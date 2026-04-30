"몇 점 맞았어?" 시험은 끝났는데 학생들은 왜 웃지 못할까

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"이번 시험 망하면 어떡하지."중간고사 첫날을 앞둔 밤, 나는 새벽 1시가 넘도록 책상 앞에 앉아 있었다. 책은 펼쳐져 있었지만 내용은 눈에 들어오지 않았다.수학 오답노트 한 페이지를 세 번 넘겨도 머릿속은 하얘졌다. 방문 밖에서 부모님의 발소리가 들릴 때마다 괜히 마음이 조급해졌다. '이번엔 성적이 올라야 할 텐데'라는 기대를 알고 있었기에 더 그랬다. 결국 불을 끄고 누웠지만 쉽게 잠들지 못했다. 학생들은 시험지를 받기 전부터 이미 지쳐 있다. 시험보다 먼저 찾아온 것은 피로가 아니라 불안이었다.중간고사 기간이 시작되면 학교 분위기는 눈에 띄게 달라진다. 쉬는 시간마다 웃음소리가 가득하던 복도는 조용해지고, 교실 안에는 문제집 넘기는 소리만 남는다.점심시간에도 밥보다 암기장을 먼저 펼치는 학생들이 많다. 시험은 며칠이지만, 그 며칠을 위해 학생들의 일상은 완전히 바뀐다.시험은 원래 배운 내용을 점검하고 부족한 부분을 확인하는 과정이다. 학생이 어느 부분을 이해했고, 무엇을 더 보완해야 하는지 살펴보는 기능도 분명 있다. 그러나 현실에서 시험은 종종 학생을 판단하는 기준으로 더 크게 작동한다.몇 점을 받았는지, 몇 등급인지, 누구보다 높았는지가 학생의 노력보다 더 중요하게 다뤄질 때가 있다. 시험 한 번의 결과가 한 사람의 가능성 전체를 설명하는 것처럼 여겨지기도 한다. 실제로 통계청이 발표한 청소년 관련 통계에서도 학업과 진로 문제는 청소년들이 가장 크게 느끼는 스트레스 요인으로 꾸준히 나타난다. 공부는 학생의 일상이지만, 동시에 가장 큰 압박이 되고 있다는 뜻이다.요즘 학생들의 경쟁은 학교 안에서 끝나지 않는다. 쉬는 시간에도 쉬지 못한다. 휴대전화 속 메신저에는 시험 난이도 이야기가 쏟아지고, SNS에는 공부 인증 사진이 올라온다. 친구의 책상 사진 한 장이 또 다른 성적표처럼 느껴질 때도 있다. 시험이 끝난 뒤에도 비교는 계속된다.교실 문을 나서는 순간 경쟁이 끝나는 시대는 이미 지나갔다. 나 역시 시험을 마친 날 집으로 돌아오며 마음이 편하지 않았다. 문제를 몇 개 틀렸는지 계속 계산했고, 친구들과 답을 맞춰보며 틀린 번호를 세었다. 시험은 이미 끝났는데 긴장은 끝나지 않았다. 성적이 나오기까지는 제대로 쉬는 것도 어려웠다.이 과정에서 학생들의 몸과 마음은 쉽게 지친다. 수면 시간은 줄고 집중력은 떨어진다. 시험기간 보건실에는 두통약을 찾는 학생들이 늘어난다는 말도 들린다.예민해지고 사소한 말에도 상처받는다. 하지만 이런 모습은 종종 "학생이면 다 겪는 일"이라는 말로 지나간다.노력과 경쟁은 성장 과정에서 필요할 수 있다. 그러나 경쟁이 학생의 자존감까지 무너뜨리고, 점수 하나가 자신의 가치를 결정하게 만든다면 다시 돌아봐야 한다. 시험은 학생의 현재를 확인할 수는 있어도, 학생의 미래까지 단정할 수는 없다.시험이 끝난 뒤 어른들은 늘 먼저 묻는다."몇 점 맞았어?""등급은 올랐어?"하지만 학생들에게 지금 더 필요한 질문은 어쩌면 이것이다."이번 시험 준비하느라 많이 힘들었지? 고생했다."성적표는 시간이 지나면 버려질 수 있다. 하지만 시험기간에 받은 압박과 그때의 불안은 쉽게 버려지지 않는다.