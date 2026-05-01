전태일이 꾹꾹 눌러 쓴 문장들... 발길을 붙잡다

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큰사진보기 ▲청계천 변에 위치한 전태일기념관의 외관. 유리벽에 새겨진 전태일 열사의 수기 글씨가 인상적이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념관에 걸린 2026년 노동절 행사 안내 현수막. '다시, 노동절!'이라는 문구와 함께 다양한 연대의 행사가 준비되고 있음을 보여준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲3층 상설전시실 초입에 마련된 전태일 열사의 연표. '지독한 가난'과 '행복했던 청년 시절' 등 인간 전태일의 삶의 궤적을 한눈에 볼 수 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시대에 마련된 당시의 미싱기와 다양한 색상의 실, 그리고 패턴 작업 도구들. 이 작은 기계들 앞에서 청년들은 자신의 삶을 쏟아 넣어야 했다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲당시 평화시장 봉제공장을 재현해 놓은 다락방 구조의 전시대. 허리도 제대로 펴지 못했을 좁은 공간에 미싱기와 원단들이 놓여 있어 당시의 혹독한 노동 환경을 짐작하게 한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"다른 집 같으면 재단사, 보조, 시아게(마무리 작업) 잘하는 사람 3명이 해야 할 일을 나 혼자서 하니 정말 고통이 이만저만이 아니다."

- 1967년 3월 9일 일기 중에서

"나는 돌아가야 한다. 꼭 돌아가야 한다. 불쌍한 내 형제의 곁으로, 내 마음의 고향으로, 내 이상의 전부인 평화시장의 어린 동심 곁으로. (…) 나를 버리고, 나를 죽이고 가마. 조금만 참고 견디어라. 너희들의 곁을 떠나지 않기 위해 나약한 나를 다 바치마…."

- 1970년 8월 9일 수기 중에서

큰사진보기 ▲이소선 여사가 아들의 유언을 이어받아 노동운동에 투신했던 삶을 기록한 전시 벽면. 여사의 활동 모습과 "태일이와의 약속"을 되새기는 글귀가 관람객의 눈길을 끈다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"어머니, 제가 못다 이룬 일 어머니가 꼭 이루어주십시오. 저의 뜻은 어머니의 뜻이며, 어머니의 뜻은 곧 이 땅의 모든 가난하고 억압받는 노동자들의 뜻입니다."

- 전태일 열사의 마지막 유언 일부, 1970년

큰사진보기 ▲전태일 열사가 동료들과 함께 꿈꾸었던 모범업체 '태일피복'의 설립 계획서를 설명하는 전시물. 노동자가 주인인 일터를 향한 그의 구체적인 희망이 담겨 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲전태일 열사의 마지막 순간을 형상화한 붉은 화염 속 청년의 모습을 담은 강렬한 그림. 숨이 멎는 듯했다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲전태일 열사가 노동법을 공부하며 남긴 1970년 수기 중 한 구절을 벽면에 큼직하게 재현해 놓았다. "근로기준법을 준수하라! 우리는 재봉틀이 아니다!"라는 울림 있는 외침이 글씨체에서 느껴지는 듯하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념관 1층에 마련된 라운지 공간 '오늘의 전태일'. 많은 시민이 편안하게 휴식하며 전태일의 뜻을 공유할 수 있는 열린 공간이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

