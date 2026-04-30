김경희 이천시장, 재선 도전 선언… "검증된 리더십으로 성장 이끌겠다"

큰사진보기 ▲김경희 이천시장이 6·3 지방선거 재선 도전을 공식 선언했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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김경희 이천시장이 6·3 지방선거 재선 도전을 공식 선언하며 "도약의 기회를 맞은 이천에 지금 필요한 것은 안정과 성장을 함께 이끌 검증된 리더십"이라고 목소리를 높였다.김 시장은 출마 기자회견문을 통해 "지난 4년간 시민이 맡긴 책임을 무겁게 받아들이고 시정을 운영해 왔다"며 "시장 자리는 권한을 누리는 자리가 아니라 시민의 삶과 도시의 미래를 책임지는 자리임을 절실히 느꼈다"고 말했다.그는 "현장에서 농민과 소상공인, 학부모와 어르신들의 목소리를 직접 들으며 시정을 운영해 왔다"며 "시민의 삶을 중심에 두고 정책을 추진해 왔다"고 강조했다.김 시장은 지난 임기 주요 성과로 반도체 산업 기반 강화와 교육·복지·교통 인프라 확충을 제시했다.특히 "이천과학고 유치라는 성과는 시민과 함께 만든 결과"라며 "도시 경쟁력을 높이는 중요한 전환점이 됐다"고 평가했다.이어 "이천은 현재 반도체 산업 발전과 교육도시 도약, 도시 기반 확충, 미래 일자리 창출 등 중요한 시기를 맞고 있다"고 진단했다.김 시장은 "이처럼 중요한 시기에 도시의 미래를 실험할 수 없다"며 "준비되지 않은 행정과 갈등은 성장 기회를 늦출 수 있다"고 밝혔다.그는 "행정의 흐름과 중앙정부 협력 방식, 예산 확보와 사업 추진 과정을 알고 있는 검증된 리더십이 필요하다"고 강조했다. 또 "도시는 말이 아니라 경험과 판단, 추진력으로 성장한다"며 "성과로 증명해 온 행정을 이어가겠다"고 말했다.김 시장은 향후 시정 방향으로 안정과 통합을 제시했다. 그는 "정치적 이해관계보다 시민의 삶을 우선하겠다"며 "보여주기식 행정보다 결과로 평가받겠다"고 밝혔다. 이어 "갈등보다 통합, 불안보다 안정의 시정을 통해 도시 경쟁력을 높이겠다"고 덧붙였다.김 시장은 이천의 미래 비전으로 ▲ 청년이 일자리를 찾아오는 도시 ▲ 아이들이 떠나지 않는 교육도시 ▲ 어르신이 안정적으로 생활하는 도시 ▲ 산업·농업·문화·교육이 균형 있게 성장하는 도시를 제시했다.그는 "이천은 지금 도약과 정체의 갈림길에 서 있다"며 "이번 선거는 단순한 인물 선택이 아니라 도시의 미래를 결정하는 선택"이라고 강조했다.김 시장은 "검증된 경험과 책임 있는 리더십으로 이천의 성장을 이어가겠다"며 "시민과 함께 더 강하고 따뜻한 도시를 만들겠다"고 밝혔다.