가로수 고의 훼손 흔적... 고사 시 전신주 덮칠 우려도

큰사진보기 ▲가로수 밑동 부분이 날카로운 도구에 의해 한 바퀴 빙 둘러 파여 있어 이미 상당한 고사가 진행되고 있다. ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲최근에 누군가가 나무의 밑동 부분을 날카로운 도구로 한 바퀴 빙 둘러 판 것으로 추정되는 나무. ⓒ 이장호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이른바 환상박피(環狀剝皮)로 악의적인 훼손된 나무 옆에는 전신주와 통신 설비가 인접해 있다. ⓒ 이장호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여주신문에도 실립니다.이 기사는 여주신문에도 실립니다.

경기 여주시 세종대왕면 왕터1길 인근 도로변에서 누군가 고의로 나무를 말려 죽이려 한 정황이 포착되어 지역 주민들의 눈살을 찌푸리게 하고 있다.특히 훼손된 나무들이 전신주와 통신 설비에 인접해 있어, 나무가 말라죽어 넘어갈 경우 대규모 정전이나 통신 장애 등 2차 사고로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.이 구역 나무들의 밑동 부분이 날카로운 도구에 의해 한 바퀴 빙 둘러 파여 있었다.나무의 껍질을 고리모양으로 벗기는 이런 기술은 이른바 환상박피(環狀剝皮)로 본래는 나무의 껍질을 벗겨 영양분 이동 통로를 차단하는 이른바 '환상박피' 수법이다. 본래는 과수에서 착과율(나무당 과실 수)을 증가를 위한 기술이나, 이곳에 나무들에 행해진 환상박피의 깊이는 악의적인 훼손이라는 지적이다.문제는 훼손된 나무들이 통신 중계기와 전선이 복잡하게 얽힌 전신주 바로 옆에 위치하고 있다는 점이다.나무가 고사해 뿌리 지지력을 잃고 도로 쪽이나 전신주 위로 쓰러질 경우, 인근 가구의 전력 공급 중단은 물론 통신 마비, 보행자 안전사고 등 심각한 피해가 예상된다.이미 해당 전신주에는 과도한 중계 설비들이 밀집해 있어 하중 부담이 큰 상태로, 악의적인 환상박피로 죽어가는 나무는 언제 터질지 모르는 시한폭탄과도 같다.현행법상 가로수를 포함한 공공 수목을 무단으로 훼손할 경우 관련 법에 따라 처벌을 받을 수 있다. 하지만 인적이 드문 도로변에서는 범인을 잡기가 쉽지 않아 이 같은 행태가 반복되는 것으로 보인다.한 주민은 "나무에 저렇게 해를 가한 것을 마음이 아프다"며 "나무가 죽어서 전선을 덮치기라도 하면 큰 사고가 날 텐데, 누가 이런 짓을 했는지 철저히 밝혀야 한다"고 분통을 터뜨렸다.고의적 수목 훼손을 한 사람을 찾는 일도 중요하지만 전기와 통신에 대한 2차 피해가 예상되는 위급한 상황이어서 위험 수목에 대한 관계당국의 선제적인 정비 작업이 요구되고 있다.