​5월 1일은 노동절이다. 그동안 '근로자의 날'로 불리던 이름을 넘어, 노동자가 인간다운 삶을 누릴 권리를 되새기자는 의미에서 '노동절'이라는 표현이 널리 쓰이고 있다.​나는 노동의 가치와 우리나라 노동운동의 불을 지핀 아름다운 청년 전태일을 만나기 위해 노동절을 앞두고 청계천 전태일기념관을 찾았다.​청계천을 따라 기념관을 찾아가는 길이 참 아름답다. 물길은 잔잔하게 흐르고, 그 위를 스치는 바람은 유난히도 신선하다. 그 평온함 속에서 문득, 이 길 어딘가에서 스물두 살 청년이 세상의 부조리와 싸우다 스러져 갔음을 떠올린다.​기념관 앞 전태일다리 위에는 그의 뜻을 기리는 수많은 시민의 이름이 새겨져 있다. 이름 없는 노동자들의 목소리가 되어준 그를 기억하며, 오늘날 그 길을 걷는 우리들의 발걸음 또한 결코 가볍지 않음을 느낀다.​기념관 입구에서 맞이하는 젊은 청년 전태일 동상 앞에 서자 사뭇 경건한 마음이 차오른다. 굳게 다문 입술과 정면을 응시하는 눈빛에는 망설임이 없다. 그가 남긴 "우리는 기계가 아니다!"라는 외침이 지금도 이곳 공기를 타고 흐르는 듯하다.기념관 안은 노동절 준비로 북적이고 있다. '제1회 모두의 노동절 거리 축제'를 비롯하여 연극 '전태일' 갈라 공연, 공공일터 노동자 사진전 등 의미 있는 행사들을 마련 중인 듯싶다. 정성 어린 마음들이 시민들에게 잘 전달되기를 바라며, 나는 전시관 속으로 빠져들어 갔다.​한쪽 벽면을 따라 길게 이어진 연보 앞에 서자, 청년 전태일의 짧은 생애가 얼마나 치열했는지가 실감 나게 다가온다.그는 지독한 가난 속에서도 생계를 위해 안 해 본 일이 없을 만큼 억척스러웠지만, 마음 한구석에는 늘 배움에 대한 갈망을 품고 살았다. 평화시장의 참혹한 노동 현실 속에서도 따뜻한 나눔을 실천하는 데 인색하지 않았으며, 끊임없이 번민하면서도 동료와 연대하여 실천하고 결단하는 데 주저하지 않았다.​전시 공간 한편에는 당시 작업 환경을 재현해 놓은 공간이 있다. 평화시장 봉제공장의 시다(보조원)로 일하며 다락방 같은 공간 속에서 하루를 보내야 했던 그의 시간을 떠올려 본다. 허리를 제대로 펼 수도 없고 숨쉬기조차 답답했을 그곳에서 이어졌을 끝없는 노동! 그 고단한 시간을 묵묵히 버텨내며 써 내려간 그의 일기장 앞에 멈춰 섰다. 벽면에 새겨진 그의 문장들이 가슴을 아프게 한다.삐뚤빼뚤하지만 한 자 한 자 눌러 쓴 소박한 글씨체에는 지독한 고뇌와 순수한 진심이 서려 있다. 전시관 유리벽 너머, 죽음을 예견한 듯한 그의 결연한 수기가 발길을 붙잡는다.자신도 차비가 없어 머나먼 길을 걸어 다니면서도, 배고픈 어린 여공들에게 자신의 차비로 풀빵을 사 먹이던 따뜻한 손길이 그 정직한 글씨체에 고스란히 배어 있다. 그에게 노동운동은 거창한 이념이 아니라, 곁에 있는 동료의 고통을 외면하지 못하는 '사랑'에 가까웠다.​전시관을 둘러보다 보면 아들의 마지막 유언을 가슴에 묻고, 그 자신이 곧 노동자의 어머니로 살다 가신 이소선 여사의 흔적과 마주하게 된다.아들의 절규에, 어머니 이소선 여사는 눈물 대신 투쟁의 길을 택하셨다. ​평화시장 한복판에서 아들이 쓰러졌을 때, 그 아들의 손을 맞잡고 세상의 벽과 싸우기 시작한 어머니의 굳건한 결단이 가슴을 울린다. 아들은 불꽃이 되었고, 어머니는 그 불꽃이 꺼지지 않도록 지켜낸 큰 그늘이었다.​어머니가 지켜낸 그늘 아래서, 나는 그가 생전에 꿈꿨던 또 다른 세상을 보았다. 전태일은 동료 재단사들과 함께 '바보회'를 만들고 변화를 모색했다. 더 나아가 '태일피복'이라는 모범업체를 세우기 위한 사업계획서를 작성하며, 노동자가 존중받으며 일할 수 있는 환경을 스스로 만들어보고자 했다.​마침내 그는 자신의 온몸으로 세상에 마지막 질문을 던졌다. 화염 속에 몸을 던진 그의 마지막 모습이 담긴 듯한 그림 앞에 서자 숨이 멎는 것 같았다. 그 불꽃은 이미 꺼졌을지 몰라도, 그가 남긴 물음은 여전히 현재진행형이다.​오늘날 노동의 환경은 많이 변했다. 하지만 여전히 우리 사회 곳곳에는 노동의 가치를 둘러싼 긴장이 존재한다. 그가 바라던 것은 대립 그 자체가 아니라 사람이 존중받는 사회, 즉 노동의 가치가 정당하게 대우받으면서도 공동체가 함께 상생하는 길이었을 것이다.​3층에서 시작하여 아래층으로 이어지는 전시물을 보며 스물두 살의 아름다운 청년 전태일 열사를 다시 생각하게 되었다. 그리고 그 곁을 든든히 지키셨던 이소선 여사의 거룩한 모성애도 함께 마음속에 새겼다.​타인을 위해 기꺼이 바보가 되었던 그 청년의 마음이 오늘날 우리들의 일터마다 따뜻한 온기로 살아 숨 쉬길 바라본다.사람이 사람답게 일할 수 있는 세상이라는 그 당연한 바람이 아직 우리 모두의 현재진행형 과제임을 다시금 되새겨 본다.