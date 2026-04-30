이 대통령 "체험학습, 교사에 불합리한 부담 없는지 검토"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.4.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 학교의 현장체험학습과 관련해 교사에게 법률적 책임 등 불합리한 부담은 없는지 관련 부처의 검토를 주문했다.강유정 청와대 대변인은 30일 브리핑에서 "이 대통령은 체험학습과 관련해 교사, 학부모, 전문가 등 각계각층의 의견을 공개적 토론 과정을 통해 수렴하고 이와 관련해 교사의 법률적 책임 및 면책 영역에 있어서 불합리한 부담은 없는지 교육부와 법무부가 검토할 것을 지시했다"고 밝혔다.강 대변인은 공개적 토론을 통한 의견 수렴 지시 배경을 묻는 질문에 '교사, 학부모, 전문가들이 일선 교육현장의 체험학습 위축 현상 등과 관련해 여러 다양한 의견을 가지고 있기 때문에 교육부에서 토론 과정을 통해 수렴해 보라고 주문한 것'이라며 '교사의 면책 등에 대해서는 법률적 부분이 있어서 법무부에 검토를 지시한 것'이란 취지로 답했다.이 대통령은 지난 29일 엑스(X·옛 트위터)에도 "교육부에서는 현장체험학습 관련하여 교원의 어려움을 해소하기 위한 정책을 차근차근 준비하고 있었다"는 최교진 교육부장관의 엑스글을 다시 게시한 바 있다.한편 교원단체들은 지난 28일 국무회의 당시 "구더기 생길까 싶어 장 못 담그면 안 된다"면서 현장체험학습 위축 상황을 지적한 이 대통령에 "사고가 나면 책임이 교사 개인에게 몰리는 현실을 그대로 두고 학교에 책임을 물어선 안 된다"고 반발해 왔다.