"논산시장 대체 불가"…성일종, 백성현 '지원사격'

국민의힘 논산시장 후보 개소식이 열린 30일, 성일종 국회의원(국회 국방위원장)이 백성현 후보를 향해 "논산시장은 대체 불가"라고 공개적으로 치켜세우며 적극적 지원에 나섰다.
성 의원은 이날 축사에서 "논산의 미래를 책임질 사람은 백성현뿐"이라며 "일을 해본 사람, 중앙을 뛰어다니며 문제를 해결할 수 있는 후보가 바로 백 후보"라고 강조했다.
성 의원은 특히 방위산업과 기업 유출 문제를 강하게 언급하며 지역경제 위기론을 부각했다. 그는 "무기를 만들어야 국가를 지키는데, 말도 안 되는 논리로 기업이 다른 지역으로 빠져나가는 일이 있었다"며"이런 '보물덩어리' 같은 산업이 타 지역으로 넘어가는 건 절대 있어서는 안 될 일"이라고 목소리를 높였다.
이어 "앞으로 논산에는 방산을 포함한 중요한 기업들이 더 들어올 것"이라며 "그 기반을 만들어 온 사람이 바로 백성현 후보"라고 강조했다.
성 의원은 백 후보의 행정 추진력도 사례를 들어 치켜세웠다.
그는 "중앙부처에서는 사무관도 만나기 어려운 게 현실인데, 백 후보는 직접 뛰어다니며 병무청장까지 만나 문제를 해결했다"며"소개만 해도 끝까지 해결해내는 실행력 있는 인물"이라고 피력했다. 또 "전국을 돌아봐도 이렇게 역동적인 도시가 논산"이라며 "그 중심에 백성현이 있다"고 덧붙였다.
성 의원은 선거의 중요성을 강조하며 지지층 결집을 호소했다. "시장 한 명이 시민 삶에 결정적인 영향을 준다"며"잘못 뽑으면 도시가 무너질 수도 있다"고 말했다. 이어 "청렴하고 능력 있는 사람을 선택해야 한다"며 "백성현 같은 후보를 선택하는 것이 논산을 지키는 길"이라고 강조했다.
성 의원은 지지자들을 향해 적극적인 선거운동도 주문했다. 그는 "여기서 소리치는 것보다 밖에 나가 5표, 10표를 모아야 한다"며"이웃을 찾아가 일 잘하는 후보를 알려달라"고 말했다. 그러면서 "논산 100년의 그림을 완성할 사람은 백성현"이라며 "이번 선거에서 반드시 선택해 달라"고 거듭 호소했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다.