17년 만에 부활한 노동절 전야제, '백기완'과 함께 타오르다

큰사진보기 ▲노동절 전야제가 열린 청계광장의 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲권해효씨가 사회를 맡아 행사를 진행하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청년노동자들의 조용한 외침청년학생 비정규직 투쟁사업장 단위의 ‘인터내셔널가’대합창에 나온 청년들이 손으로 쓴 피켓을 들고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲함동공연연영석+산재피해가족네트워크 ‘다시는’ (한전산업개발 김용균 어머니, 쿠팡 장덕준 어머니, 동국제강 이동우 부인 등)의 합동 공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲노동절 전야제 공연민중가수연합+청년민중가수오디션 콜라보의 공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲한바탕 판열음사전 마당인 풍물패의 풍물놀이의 한 장면이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲정지아 작가백기완 평전의 집필자인 정지아 작가가 '백기완의 예술정신'에 대해 발언하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲가수 하림이 공연하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲연영석 공연민중가수 연영석의 공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲송경동시인의 시 낭송 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국민족춤협회< “길 위에서 맞잡은 손”_백기완의 정신으로 대동세상을 꿈꾸다> 라는 공연의 한 장면디다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃다지 공연노래패 꽃다지의 공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲창작극‘노나메기’극단 고래와 투쟁하는 민중들의 퍼포먼스 장면이다. (연출/대본_이해성, 출연 변신영, 장인혜, 박윤선, 류이향, 황재희, 조마리+투쟁하는민중) ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲정태춘과 테너 공연정태춘과 테너의 공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲정태춘의 열창노동절 전야제 행사인 '제1회 백기완 문화예술 한바탕에서 피날레를 장식하며 열창하는 정태춘 가수의 감동적인 장면이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

고 백기완 선생의 시 "묏비나리"의 첫 구절인 "사랑도 명예도 이름도 남김없이"가 세계노동절 전야인 4월 30일 저녁 청계광장에 울려 퍼졌다. 1989년 처음 시작됐다가 2009년 민주노총 서울본부 주최 이후 17년간 자취를 감췄던 노동절 전야제 민중문화예술이 '제1회 백기완 문화예술 한바탕'이라는 이름으로 당당하게 부활했다.백기완문화예술한바탕조직위원회와 백기완노나메기재단이 주최·주관한 이번 행사는 저녁 6시 40분부터 9시 30분까지 청계광장에서 세 마당에 걸쳐 펼쳐졌다. 행사 부제는 '광장의 노래 – 사랑도 명예도 이름도 남김없이'. 개인·단체 500명이 후원하고 문화예술 일꾼 200명이 참여한 대형 마당이었다.주최 측이 백기완 선생의 기일(2월 15일)이 아니라 노동절 전야를 행사일로 택한 데는 뚜렷한 이유가 있다. 단순히 "근로자의 날"에서 "노동절"로 이름이 바뀐 것에 그치지 않고, 비정규직 노동자·성소수자·이주노동자·장애인 등 여전히 차별과 배제 속에 놓인 민중과 함께 "너도 일하고 나도 일하며 함께 잘 사는 노나메기 벗나래(세상)"를 외쳤던 백기완 선생의 정신을 되살리기 위해서다.