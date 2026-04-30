'소년공 출신' 이 대통령, 사상 처음으로 청와대서 노동절 기념식 연다

이재명 대통령이 오는 1일 노동절을 맞아 노·사·정 주요 인사와 다양한 직종·세대의 노동자 등 120여 명을 청와대 영빈관으로 초청해 '2026 노동절 기념식'을 연다.
청와대가 노동절 기념식을 개최하는 것은 사상 처음이다. 한국노동조합총연맹(한국노총)과 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 노동절 행사를 함께 하는 것 역시 이번이 처음이다.
청와대는 30일 보도자료를 통해 이를 알리면서 "노동 존중 실현이라는 이재명 정부의 국정 기조에 노동계가 화답해 이뤄졌다"고 밝혔다.
이 대통령은 이 자리에서 기념사를 통해 일터의 안전과 노동 존중, 상생·협력을 강조하면서 노동과 함께 하는 진짜 성장, 일하는 모든 사람이 빛나는 대한민국을 만들겠다는 국정기조를 밝힐 예정이다. 또한 노동절 유공자 포상 전수식도 진행한다.
참고로 이 대통령은 이날 주재한 수석보좌관회의에서도 노동시장의 격차 완화와 작업 환경 안전 강화, 비정규직 노동자의 노동조건 개선 등을 강조한 바 있다(관련 기사 : 이 대통령 "일부 조직 노동자들 자신만 살겠다고 과도한 요구해서..."
https://omn.kr/2i0bk ). 청와대는 "'소년공 노동자' 출신인 이 대통령은 다시 찾은 노동절의 의미를 되새기며 노동의 가치에 공감하고 노동자의 헌신에 감사할 예정"이라고도 설명했다.
한편 기념식은 1일 오전 9시 30분부터 '나의 하루에서 마주치는 다양한 노동의 모습'을 주제로 한 오프닝 영상을 시작으로 총 50분간 진행된다.
아울러 노사 대표의 축사에 이어 여성·청년·장애인·이주노동자·프리랜서 등 다양한 노동 주체가 함께 무대에 올라 좋은 일터에 대한 바람과 미래 노동의 모습 등을 담은 '노동의 목소리' 낭독, 비정규직 노동자 등으로 구성된 노동계 합창단의 축하 공연 등이 있을 예정이다.