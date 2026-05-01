경기도, 추경 무산에 도의회 강력 비판 "책무 저버린 처사"

큰사진보기 ▲자료사진. 지난해 8월 13일, 도담소에서 열린 '2025 여야정협치위원회 협약식' 후 기념촬영 모습. 사진 왼쪽부터 최종현 경기도의회 더불어민주당 대표의원, 김진경 경기도의회 의장, 김동연 경기도지사, 백현종 경기도의회 국민의힘 대표의원. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성중 행정1부지사가 4월 30일 오후, 경기도청 브리핑룸에서 '2026년도 제1회 추가경정예산안 처리 관련 입장문'을 발표하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도 1차 추경안의 도의회 통과가 무산됐다.당초 회기 마지막 날인 4월 30일, 도의회 추경 통과가 예상됐지만 기초의회 의원 선거구 획정 문제로 여야가 갈등하며 끝내 추경안이 통과되지 못한 채 임시회가 폐회됐다.이에 대해 경기도는 1일 새벽, 긴급 입장문을 내고 "여야가 이미 합의한 상황이었음에도, 기초의회 의원 선거구 획정이라는 정치적인 문제로 추경이 발목 잡히며 끝내 무산되었다"며 "이는 민생을 정치적 이해관계의 볼모로 삼은 것으로, 도민의 삶을 살피고, 지역경제를 살려야 할 대의기관으로서의 책무를 저버린 처사이다"라고 도의회를 강하게 비판했다.이어 "이번 추경은 고유가·고물가로 어려움을 겪는 도민의 삶을 지키고 위축된 지역경제를 살리기 위한 민생 예산이었다. 어려운 재정 여건 속에서도 지방채까지 발행하며 1조 6236억 원 규모의 예산을 마련했다"며 "그러나 민생 예산은 집행되지 못하게 되었고, 그 피해는 도민 여러분께 돌아가게 되었다"고 우려했다.그러면서 "어려운 상황이지만 경기도는 멈추지 않겠다"며 "도민의 삶을 지키기 위해 끝까지 책임 있는 자세로 임하겠다"고 밝혔다.경기도는 "도내 31개 시군과 긴밀히 협력하여 성립전 예산 제도와 시군 예비비를 적극 활용하고, 이번 추경 무산에 따른 여파를 최소화하겠다"며 "특히 고유가 피해지원금 지급에 차질이 없도록 현장 인력 보강과 실시간 점검을 통해 빈틈없이 대응하고, 산모와 신생아, 그리고 영아를 위한 돌봄 서비스 등 민생 현장에서도 공백이 발생하지 않도록 하겠다"고 강조했다.특히, 도의회를 향해 "합의된 추경안이 조속히 처리될 수 있도록 경기도민의 대의기관으로서의 책임을 다해 주시기 바란다"고 촉구했다.한편, 회기 마지막 날인 30일 경기도는 김동연 지사가 김진경 도의회 의장과 백현종 국민의힘 대표의원을 차례로 만나 회기 내 추경 통과를 당부했다.또한, 행정1부지사 명의의 별도 입장문을 내고 "선거구 논의는 시급한 민생 예산과 맞바꿀 수 있는 사안이 결코 아니다. 의회에 강력히 요청드린다. 오늘 중으로 여야 간에 이미 합의한 추경 예산안을 꼭 의결해 주시길 바란다"고 촉구했다.