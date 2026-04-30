"논산시장 대체 불가"…성일종, 백성현 '지원사격'

큰사진보기 ▲성일종 국회의원이 30일 오후 백성현 논산시장 후보 개소식 참석 축사 장면30일 성일종 국회의원(국방위원장) 백성현 논산시장 개소식에 참석해 축사하는 장면 ⓒ 최창열 관련사진보기

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국민의힘 논산시장 후보 개소식이 열린 30일, 성일종 국회의원(국회 국방위원장)이 백성현 후보를 향해 "논산시장은 대체 불가"라고 공개적으로 치켜세우며 적극적 지원에 나섰다.성 의원은 이날 축사에서 "논산의 미래를 책임질 사람은 백성현뿐"이라며 "일을 해본 사람, 중앙을 뛰어다니며 문제를 해결할 수 있는 후보가 바로 백 후보"라고 강조했다.성 의원은 특히 방위산업과 기업 유출 문제를 강하게 언급하며 지역경제 위기론을 부각했다. 그는 "무기를 만들어야 국가를 지키는데, 말도 안 되는 논리로 기업이 다른 지역으로 빠져나가는 일이 있었다"며"이런 '보물덩어리' 같은 산업이 타 지역으로 넘어가는 건 절대 있어서는 안 될 일"이라고 목소리를 높였다.이어 "앞으로 논산에는 방산을 포함한 중요한 기업들이 더 들어올 것"이라며 "그 기반을 만들어 온 사람이 바로 백성현 후보"라고 강조했다.성 의원은 백 후보의 행정 추진력도 사례를 들어 치켜세웠다.그는 "중앙부처에서는 사무관도 만나기 어려운 게 현실인데, 백 후보는 직접 뛰어다니며 병무청장까지 만나 문제를 해결했다"며"소개만 해도 끝까지 해결해내는 실행력 있는 인물"이라고 피력했다. 또 "전국을 돌아봐도 이렇게 역동적인 도시가 논산"이라며 "그 중심에 백성현이 있다"고 덧붙였다.성 의원은 선거의 중요성을 강조하며 지지층 결집을 호소했다. "시장 한 명이 시민 삶에 결정적인 영향을 준다"며"잘못 뽑으면 도시가 무너질 수도 있다"고 말했다. 이어 "청렴하고 능력 있는 사람을 선택해야 한다"며 "백성현 같은 후보를 선택하는 것이 논산을 지키는 길"이라고 강조했다.성 의원은 지지자들을 향해 적극적인 선거운동도 주문했다. 그는 "여기서 소리치는 것보다 밖에 나가 5표, 10표를 모아야 한다"며"이웃을 찾아가 일 잘하는 후보를 알려달라"고 말했다. 그러면서 "논산 100년의 그림을 완성할 사람은 백성현"이라며 "이번 선거에서 반드시 선택해 달라"고 거듭 호소했다.