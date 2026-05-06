메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

[이병한의 상황실] 하정우-한동훈-박민식 부산북구갑 판세

사회

26.05.06 14:59최종 업데이트 26.05.06 14:59

[반론보도] <강제 출국 시도, 합의서 요구까지... 고흥에서 무슨 일 벌어지고 있나> 관련

원고료로 응원하기
본 매체의 위 보도와 관련, 보도에 브로커라고 언급된 A씨는 "입막음'이라고 문제가 된 현장은 고용주가 동석한 상태에서 임금, 숙식 및 근무조건을 설명하고 조정하기 위한 자리였으며, 본인은 이를 근로자들에게 전달하는 통역 역할만 수행했다."라고 주장해왔습니다.
이 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다.

#고흥

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
오마이뉴스 (news) 내방

"모든 시민은 기자다!" 오마이뉴스 편집부의 뉴스 아이디

이 기자의 최신기사[전문] 이 대통령 "일하는 사람 누구나 공정한 대우 받도록 할 것"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기