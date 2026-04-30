[사진] "울컥한 엄마가 떠올라서..." '희망쿠키' 구운 김혜경 여사

"당원병을 겪고 있는 어린이들이 얼마나 힘들까. 그때 엄마가 울컥하시는데 계속 뇌리에서 사라지지 않는 거예요. 아이들 키우다 보면 배고픈 아이를 보는 것보다, 먹는 걸 말리는 게 더 가슴 아프잖아요. 너무 마음에 걸렸는데 오늘 이렇게 맛있는 희망쿠키를 같이 만들게 돼 제가 너무 영광이고. 이런 시간 많이 있었으면 좋겠습니다."
김혜경 여사가 29일 서울 광진구 어린이대공원에서 열린 '2026 튼튼먹거리 탐험대' 특별교실을 방문해서 한 말이다. '어린이날 기념 건강 쿠키만들기 체험' 부제가 달린 행사였지만 사실 지난해 12월 24일 열렸던 희귀질환 환자·가족과의 만남 행사의 후속 성격도 있었다.
선천적인 탄수화물(포도당) 대사 이상으로 저혈당이 반복되는 희귀질환인 당원병을 앓고 있는 어린이들과 함께 하는 행사로, 이 아이들이 먹을 수 있는 '희망쿠키'를 만드는 자리였기 때문. 김 여사가 "뇌리에서 사라지지 않았다"는 부분도 당시 당원병을 앓고 있는 7세 배지안군의 아버지 배준호 당원병환우회 대표의 말이다.
배 대표는 당시 "혈당 이슈로 탄수화물 섭취가 제한되다 보니깐 보통 아이들이 좋아하는 라면, 짜장면, 탕수육, 햄버거 이런 걸 대부분 잘 먹지 못한다. 그래서 엄마들이 탄수화물이 적으면서도 아이들이 좋아할 만한 음식들을 고민하고 개발하는 삶을 사는데 이 쿠키가 그렇게 탄생한 쿠키"라며 '희망쿠키' 50개를 준비해 선물한 바 있다.
배 대표는 이날 자리에도 참석했다. 안귀령 청와대 부대변인에 따르면, 배 대표는 "희망쿠키를 잊지 않고 다시 뜻 깊은 자리를 마련해주셔서 진심으로 감사드린다"며 "부모로서 무척 감격스러웠다'고 했다"고 밝혔다(관련 기사 : 희귀질환 가족 만난 이 대통령, "갑자기 숨이 콱 막혔다" 한 이유 https://omn.kr/2ghqm
).
한편 김 여사는 희망쿠키가 구워지는 동안에는 어린이대공원을 산책하면서 함께 쿠키를 만든 어린이들과 즐거운 시간도 보냈다. 또 당원병을 겪으면서도 민족사관고등학교에서 학업을 이어가고 있는 장준우 학생을 소개하며 "준우 오빠, 준우 형처럼 여러분도 멋지고 건강하게 자라길 바란다"고 말했다.
청와대는 이날 행사에 참여하지 못한 환우 어린이들에게도 오는 5월 5일 어린이날을 맞아 당원병환우회를 통해 희망쿠키를 전달할 계획이다.