이날 행사 사회는 배우 권해효씨가 맡았다. 그는 "40년 전 한양대학교 노천 운동장에서 (백기완)선생님을 처음 뵀고, 이후 말년까지 함께 무대에 서거나 찾아뵐 기회가 여러 번 있었다"며 개인적인 인연을 소개했다. "제 인생에서 선생님은 혁명가나 사상가가 아닌 위대한 대배우라는 인상이 강하다"고 말했다.그는 "때로는 극적이고 때로는 폭풍처럼 몰아치면서 동시에 우리의 가슴을 울리고 눈물 흘리게 하고 연결짓게 하는, 그 모든 것은 단순히 연습된 말과 행동이 아닌 온몸으로 세상을 견뎌온 그분만이 할 수 있는 위대한 대배우의 풍모였다"고 회고했다.1부 마무리에서 권씨는 "빛의 혁명을 통해 정권이 바뀌었지만 과연 세상은 바뀌었는가"라고 물었다. "빈부 격차와 사회적 갈등은 심화되고, 기후 변화는 파국으로 치닫고, 약육강식의 시대에 온갖 광기와 전쟁·폭력이 일상화되고 있다. 그야말로 이 어두운 시대는 정말로 예술이 필요한 때"라며 2부의 막을 올렸다.1부 '임을 위한 행진곡' 마당은 청년·학생과 비정규직 노동자들이 '인터내셔널가'를 합창하며 힘차게 문을 열었다. '백기완 평전' 집필자인 소설가 정지아 작가가 무대에 올라 백기완 선생의 예술 정신을 기리는 말을 전했다.정지아 작가는 "위기에 처한 자본주의는 세계 도처에서 전쟁을 일으키고 계급 의식은 약해졌지만, 백기완 선생께서는 혁명이 늪에 빠지면 예술이 앞장서서 길을 낸다고 하셨다"며 오늘날 예술의 사명을 되짚었다. "이 단상 아래 계신, 오늘도 노동하고 오신 여러분이야말로 분노와 슬픔을 춤으로든 노래로든 터뜨리지 않으면 안 될 진짜 예술가"라며 참석한 노동자·민중을 한바탕의 진정한 주인으로 호명했다. 이어 가수 하림이 "열대야의 뒷모습"을 열창하며 노동 현장의 고단함을 노래로 담아냈다.2부에서는 산재 피해 가족 네트워크 '다시는'과 연영석이 합동 공연을 펼쳤다. 무대 위에는 한전산업개발 고 김용균의 어머니, 쿠팡 고 장덕준의 어머니, 동국제강 고 이동우의 부인 등이 직접 올라 억울한 죽음의 현실을 노래와 증언으로 전했다.세종호텔 해고 노동자는 영상 발언을 통해 "336일 고공 투쟁을 하고 내려온 고진수 지부장을 연대 현장에서 끌고 가 결국 구속시켰다. 노동운동 하면 잡혀가고 구속되고 심지어 죽기까지 하는 이 시대 어떤 노동 운동을 하라는 것이냐"며 즉각 석방을 요구했다.또한 한 이주노동자는 영상을 통해 "한국에서 이주 노동자는 1년에 3340명이 이유도 없이 죽는다. 우리는 죽으러 한국에 오지 않았다"고 외쳐 광장을 숙연하게 했다.송경동 시인은 "기죽지 마라"라는 시를 낭송하며 "돈 앞에서, 권력 앞에서, 관료들의 협박과 용역 깡패들의 폭력 앞에서 기죽지 마라"고 역설했다. "이 세상은 노동자 민중의 땀과 눈물로 빚어진 세상이니, 함께 가자"고 결의를 다지는 목소리가 청계광장을 가득 메웠다.한국민족춤협회의 춤 공연과 노래패 꽃다지의 무대가 이어진 뒤, 극단 고래가 창작극 '노나메기'를 공연하며 자본주의를 넘어선 나눔의 세상을 상상하게 했다. 가수 정태춘이 테너와 듀엣으로 무대에 올라 묵직한 울림을 선사하며 2부를 마무리했다.3부에서는 민중가수 연합과 2026년 청년 민중가수 오디션 통과자들이 함께 무대를 꾸몄다. '윤석열 탄핵 세대' 청년 민중가수 동백·지국·아띠·김한미루·김명중이 기성 민중가수들과 어깨를 나란히 하며 새로운 세대의 목소리를 들려주었다. 풍물패 81명의 태평소·설장구·비나리·북춤이 광장을 달구고, '임을 위한 행진곡' 대합창으로 한바탕이 대단원의 막을 내렸다.추진위원회는 이번 행사를 노동절 전야제로 매년 4월 30일 이어갈 계획이다. 빛의 항쟁으로 정권이 바뀌었지만, 차별받는 이들의 계엄은 여전히 해제되지 않은 현실 속에서 "혁명이 늪에 빠지면 예술이 앞장서야 한다"는 백기완 선생의 말은 오늘도 유효했다. 주최 측은 이 불꽃을 청년 세대까지 확장되는 문화 콘텐츠로 발전시켜나갈 방침이다.