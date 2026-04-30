윤종오 의원 발의한 '똥떼기 방지법' 국토교통위 통과

▲윤종오 의원이 2024년 10월 10일 열린 국회 국정감사에서 '폭염은 참아도 똥떼기(건설현장에서 노동자의 임금 중 일부를 떼어가는 관습)는 못참는다'는 문구가 적힌 건설노동자의 땀에 전 몸벽보를 내보이며, LH 건설현장에 만연한 임금 착취 구조를 고발하고 있다. ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기