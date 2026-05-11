3D 프린터 쓰다 사망한 과학교사...그의 아버지가 대법까지 가겠다고 나선 이유

▲서울씨가 사망 한달 전 제자들에게 남긴 메시지서울씨는 2020년 7월 29일 육종암으로 사망하였다. 사망 한 달 전쯤 제자들에게 3D 프린터기의 유해성에 대한 글을 남기었다. ⓒ 서정균 제공 관련사진보기