윤종오 의원 발의한 '똥떼기 방지법' 국토교통위 통과

2024년 국정감사에서 진보당 윤종오 의원(울산 북구)은 '폭염은 참아도 똥떼기(건설현장에서 노동자의 임금 중 일부를 떼어가는 관습)는 못 참는다'라는 문구가 적힌 건설노동자의 땀에 전 몸벽보를 내보이며, LH 건설 현장에 만연한 임금 착취 구조를 고발했다(관련기사: 윤종오 "검단 주차장 붕괴, LH 2000억 손실"... LH 측 "구상권 청구").
노동자가 받는 일당 20만 원의 경우 직업소개소에서 3만 원을 뗀다는 지적인데 윤 의원은 "전자지급시스템을 적용하면 임금 중간 착취를 근절할 수 있다"라고 주장하며 전자적 대금 지급 시스템을 민간에 확대하고 공공 발주 범위를 확대하는 '건설산업기본법 일부개정법률안'을 발의했다.
30일, 결국 이 법안이 국회 국토교통위원회 전체회의를 통과했다.
윤 의원은 "건설 현장 임금체납 근절 첫걸음, 임금 지급의 투명화로 불법하도급까지 일부 방지될 것"으로 기대했다.
국회 국토교통위 소속 윤종오 의원이 대표발의한 이번 개정안은 공공기관이 50%를 초과해 출자한 법인이 발주한 공사를 공공 발주로 간주하고, 전자적 대금지급시스템 적용 범위를 민간 건설현장까지 확대하는 것이 핵심이다. 이를 통해 자재비, 하도급 대금 체납, 건설노동자 임금 체납 문제를 제도로 차단하려는 취지다.
윤 의원이 고용노동부로부터 제출 받은 자료에 따르면, 2025년 전체 임금체납액은 2조 678억 원으로 이 가운데 약 20%인 4165억 원이 건설 현장에서 발생한 것으로 나타났다.
따라서 개정안이 최종 통과될 경우 공사대금 지급의 투명성 제고뿐만 아니라, 불법 하도급과 임금착취 구조 개선에도 긍정적인 변화가 기대된다. 윤 의원은 기대하는 이유로 "전자적 대금 지급 시스템은 발주자에서 수급인, 하수급인, 노동자까지 공사 대금이 단계적으로 지급되도록 하는 제도로, 임금 체납과 중간 착취를 구조적으로 줄일 수 있기 때문"이라고 설명했다.
한편 윤 의원이 2024년 국정감사에서 "폭염은 참아도 똥떼기는 못 참는다"라는 구호가 적힌 건설노동자 몸자보를 들고 건설산업기본법 개정안 통과를 촉구한 후 LH는 자료 점검을 통해 시스템 적용률을 기존 50% 수준에서 75% 이상으로 끌어올렸다.
윤 의원은 "건설 노동자들이 10년 넘게 요구해 온 전자적 지급 시스템의 민간 확대가 국토위 전체회의를 통과했다"라며 "건설 현장의 임금 체납과 구조적 착취를 바꾸는 중요한 전환점이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "본회의 통과까지 책임지고 추진하겠다"라고 강조했다.
또 윤 의원은 "여전히 현장에는 불법하도급, 적정임금 미보장, 안전 문제 등이 남아 있다"라며 "불법 하도급 방지, 적정 임금 확보, 건설기계 전대 금지, 건설안전특별법 제정 등 후속 입법도 반드시 추진하겠다"라고 밝혔다.