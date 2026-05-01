제복을 벗고, '예술인'이라는 낯설고 설레는 이름을 얻다

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"이점록님, 예술활동증명이 완료되었습니다."

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덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

제복을 벗고 펜을 든 이후 수많은 문장을 세상에 내놓았지만, 최근처럼 가슴 벅찬 순간은 없었다. 퇴직 후 인생 2막의 항로 위에서 마주한 한 통의 메시지. 그것은 단순한 안내를 넘어, 지난 세월에 대한 보상이자 새로운 삶에 대한 국가의 공식적인 '확인'이었다.휴대전화 화면에 뜬 이 짧은 문장을 한참 동안 응시했다. 33년 동안 몸의 일부처럼 익숙했던 제복을 벗어둔 지 이미 오래지만, 국가로부터 새로운 정체성을 부여 받는 기분은 또 달랐다.제복 대신 손에 쥔 펜 한 자루로 누군가의 삶을 기록하고 이웃의 이야기를 길어 올리는 일이 일상이 된 지도 어느덧 몇 년이 흘렀다. 이제 나는 퇴직 공무원이나 시민 기자를 넘어, 예술인으로서의 권리를 보호 받고 복지 지원을 통해 예술 발전에 이바지할 수 있는 '예술인'이라는 명함을 갖게 되었다.사전적 정의에 따르면 예술인이란 '예술 작품을 창작하거나 표현하는 것을 직업으로 하는 사람'을 뜻한다. 엄격한 규율과 공적 책임이 전부였던 공직자에게 '예술'은 한때 감히 닿을 수 없는 먼 나라 이야기였다. 그러나 퇴직 후 매일같이 문장을 쌓아 올리며 깨달았다. 세상의 낮은 곳을 살피고 기록하는 행위 자체가 이미 예술의 길이었음을 말이다.내가 거친 '예술활동증명'은 예술인복지법에 따라 문화체육관광부 산하 한국예술인복지재단이 운영하는 제도다. 단순히 취미로 즐기는 단계를 넘어, 예술을 '업(業)'으로 삼아 지속하고 있는지를 엄격히 심의한다. 문학, 사진, 미술, 영화 등 11개 분야에서 활동하는 이들에게 예술활동을 하고 있음을 확인하는 제도이다. 2012년 도입 이후 현재까지 약 15만 명의 예술인이 이 증명을 통해 자신의 자리를 확인 받았다.사실 망설임이 없었던 것은 아니다. "과연 내가 쓴 글이 예술로 인정받을 수 있을까"라는 의구심이 늘 나를 따라다녔다. 하지만 지난 2월 19일, 나는 그동안의 땀이 서린 문예지들을 가방 가득 챙겨 서울 중구에 위치한 재단을 직접 찾았다. 어깨를 누르는 가방의 무게는 단순한 종이의 중량이 아니었다. 그것은 33년의 공직 생활 이후, 작가로서 홀로 서기 위해 분투했던 치열한 시간의 무게였다.전문가들의 엄격한 심의가 이어지는 동안 설렘과 긴장이 공존하는 시간이 흘렀다. "과연 국가가 내 문장에 어떤 답을 줄 것인가"라는 질문은 겨우내 내 머릿속을 떠나지 않았다.기다림의 끝은 봄과 함께 찾아왔다. 봄꽃이 만발한 4월 13일 도착한 확인 메시지는 내 삶을 조용히, 그러나 분명하게 긍정해 주었다. 가족들과 기쁨을 나누며 문득 이런 생각이 들었다. 공직에서의 33년이 '책임의 시간'이었다면, 이제부터는 온전한 '창의의 시간'을 살아도 좋다는 허락을 받은 것이라고.이 증명은 단순한 명예에 그치지 않는다. 예술인의 불안정한 환경을 보완하는 예술활동준비금, 의료비 지원, 생활 안정 자금 등 실질적인 복지의 첫 단추다. 하지만 내게 더 큰 의미로 다가온 것은 혜택보다 '인정' 그 자체였다. 방향을 잃지 않으려고 써 내려간 문장들, 시민의 삶을 기록하며 조용히 이어온 시간들을 사회가 '예술인'이라는 이름으로 불러주었기 때문이다.제복을 입었을 때 나의 임무가 시민의 안전을 지키는 것이었다면, 이제 나의 소명은 펜을 들어 우리 이웃의 삶을 지키는 기록자가 되는 것이다. 화려한 수식어는 필요 없다. 다만 누군가의 하루를 따뜻하게 비추는 문장, 세상의 작은 진실을 놓치지 않는 시선으로 남고 싶다.국가가 건네준 이 한 장의 증명서를 품에 안고, 나는 오늘도 조용히 문장을 길어 올린다. 인생 후반전에 찾아온 '예술인'이라는 이름이 부끄럽지 않도록, 더 부지런히 세상을 읽고 따뜻한 온기를 전하는 글을 써 내려갈 것이다.#인생2막 #예술활동증명 #예술인 #한국예술인복지재단