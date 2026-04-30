이광재, 하남갑 출마 선언… "하남 성공에 정치 운명 걸겠다"

큰사진보기 ▲이광재 전 국회의원이 하남갑 국회의원 재보궐선거 출마를 공식 선언하며 "하남의 성적표가 곧 자신의 정치 성적표가 될 것"이라고 밝혔다. ⓒ 이광재 sns갈무리 관련사진보기

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이광재 전 국회의원이 하남갑 국회의원 재보궐선거 출마를 공식 선언하며 "하남의 성적표가 곧 자신의 정치 성적표가 될 것"이라고 밝혔다.이광재 예비후보는 30일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "하남에 일을 하러 왔다"며 "하남의 성공에 자신의 정치적 운명을 걸겠다"고 말했다.그는 "지역구는 표를 얻기 위한 곳이 아니라 일하는 곳"이라며 "말이 아닌 결과로 평가받는 정치를 하겠다"고 강조했다.이 후보는 하남의 주요 현안으로 교통과 교육, 규제 문제를 지목했다. 그는 "하남의 철도와 교통 문제는 오랜 기간 반복돼 왔다"며 "이제는 반드시 해결해야 할 시점"이라고 말했다.또 "하남시 면적의 약 70% 이상이 그린벨트로 묶여 있고, 학군 문제로 생활 불편이 이어지고 있다"며 "짧게는 5년, 길게는 20년 동안 같은 문제가 반복돼 왔다"고 지적했다.이어 "문제를 해결하려면 실력이 필요하다"며 ▲ 국회 입법과 예산 확보 ▲ 정부 정책 반영을 통한 실행력을 핵심 조건으로 제시했다.이 후보는 "지역 문제 해결을 위해서는 국회와 정부를 동시에 움직일 수 있어야 한다"며 "하남과 국회, 하남과 정부를 연결하는 역할을 하겠다"고 밝혔다.또 "현 시점은 중앙정부와 지방정부 간 협력의 기회가 있는 시기"라며 "이 기회를 활용해 지역 현안을 해결하겠다"고 말했다.이 후보는 정치 철학에 대해 "정치인은 일의 결과로 평가받아야 한다"고 강조했다. 그는 "기업은 실적, 교수는 논문, 선수는 기록으로 평가받듯 정치도 결과로 평가받아야 한다"며 "국민의 삶의 질이 정치인의 성적표가 되는 시대를 만들겠다"고 말했다.이 후보는 하남의 발전 방향으로 ▲ 문화·교육 경쟁력을 갖춘 도시 ▲ 미래 산업 기반 도시 ▲ 자연과 공존하는 녹색 도시를 제시했다.그는 "하남을 강남처럼 경쟁력 있는 도시로, 판교처럼 산업과 삶이 공존하는 도시로 만들겠다"며 "시민이 중심이 되는 새로운 정치 모델을 만들겠다"고 밝혔다.이 후보는 현재 정치의 과제로 경제 성장과 국민 삶의 질 개선을 함께 제시했다. 그는 "국가 경쟁력과 국민 삶의 질 사이의 격차를 줄여야 한다"며 "정치는 이 문제에 답해야 한다"고 말했다.이어 "기술 경쟁과 글로벌 경쟁 속에서 살아남기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요하다"며 "그 성과가 국민의 삶으로 이어지는 구조를 만들어야 한다"고 강조했다.그러면서 "이번 선거를 새로운 정치의 출발점으로 삼겠다"며 "지역의 성과가 정치인의 평가로 이어지는 구조를 만들겠다"고 밝혔다.