전환과 학령인구 감소라는 거대한 변화 앞에서 공교육은 더 이상 지식 전달에 머물 수 없다. 이제 학교는 학생 주도적 역량을 키우는 배움의 생태계로 진화해야 하는 과제를 안고 있다. 이에 발맞춰 충남교육청이 추진 중인 '충남미래교육 2030'은 단순한 정책 구호를 넘어 교실 현장의 실질적 변화를 이끌어내고 있다.지난 달 27일 오후 예산군 삽교읍 삽교중학교에서 만난 김윤숙 교장의 목소리에는 확신이 담겨 있었다. 김 교장은 평교사부터 관리자에 이르기까지 혁신학교와 미래교육 정책을 현장에서 꾸준히 실천해 온 교육전문가다. 삽교중학교에서는 '충남미래교육 2030'이 학교의 일상 속에서 구체적으로 구현되고 있었다.김 교장이 미래교육의 5대 핵심 추진 전환 과제(교육과정, 공간, 디지털, 생태, 교육협력) 가운데 가장 중요하게 꼽는 것은 '교육과정 전환'이다. 그는 교육과정 전환을 통해 미래교육의 본질인 학생 주도성을 키워 아이들에게 '내 목소리가 세상을 바꿀 수 있다'는 실질적인 효능감을 심어주고 있다고 강조했다.교사들의 전문성 또한 크게 달라졌다. 교사들은 전문적학습공동체를 통해 서로의 교실을 열어 두고 학생의 배움 과정을 함께 살핀다. 과거 수업이 교사 개인의 역량에 의존하는 '사유재산'처럼 여겨졌다면, 이제는 공동체가 함께 가꾸고 책임지는 '공공재'로 인식이 바뀐 것이다. 또 동료 교사의 교수법을 평가하는 데 머무르지 않고, '아이가 지금 무엇을 배우고 있는가'에 더욱 주목하게 됐다.김 교장은 공간 전환에 대해서도 분명한 철학을 제시했다. 그는 공간 혁신이 단순히 낡은 시설을 새로 바꾸는 물리적 정비에 그쳐서는 안 된다고 말했다. 중요한 것은 '학교 공간을 바라보는 관점 자체를 바꾸는 일'이라는 것이다. 학교 공간은 특정 집단의 소유물이 아니라 학생과 교사, 지역사회가 함께 사용하고 의미를 만들어가는 공공의 자산이어야 한다는 설명이다.디지털 전환에 대해서는 단순한 기기 보급을 넘어 '데이터 기반의 정교한 처방' 단계로 나아가고 있다고 평가했다. 충남은 지난해 개교한 충남온라인학교를 통해 특정 과목 교사가 없는 소규모 학교 학생들도 온라인으로 원하는 심화과정이나 진로과목을 들을 수 있도록 제도적 기반을 갖추고 있다.김 교장에 따르면 과거에는 시험을 치른 뒤 성적표를 받기까지 시간이 걸려 학습 결손을 보완할 골든타임을 놓치는 경우가 많았다. 하지만 이제는 충남 '마주온'과 같은 AI 플랫폼을 통해 학생이 문제를 푸는 과정에서 어떤 개념에서 막히는지 실시간으로 파악할 수 있게 됐다.다만 그는 디지털 전환이 곧바로 좋은 교육을 의미하는 것은 아니라고 선을 그었다. AI 기반 학습 지원은 부족함을 드러내는 장치가 아니라, 아이의 가능성을 붙잡아 주는 '손잡음'이 되어야 한다는 것이다.충남미래교육 2030 추진 과제의 또 다른 축인 생태 전환도 삽교중학교에서 뚜렷하게 실천되고 있다. 이 학교에서는 전교생이 1년에 네 차례씩 플로깅 활동에 참여한다. 겉으로 보면 학교 주변과 마을을 정화하는 봉사활동처럼 보이지만, 김 교장은 이를 훨씬 더 큰 교육적 맥락에서 바라봤다.지역사회와의 협력을 뜻하는 교육협력 전환에 대해서는 일정한 성과와 함께 과제도 짚었다. 그는 "마을 체험처가 이전보다 획기적으로 늘어나면서 학교와 마을의 인식 확산에는 성공했다"고 평가했다. 그러면서도 "지속가능한 마을교육을 위해서는 질적 성장과 지자체의 협조가 반드시 필요하다"고 강조했다.김 교장은 충남미래교육 2030의 현재 단계를 '안착과 내실화, 곧 질적 심화의 과정'으로 평가했다. 배움의 과정을 주목하는 문화가 학교 현장에 빠르게 자리 잡고 있고, 기기 보급과 교실 환경 개선 같은 물리적 기반도 상당한 수준에 이르렀다는 것이다. 다만 공간 전환이나 교육협력 전환에서는 여전히 예산과 지역 인프라의 차이로 인한 학교 간 격차가 남아 있다고 진단했다.김 교장이 그리는 미래교육의 종착지는 분명했다. 교육과정 전환을 통해 학생 주도성을 높이고, 이를 뒷받침하는 공간 전환, 디지털 전환, 생태 전환, 교육협력 전환이 유기적으로 연결될 때 미래교육은 비로소 정책을 넘어 삶의 체제가 된다는 것이다.그가 교육감 후보들에게 바라는 바람 역시 이러한 미래교육 과제와 맞닿아 있다.